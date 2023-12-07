Якщо щодня повертати по одній українській дитині, яку вивезли у РФ, знадобиться 55 років – Омбудсман

Наразі підтверджено депортацію до Росії понад 19,5 тисячі українських дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх".

За його словами, РФ кожного дня продовжує депортувати "все нові й нові групи" дітей з України.

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Якщо Україна щодня повертатиме по одній вивезеній росіянами дитині, то процес займе понад 50 років.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Закарпатська ОДА/Facebook

"Є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років", – сказав Лубінець.

Він додав, що українська влада має багато ініціатив щодо повернення українських дітей.

"Та, на жаль, ми не маємо дуже багато інструментів, як нам повернути всіх українських депортованих дітей. Але ми шукаємо все нові інструментарії для цього", – сказав Лубінець.

Нагадаємо, 6 грудня до України з Росії та тимчасово окупованих територій повернули 8 дітей віком від 8 до 18 років.

У серпні міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що від початку повномасштабного вторгнення до України повернули щонайменше 380 дітей, які були депортовані до РФ.

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