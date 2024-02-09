МОН затвердило графік іспитів для вступу до магістратури у 2024 році

Український центр оцінювання якості освіти опублікував календар вступних випробувань для майбутніх магістрів.

Іспити проходитимуть у дві сесії. Основна сесія іспитів відбудеться з 24 червня до 15 липня, додаткова – з 31 липня до 14 серпня.

Відповідний план проведення та організації вступних випробувань затвердило Міністерство освіти і науки, повідомив його очільник Оксен Лісовий.

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Також передбачено два періоди реєстрації людей, які бажають складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) або єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), – основний та додатковий.

Інфографіка: МОН

Основний етап реєстрації триватиме із 7 до 29 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для входу на інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури".

У додатковий період (17-21 червня) матимуть змогу зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де будуть вказані дата, час і місце проведення тестування, а до 26 липня – учасники додаткової сесії.

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Інформація про результати основної сесії за шкалою 100-200 балів з’явиться на інформаційних сторінках учасників до 20 липня, додаткової – до 20 серпня.