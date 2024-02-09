Забруднення повітря робить квіти менш привабливими для комах-запилювачів – вчені

Науковці виявили, що забруднення повітря погіршує аромат квітів, тому до них рідше навідуються бражникові метелики-запилювачі.

Зокрема, на це негативно впливають нітрогенвмісні радикали, які можуть міститись у міському повітрі, пише The New York Times.

У дослідженні, опублікованому у науковому журналі Science, вчені зазначають, що через забрудненість міст відстань, на якій комахи-запилювачі можуть відчути запах квітів, суттєво скорочується.

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Забруднення матиме негативні наслідки для довкілля. По-перше, воно може вплинути на врожайність, а по-друге – може загрожувати комахам, які харчуються квітковим нектаром. Їхня чисельність уже скорочується у глобальних масштабах.

"Ми стурбовані тим, як забруднення повітря впливає на людей, але існує ціла життєва система, яка також піддається впливу тих самих забруднювачів. Ми лише з'ясовуємо, наскільки катастрофічними є наслідки забруднення повітря", – зазначив Джоел Торнтон, хімік з Вашингтонського університету і провідний автор дослідження.

Фото: romantiche /Depositphotos

Науковці досліджували бліду вечірню примулу (рослину з ніжними квітами, які розкриваються вночі). Її основними запилювачами є бражники, які мають надзвичайно чутливі вусики, що виявляють запахи.

Аромат примули – це складний "букет" різних хімічних сполук. Щоб їх визначити, вчені закріпили пластикові пакети над квітами, захопивши зразки пахучого повітря. Коли команда проаналізувала їх у лабораторії, вона виявила 22 хімічні компоненти.

Потім вчені зафіксували електричну активність вусиків метеликів, коли ті піддавалися впливу цих ароматичних сполук. Вони виявили, що бражникові особливо чутливі до групи сполук під назвою монотерпени (речовини, які використовують у виробництві ефірних олій).

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Дослідники створили власну імітацію запаху первоцвіту. Потім додали озон і нітрогенвмісні радикали, які можуть утворюватися, коли в атмосферу потрапляє суміш газів, що утворюються при спалюванні викопного палива.

Озон, який утворюється в присутності сонячного світла, є в надлишку вдень, тоді як нітрогенвмісні радикали, які розкладаються під дією сонячного світла, домінують вночі.

Спочатку вчені додали озон до аромату первоцвіту і спостерігали хімічну деградацію, коли концентрація двох ключових монотерпенів знизилася приблизно на 30%. Потім вони додали до суміші нітрогенвмісні радикали – це на 84% зменшило кількість ключових речовин, які приваблювали метеликів.

Щоб оцінити вплив на два види бражників, вчені розмістили в одному кінці аеродинамічної труби штучну квітку, що містила імітацію аромату первоцвіту. Метелики, випущені з іншого кінця, часто знаходили шлях до квітки. Натомість коли вона виділяла аромат з нітрогенвмісними радикалами, метелики зупинялися.

Науковці впевнені, що ця проблема вже набула широкого масштабу і виходить за межі досліджуваних рослин і комах. За допомогою комп’ютерного моделювання вони підрахували, що в багатьох містах світу забруднення зменшило відстань розпізнавання запахів більш ніж на 75% порівняно з доіндустріальною епохою.

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