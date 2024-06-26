В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
Щороку 26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. Це блакитний стяг на якому зображений жовтий герб – тарак-тамга, якому вже понад 100 років.
Він символізує опір кримськотатарського народу усім, хто коли-небудь намагався знищити їхню культуру.
У цей день "УП.Життя" розповідає про історію кримськотатарського прапора, значення символіки та факти, які ви могли не знати.
Історія виникнення
Вперше кримськотатарський прапор підняли у 1917 році, одразу після Лютневої революції. На початку 1919 року кримськотатарське Парламентське бюро затвердило "Положення про культурно-національну автономію мусульман Криму".
Саме в цьому документі національним гербом визнавали зображення тарак-тамги, а прапором – полотнище сіро-блакитного кольору із зображенням національного герба у верхньому куті. Це перше документальне свідчення про статус національного герба і прапора кримських татар у їхньому сучасному вигляді.
Проте через репресії Радянського Союзу проти кримських татар та введення комуністичного режиму прапор не використовували.
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Лише у 1991 році, після того, як кримськотатарський народ відновив свій національний інститут – Курултай, ухвалили постанову про національний прапор і гімн кримськотатарського народу. Блакитне полотнище разом з українським прапором замайоріло над Кримом.
"Сьогодні наші співгромадяни, які мешкають у тимчасово окупованому Криму, позбавлені можливості відзначити цей день вільно, без контролю російських загарбників. Країна-агресор всіляко намагається придушити голос свободи та стерти національні межі, перетворивши всіх на «єдіний народ»", – зауважив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець.
День кримськотатарського прапора відзначається в Україні 13-й рік поспіль, хоча до 2014 року багато хто не знав, що він собою являє.
Після анексії Криму світ заговорив про кримських татар, яких переслідували, викрадали та засуджували росіяни, ще гучніше.
"Народ кримських татар зазнавав багатьох випробувань, в тому числі депортацію 1944 року. А сьогодні росія намагається знищити культуру корінного народу України: руйнує мечеті, проводить так звані "реставрації" та чинить тиск на кримських татар, здійснюючи "гібридну" депортацію", – зазначає представниця Президента України в АРК Таміла Ташева.
Україна офіційно відзначає День кримськотатарського прапора з 2010 року. Традиційно його підіймають біля будівлі МЗС, цьогоріч – також прапор підняли біля будівлі КМДА та на вулицях урядового кварталу Києва.
"Разом із державним прапором кримськотатарський майорить сьогодні в Києві, майорить на передовій, де воюють кримські татари, захищаючи нашу свободу і незалежність", – заявила голова постійної комісії КМДА з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.
У 2019 році у рамках акції "Обʼєднані прапором" кримськотатрський прапор розгорнули у 28 країнах на чотирьох континентах.
Значення прапора
"Вважати національним прапором кримськотатарського народу полотнище блакитного кольору із зображенням в його верхньому кутку біля древка золотого тамги – родовий герб кримських ханів. Співвідношення ширини прапора до його довжини 1:2", – йдеться в постанові Курултаю (органу народного представництва тюркських народів) пронаціональну символіку кримськотатарського народу.
Небесно-блакитний колір у тюркських народів – це символ чистоти, свободи, честі, вірності, бездоганності тасили. Цей колір, який має назву "кок" (блакитний), асоціюється з чистотою, безкраїм небом та морем.
Жовтим кольором у лівому верхньому кутку прапора зображено герб кримських татар – тарак-тамгу – символ державної влади, який зображався на печатках, монетах і документах Кримського ханства.
"Цей день є особливим для всіх нас, адже кримськотатарський прапор став символом боротьби за Крим не тільки для кримських татар, а й для всієї України. Цей прапор символізує незламність і мужність корінного народу, який невпинно бореться за свою свободу і права.
Кримськотатарський прапор – це не лише історичний символ, але й сучасний знак єдності та відваги. Він нагадує нам про важливість пам’ятати свою історію, зберігати культуру та мову, а також підтримувати один одного у складні часи", – заявили в Кримськотатарському Ресурсному Центрі.
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