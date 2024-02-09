Детективи зі США та Європи розшукали вісьмох дітей, яких росіяни депортували з України

Міжнародна група детективів на чолі з нідерландською поліцією та Європолом відстежила місце перебування вісьмох українських дітей, яких депортували росіяни. У цьому їм допомогли відкриті цифрові джерела.

В операції з пошуку викрадених українських дітей брали участь шість неурядових організацій і близько 60 детективів і слідчих із 23 країн, зокрема з Австралії, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Великої Британії та США, пише нідерландське видання AD.

Операцію реалізовували у штаб-квартирі Європолу в Гаазі. Дітей шукали за допомогою супутникових знімків, систем розпізнавання облич, геолокації та інших цифрових методів.

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За словами керівника відділу боротьби з міжнародними злочинами Національного відділу розслідування нідерландської поліції Вінсента Сіллессена, подібна співпраця міжнародних фахівців у сфері цифрових відкритих джерел досі не відбувалася. Вони вперше об’єдналися саме для пошуку інформації про викрадення дітей з України.

"Ми не очікували, що цей перший спільний хакатон (захід, під час якого різні спеціалісти в галузі розробки програмного забезпечення згуртовано працюють над розв'язанням якоїсь проблеми – ред.) відразу дасть результат.

Ми хотіли вчитися одне в одного й обмінюватися навичками, але люди одразу це підхопили. Враховуючи успіх, ми хочемо робити це частіше, принаймні раз на рік", – пояснив Вінсент Сіллессен.

У відкритих онлайн-джерелах детективи шукали дані, які допомогли б їм визначити точне місце, де перебувають восьмеро депортованих дітей. Вони використали розширене розпізнавання облич, щоб знайти останні зображення дітей, а фахівці з геолокації вказали місця, де їх сфотографували.

Детективи стверджують, що восьмеро викрадених дітей є сиротами, їх примусово вивезли на окуповані Росією території та утримують там задля пропаганди. З міркувань безпеки інформацію про дітей не оприлюднили, а передали українській владі.

"Ми сподіваємося, що українці зможуть щось із цим зробити та повернути цих дітей. Але не знаючи, де перебувають ці діти, вони не можуть почати цей процес", – наголосив член пошукової команди Вінсент Сіллессен.

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