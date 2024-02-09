Зоозахисники пояснили, чому не можна утримувати диких тварин вдома

В Україні стає популярним утримання диких тварин, зокрема, котів (каракалів, рисей і сервалів), у домашніх умовах. Однак зоозахисники застерігають: "квартирний добробут" для хижаків – неможливий.

Як пояснюють в організації UAnimals, забезпечити комфортні умови проживання, оптимальну кількість простору та необхідне харчування для таких тварин дуже складно.

"Розплідники, які заробляють на продажі цих тварин, всіляко переконують, що вони придатні для життя удома. Однак це – неправда. Вони мають жити в природних умовах, які неможливо забезпечити в квартирі, будинку чи на подвір’ї", – стверджують в UAnimals.

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Каракали – дикі коти з великими вухами та довгими пухнастими китицями, мають однотонне забарвлення. Вони сильні та швидкі, можуть стрибнути на три метри у висоту. Це – тварини-одинаки, які вночі полюють на маленьких ссавців і птахів, а вдень ховаються серед скель або в норах.

Це – тварини-одинаки, які вночі полюють на маленьких ссавців і птахів, а вдень ховаються серед скель або в норах

Сервали – хижі африканські ссавці. Вони мають найдовші ноги та найбільші вуха відносно розміру тіла всіх котів, а також оранжево-коричневе хутро з чорними плямами. Зазвичай мешкають в саванах Південної та Центральної Африки, віддають перевагу місцевості з густою високою рослинністю та місцям з великою кількістю гризунів, на яких полюють.

"Площа, необхідна одному сервалу для життя, зазвичай сягає 10 квадратних кілометрів. За ніч сервал долає в середньому 3-4 кілометри, що є частиною його повсякденної активності.

У невідповідних умовах вони проявляють агресію і можуть стати небезпечними для власників", – зазначили зоозахисники.

У невідповідних умовах вони проявляють агресію і можуть стати небезпечними для власників

Сервал може бути меншим відносно інших тварин. Браконьєри та розплідники маніпулюють цим фактом, говорячи, що цей хижак придатний до життя в домашніх умовах. Проте це не так.

Окрім цього, їх можуть схрещувати і таким чином виводити нові види. Так, вже відомо про існування гібрида сервала та домашньої кішки – кота "саванна". Через це сервали зникають у дикій природі.

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Рисі теж належать до роду хижих ссавців і вводяться в Україні: мешкають у Карпатах та на Поліссі. Вони мають міцні кігті, які допомагають їм вправно стрибати по скелях. Полювання є природною потребою цього хижака.

У 1994 році рись внесли до Червоної книги України зі статусом "рідкісний вид".

Усі фото: UAnimals

В UAnimals зазначають, що сервалів, каракалів, рисей, левів, тигрів, пум і леопардів нерідко утримують в приватній власності.

"Через штучне вигодовування, неправильне харчування, відсутність умов, тісний простір, вони мають безліч хвороб і все життя страждають від стресу.

Якщо вони знову потраплять у дику природу, то вже не виживуть і, в кращому випадку, доживатимуть у притулках і реабілітаційних центрах", – наголосили в організації.

Зоозахисники закликають повідомляти до поліції про випадки утримання таких тварин у неволі. Порушення умов їхнього проживання карається відповідно до закону "Про захист тварин від жорстокого поводження".

"Ці умови мають задовольняти біологічні, видові та індивідуальні потреби у їжі, воді, сні, рухах, контактах з іншими тваинами, у природній активності тощо", – стверджують у UAnimals.

Крім цього, в місці, де живе тварина, має бути простір, комфортні температура та рівень вологи, природне освітлення, вентиляція.

Нагадаємо, на Київщині поліція врятувала червонокнижну рись, яку намагались продати онлайн.