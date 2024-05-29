Тест
Обіймаються та граються камінчиками. Що ви знаєте про видр? ТЕСТ
Хто з вас бачив милі відео про видр? Видри обіймаються, тримаються за лапки, ловлять рибу та навіть допомагають Україні (як-от Хейзел і Пушан з Балі).
Видри запали в серденько багатьом людям, як капібари та котики. Але вони не лише милі, а й дуже розумні та корисні для екосистеми тварини.
Не думайте заводити видру вдома або підходити до хижої тваринки у дикій природі – краще дивіться смішні тіктоки про них та пройдіть новий тест на "УП. Життя"!
Скільки видів видр є у світі?
Фото: SCOOPERDIGITAL/Depositphotos
Чим харчуються видри у дикій природі?
Який з цих фактів про морських видр (каланів) – правдивий?
Що зробили азійські короткопалі видри Гарріс та Пампкін з Британії під час карантину у 2020 році?
Яка видра живе в дикій природі України та занесена до Червоної книги?
Фото: Keven Law of London, England.
Яка видра популярна в Японії як домашній улюбленець?
У якій країні гладкошерсті видри ходять в центрі міста і відпочивають в ботанічному саду?
Фото: Denise Leong/DeOtter
У яких видр немає гострих кігтів?
Яка видра має найбільшу довжину тіла серед усіх 13 видів?
Фото: OSTILL/GettyImages
Як називаються ці видри, які дуже люблять гратися в снігу?
Фото: Kathryn Farley/GettyImages
А цю видру впізнаєте?
Фото: Paul Cools
У якої видри найгустіше хутро серед усіх морських ссавців?
Як називається ця видра?
Які з цих фактів про видр правдиві?
Фото: David O'Brien
Яка видра найбільш балакуча?
Фото:Carlos Carreno/GettyImages
Хто полює на видр?
Фото: Gerald Corsi/GettyImages
Скільки років прожила найстаріша відома світові видра?
Фото: Cameron Rutt/Cameron Rutt