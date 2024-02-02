Як правильно доглядати за букетами? 10 питань до флориста

Коли людина отримує квіти у подарунок, то прагне максимально подовжити життя букета. В інтернеті можна знайти чимало різноманітних способів та порад на цю тему, деякий досвід передали мами та бабусі. Однак, чи всі вони дієві?

Чемпіонка України з флористики Леся Романюк розповіла "УП.Життя" як визначити свіжість квітів та поділилась лайфхаками, як подовжити життя букета вдома.

Як визначити свіжість квітів?

Визначити, наскільки свіжа квітка, майже не можливо. Як пояснила Леся Романюк, якість залежить від постачальників, замовлень, підготовки квітів до продажу і – чесності флористів.

Реклама:

"Непідготовленій людині дуже важко зрозуміти, чи ця квітка – якісна. Раніше був міф, що свіжість троянди, наприклад, можна визначити за пружністю бутона. Але зараз у букетах використовують різні сорти цієї квітки, і не всі вони від природи мають твердий пу́п'янок, бо є різна щільність та кількість пелюсток", – зазначає Леся.

Відсутність "зелені", тобто листочків та шипів, є ознакою якості, бо у воді воно лише сприятиме процесам бродіння та гниття.

"Листя взагалі шкодить букетам – чим більше листків на квітці, тим менше поживних речовин отримує бутон. Це відбувається через те, що рослина живе завдяки фотосинтезу, який відбувається в зеленій масі, і щоб вижити буде напитувати листочки водою.

У міксованих букетах майже завжди фахівці обрізають листя та зачищають стебло від колючок (для зручності клієнта). Для виразності та контрасту композиції додають у дрібніші квітки, гілочки з листям тощо", – каже Леся Романюк.

Вона радить знайти свого флориста чи крамницю, яким довірятимете так само як перукарю чи стоматологу, бо свіжість квітів у букеті – найголовніше.

Реклама:

Леся додає, що для продовження життя букета у вазі треба виконати три умови: вимити вазу, підрізати квіти та набрати води. Але у кожного з цих пунктів є особливості.

Чи треба розбирати букет та знімати пакування?

Більшість букетів у флористичних салонах складають у спіральній техніці. Тобто стебла рослин від місця зв'язки (стрічки, за яку можемо обхопити букет рукою) розходяться в одному напрямку під кутом від умовного центру.

"Оберемок троянд не завжди є букетом. Якщо це букет лише з одного виду квітів, ви можете його розв’язати і розкласти так, як вам пасує.

Але якщо це міксований букет, що має свій характер – повітряний, грайливий, різновисотний, романтичний – то розпорошувати його не треба. У таких композиціях від флориста квіти ніби "вібрують" в букеті. Якщо розв'язати таку композицію, архітектура букета змінюється, і він не матиме такого досконалого вигляду", – пояснює фахівчиня.

Флористка зазначає: якщо у букеті з різних квітів немає спіралі, а стебла зв’язані хаотично, то його варто розібрати. Також варто розв'язати букет (навіть спіральний), якщо у ньому погано зачищені стебла від листочків.

Квітки також можуть зламатися в момент "впихування" композиції у вазу. Флористка зазначає, що цих травм на квітці може не бути видно одразу, але при цьому вода стане гірше підходити до бутона.

Леся також радить зняти пакування, бо єдина його функція – це захист букета від механічних пошкоджень при транспортуванні, а також від несприятливого зовнішнього середовища (наприклад, морозу).

Як підготувати вазу для букета?

Флористи зберігають квіти у спеціальних холодильниках при температурі від 2 до 8 °C. Також фахівці стежать за чистотою ваз для квітів, щодня миють резервуари з дезінфікуючими рідинами.

"Зрізані квіти вмирають не від часу, а через зараження грибками та бактеріями. Тому людина, яка отримала букет у подарунок, має вимити вазу. Можна, наприклад, у посудомийці або із засобами, які вбивають мікроби та бактерії", – розповідає Леся Романюк.

Водночас важливим моментом є форма та розмір вази, бо це тимчасовий "дім" для букета.

"Є такі модні вази з вузьким дном та широкою горловиною, мають форму перевернутого трикутника. Він підходить для невеликої кількості квітів одного виду – троянд, тюльпанів, гортензій тощо", – наголошує Леся.

Вона радить знайти вазу у вигляді розрізаної краплі – знизу ширша, а зверху вужча, або вазу-банку.

"Бажано, щоб у горловині ваза мала понад 15 см в діаметрі та близько 20-25 см у довжину. Тоді спіральні букети, які нагадують перевернути трапецію у вазі, зможуть поміститися в ній і добре там почуватися. Для невеликих букетів круглої форми може бути доречна ваза-акваріум", – додає фахівчиня.

Скільки води треба налити у вазу?

Флористка каже, що більшості квітів потрібна тепла вода, а не холодна, бо вона закупорює судини квітки.

