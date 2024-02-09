Перші землероби Скандинавії, ймовірно, винищили населення мисливців-збирачів – дослідження

ВИПРАВЛЕНО 09.02.2024 о 21:00

Після прибуття перших землеробів у Скандинавію 5,9 тисяч років тому населення мисливців-збирачів було знищене протягом кількох поколінь. За словами вчених, їхня смерть могла бути як насильницькою, так і спричиненою новими збудниками хвороб.

Про це свідчить дослідження, яке провели вчені з Лундського університету Швеції та близько 40 європейських, американських та австралійських вищих навчальних закладів та організацій. Нові висновки зроблені завдяки аналізу ДНК скелетів і зубів доісторчиних людей, знайдених на території сучасної Данії, пише Аrkeonews.

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Вчені дійшли висновку, що за останні 7,3 тисячі років у Данії відбулося дві повні зміни популяції населення. Перша – 5,9 тисяч років тому, коли землероби витіснили збирачів, мисливців і рибалок, які раніше населяли Скандинавію. За кілька поколінь майже вся популяція мисливців-збирачів була знищена.

"Цей "перехід" раніше уявляли як мирний. Однак наше дослідження свідчить про протилежне. Це могла бути як насильницька смерть, так і нові збудники хвороб, що передавалися від худоби", – вважає Енн Біргіт Нільсен, геологиня і керівниця лабораторії радіовуглецевого датування Лундського університету.

Фото: Національний музей Данії

За словами вчених, приблизно 4850 років тому відбулася ще одна зміна популяції, коли люди з генетичним корінням ямної культури – скотарського народу, поширеного у Східній Європі від Уралу до середнього Дунаю – прийшли до Скандинавії та "замінили" населення, що займалося сільським господарством. У дослідженні наголошується, що це могла бути як насильницьке витіснення, так і вплив нових збудників хвороб.

Люди, які оселилися на території давньої Скандинавії, стали нащадками поєднання представників ямної культури та східноєвропейських неолітичних народів. Цей генетичний тип зараз є основним у сучасній Данії, тоді як ДНК перших землеробів "практично стерто", зауважують вчені.

"Відбулася швидка зміна населення, і нащадків від попередників практично не залишилося. В нас не так багато ДНК-матеріалу зі Швеції, але те, що є, вказує на схожий перебіг подій. Інакше кажучи, багато шведів значною мірою також є нащадками цих напівкочівників", – каже Біргітте Нільсен.

Результати дослідження, за словами вчених, не просто перекреслюють попередні теорії про мирні "зустрічі" між цими групами людей, а й дають поглиблене розуміння історичної міграції народів та археологічних знахідок.

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"Дослідження допомагає розширити знання про нашу спадковість і розуміння розвитку певних захворювань", – підсумовує Біргіт Нільсен.

Нагадаємо, археологи в Іспанії знайшли докази канібалізму неандертальців, які жили понад 53 тисячі років тому.