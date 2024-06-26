В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення

Щороку 26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. Це блакитний стяг на якому зображений жовтий герб – тарак-тамга, якому вже понад 100 років.

Він символізує опір кримськотатарського народу усім, хто коли-небудь намагався знищити їхню культуру.

У цей день "УП.Життя" розповідає про історію кримськотатарського прапора, значення символіки та факти, які ви могли не знати.

Історія виникнення

Вперше кримськотатарський прапор підняли у 1917 році, одразу після Лютневої революції. На початку 1919 року кримськотатарське Парламентське бюро затвердило "Положення про культурно-національну автономію мусульман Криму".

Саме в цьому документі національним гербом визнавали зображення тарак-тамги, а прапором – полотнище сіро-блакитного кольору із зображенням національного герба у верхньому куті. Це перше документальне свідчення про статус національного герба і прапора кримських татар у їхньому сучасному вигляді.

ВІДЕО ДНЯ

Проте через репресії Радянського Союзу проти кримських татар та введення комуністичного режиму прапор не використовували.

Лише у 1991 році, після того, як кримськотатарський народ відновив свій національний інститут – Курултай, ухвалили постанову про національний прапор і гімн кримськотатарського народу. Блакитне полотнище разом з українським прапором замайоріло над Кримом.

"Сьогодні наші співгромадяни, які мешкають у тимчасово окупованому Криму, позбавлені можливості відзначити цей день вільно, без контролю російських загарбників. Країна-агресор всіляко намагається придушити голос свободи та стерти національні межі, перетворивши всіх на «єдіний народ»", – зауважив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець.

День кримськотатарського прапора відзначається в Україні 13-й рік поспіль, хоча до 2014 року багато хто не знав, що він собою являє.

Фото: Вікторія Муха

Після анексії Криму світ заговорив про кримських татар, яких переслідували, викрадали та засуджували росіяни, ще гучніше.

"Народ кримських татар зазнавав багатьох випробувань, в тому числі депортацію 1944 року. А сьогодні росія намагається знищити культуру корінного народу України: руйнує мечеті, проводить так звані "реставрації" та чинить тиск на кримських татар, здійснюючи "гібридну" депортацію", – зазначає представниця Президента України в АРК Таміла Ташева.

Україна офіційно відзначає День кримськотатарського прапора з 2010 року. Традиційно його підіймають біля будівлі МЗС, цьогоріч – також прапор підняли біля будівлі КМДА та на вулицях урядового кварталу Києва.

Фото: Emine Dzheppar

"Разом із державним прапором кримськотатарський майорить сьогодні в Києві, майорить на передовій, де воюють кримські татари, захищаючи нашу свободу і незалежність", – заявила голова постійної комісії КМДА з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

У 2019 році у рамках акції "Обʼєднані прапором" кримськотатрський прапор розгорнули у 28 країнах на чотирьох континентах.

Значення прапора

"Вважати національним прапором кримськотатарського народу полотнище блакитного кольору із зображенням в його верхньому кутку біля древка золотого тамги – родовий герб кримських ханів. Співвідношення ширини прапора до його довжини 1:2", – йдеться в постанові Курултаю (органу народного представництва тюркських народів) пронаціональну символіку кримськотатарського народу.

Небесно-блакитний колір у тюркських народів – це символ чистоти, свободи, честі, вірності, бездоганності тасили. Цей колір, який має назву "кок" (блакитний), асоціюється з чистотою, безкраїм небом та морем.

Жовтим кольором у лівому верхньому кутку прапора зображено герб кримських татар – тарак-тамгу – символ державної влади, який зображався на печатках, монетах і документах Кримського ханства.

Фото: Вікторія Муха

"Цей день є особливим для всіх нас, адже кримськотатарський прапор став символом боротьби за Крим не тільки для кримських татар, а й для всієї України. Цей прапор символізує незламність і мужність корінного народу, який невпинно бореться за свою свободу і права.

Кримськотатарський прапор – це не лише історичний символ, але й сучасний знак єдності та відваги. Він нагадує нам про важливість пам’ятати свою історію, зберігати культуру та мову, а також підтримувати один одного у складні часи", – заявили в Кримськотатарському Ресурсному Центрі.

Вас також може зацікавити: "Ми змагаємося з часом": про культурний код кримських татар