"Щоб продовжити життя букета з квітів, що мають здерев’яніле стебло (троянди, гортензії, бузок тощо) треба наливати теплу воду з-під крана. Крім того, вона вже містить у собі антибактеріальні додатки у вигляді хлору (але квітці це не нашкодить). У вазі її має бути достатньо – десь до третини довжини стебла або на два пальці нижче до місця зв'язки букета", – пояснює вона.

Для букетів з цибулинних рослин діє інше правило: їм треба дати невелику кількість холодної води.

"Тюльпани, нарциси та іриси можуть у воді продовжувати рости. За ніч букет може збільшитись на 5-7 см. Тому чим менше води та менша площа поверхні зрізу, тим повільніше квіти будуть розвиватися.

Розкрию секрет: цибулинні рослини можуть жити й без води та довго зберігатися без неї", – розповідає Леся.

Як часто треба міняти воду і чим підживити квіти?

За словами флористки, воду у вазі потрібно міняти потрібно щодня. Разом із заміною води треба підрізати стебла. Але якщо у воду дати підживку, то її міняти не варто. Йдеться про спеціальний порошок у пакетиках, який продають у квіткових магазинах або дають до букета в подарунок.

"Один такий пакетик розрахований на 1 літр води, тому якщо маєте більшу вазу – варто кинути й більше підживи. Таку воду міняти не треба, відповідно й підрізати повторно квіти теж не доведеться", – пояснює фахівчиня.

Якщо підживки немає, тоді варто міняти воду кожні 1-2 дні та щоразу підрізати стебла. За потреби можна долити води у вазу з підживкою, якщо рослини швидко її вип'ють.

"Не варто застосовувати бабусині рецепти. Цукор, лимонна кислота, активоване вугілля впливають на лужність, і не зажди на користь квітки. Такі додатки радше створять гарне середовище для розмноження бактерій та швидше "вб'ють" квітку", – зауважує Леся.

Як правильно підрізати квіти?

Для підрізання квітів фахівчиня рекомендує мати інструмент з гострим та чистим лезом.

"Варто перший зріз зробити секатором. Якщо його немає вдома, то підійде гострий ніж або ножиці для розрізання м'яса чи риби. Головне зрізати підсохлу "скоринку" та дати квітці можливість пити воду. Адже допоки букет їде зі флористичної крамниці чи з базару до вас додому, зрізи стебел підсихають.

Якщо поставити не підрізану квітку у воду – вона не зможе її пити", – пояснює флористка.

Леся радить підрізати майже всі квіти треба на 1 см під кутом 45°C.

Виключенням є цибулинні рослини – тюльпани, лілії, іриси, гладіолуси, крокуси, нарциси та амариліси. Їм стебла треба укорочувати під прямим кутом.

Де не варто ставити квіти?

Щоб букет довго стояв у квартирі чи будинку, варто враховувати умови, які скорочують "життя" квітів.

"Коли складаю букет, завжди наголошую, що варто уникати прямого сонячного проміння та не ставити квіти близько до приладів опалення (особливо УФО чи інші лампи)", – зауважує флористка.

Вона додає, що варто враховувати, що повітря у кімнаті має зволоженим, а не пересушеним.

Обприскати або замочити: що робити, якщо бутони зів'яли?

"Вода шкодить квітам. Бутони ніколи не можна занурювати у воду чи оприскувати – вони від того гинуть. Волога у бутонах починає викликати гниття", – каже Леся.

Вона пояснює, що пелюстки підсихають через те, що квітка погано п’є воду. Причиною може бути забруднений зріз або вода, або – недостатня кількість рідини у вазі.

Як доглядати за квітами у кашпо (кошику)?

Кошичок з квітками або кашпо – це зручний спосіб подарувати квіти у гарному оформленні. Це гарна альтернатива букета, якщо немає змоги поставити квіти в воду та підрізати їх. Наприклад, на весілля або на святкування дня народження в ресторані.

"Але коли у вас є можливість подарувати букет на власних стеблах, він завжди буде жити довше, ніж квіти в оазисі. Адже у кашпо не можливо замінити воду чи підрізати стебла", – попереджає флористка.

У кошик з квітами варто підливати води раз на кілька днів. Об'єм рідини не має бути великим – до 100 мл, десь як чашка для еспресо.

"Якщо під час транспортування якась квітка випала з флористичної губки, варто поставити її в інше місце. Тобто не в ту дірочку, звідки вона випала, а в якесь місце поруч, де капіляри рослини будуть щільно контактувати з середовищем губки", – радить фахівчиня.

Дроти в букеті – це ок?

Флористка зазначає, що дротів у звичайному букеті не має бути.

"Є виправдані монтажні техніки, наприклад, для створення віночка на весілля або бутоньєрки.

Дроти для підпирання квітів у звичайних букетах недоречні. Цю техніку використовували багато років тому, щоб "укріпити" стебло квітки з великим бутоном. Наразі немає жодної причини, щоб додатково укріплювати квітку, хіба якщо з нею щось не так", – розповідає фахівчиня.

Вона зауважує, що на практиці дроти шкодять рослині – вони травмують стебло, перегинаються, притискають капіляри, тому такі квітки стоять менше.

Вікторія Андрєєва, УП.Життя