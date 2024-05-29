Обіймаються та граються камінчиками. Що ви знаєте про видр? ТЕСТ

90% каланів світу живуть на Алясці Усі факти правдиві! Приблизно 90% морських видр у світі мешкають на узбережжі Аляски. Видра – один з небагатьох ссавців, який використовує “знаряддя праці” (зазвичай розбиває мушлі каменем). І те, і те видра завбачливо зберігає у “кишені” під пахвою. А ще видри дійсно дуже люблять триматися за лапки! Міцні обійми та водорості наче якір допомагають їм випадково не відплисти далеко в море. З цією ж метою мама-калан може загортати дитинча у водорості, поки вона полює, адже у перший місяць малюки не вміють плавати самостійно. Морські видри люблять спати, тримаючись за лапки, а ще самці калана грайливо кусають самок за ніс під час шлюбного періоду Усі факти правдиві! Приблизно 90% морських видр у світі мешкають на узбережжі Аляски. Видра – один з небагатьох ссавців, який використовує “знаряддя праці” (зазвичай розбиває мушлі каменем). І те, і те видра завбачливо зберігає у “кишені” під пахвою. А ще видри дійсно дуже люблять триматися за лапки! Міцні обійми та водорості наче якір допомагають їм випадково не відплисти далеко в море. З цією ж метою мама-калан може загортати дитинча у водорості, поки вона полює, адже у перший місяць малюки не вміють плавати самостійно. Самиці калана “возять” дітей на своєму животі у перший місяць після народження та використовують водорості як ковдру для малечі Усі факти правдиві! Приблизно 90% морських видр у світі мешкають на узбережжі Аляски. Видра – один з небагатьох ссавців, який використовує “знаряддя праці” (зазвичай розбиває мушлі каменем). І те, і те видра завбачливо зберігає у “кишені” під пахвою. А ще видри дійсно дуже люблять триматися за лапки! Міцні обійми та водорості наче якір допомагають їм випадково не відплисти далеко в море. З цією ж метою мама-калан може загортати дитинча у водорості, поки вона полює, адже у перший місяць малюки не вміють плавати самостійно. Калани – це одні з небагатьох ссавців, які використовують “знаряддя праці”, а також зберігають запаси у “кишеньці” Усі факти правдиві! Приблизно 90% морських видр у світі мешкають на узбережжі Аляски. Видра – один з небагатьох ссавців, який використовує “знаряддя праці” (зазвичай розбиває мушлі каменем). І те, і те видра завбачливо зберігає у “кишені” під пахвою. А ще видри дійсно дуже люблять триматися за лапки! Міцні обійми та водорості наче якір допомагають їм випадково не відплисти далеко в море. З цією ж метою мама-калан може загортати дитинча у водорості, поки вона полює, адже у перший місяць малюки не вміють плавати самостійно. Усі варіанти Усі факти правдиві! Приблизно 90% морських видр у світі мешкають на узбережжі Аляски. Видра – один з небагатьох ссавців, який використовує “знаряддя праці” (зазвичай розбиває мушлі каменем). І те, і те видра завбачливо зберігає у “кишені” під пахвою. А ще видри дійсно дуже люблять триматися за лапки! Міцні обійми та водорості наче якір допомагають їм випадково не відплисти далеко в море. З цією ж метою мама-калан може загортати дитинча у водорості, поки вона полює, адже у перший місяць малюки не вміють плавати самостійно.