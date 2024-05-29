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Обіймаються та граються камінчиками. Що ви знаєте про видр? ТЕСТ

Олена Барсукова — 29 травня, 20:00
Обіймаються та граються камінчиками. Що ви знаєте про видр? ТЕСТ

Хто з вас бачив милі відео про видр? Видри обіймаються, тримаються за лапки, ловлять рибу та навіть допомагають Україні (як-от Хейзел і Пушан з Балі).

Видри запали в серденько багатьом людям, як капібари та котики. Але вони не лише милі, а й дуже розумні та корисні для екосистеми тварини.

Не думайте заводити видру вдома або підходити до хижої тваринки у дикій природі – краще дивіться смішні тіктоки про них та пройдіть новий тест на "УП. Життя"!

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Скільки видів видр є у світі?

Фото: SCOOPERDIGITAL/Depositphotos
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Чим харчуються видри у дикій природі?

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Який з цих фактів про морських видр (каланів) – правдивий?

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Що зробили азійські короткопалі видри Гарріс та Пампкін з Британії під час карантину у 2020 році?

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Яка видра живе в дикій природі України та занесена до Червоної книги?

Фото: Keven Law of London, England.
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Яка видра популярна в Японії як домашній улюбленець?

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У якій країні гладкошерсті видри ходять в центрі міста і відпочивають в ботанічному саду?

Фото: Denise Leong/DeOtter
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У яких видр немає гострих кігтів?

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Яка видра має найбільшу довжину тіла серед усіх 13 видів?

Фото: OSTILL/GettyImages
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Як називаються ці видри, які дуже люблять гратися в снігу?

Фото: Kathryn Farley/GettyImages
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А цю видру впізнаєте?

Фото: Paul Cools
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У якої видри найгустіше хутро серед усіх морських ссавців?

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Як називається ця видра?

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Які з цих фактів про видр правдиві?

Фото: David O'Brien
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Яка видра найбільш балакуча?

Фото:Carlos Carreno/GettyImages
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Хто полює на видр?

Фото: Gerald Corsi/GettyImages
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Скільки років прожила найстаріша відома світові видра?

Фото: Cameron Rutt/Cameron Rutt