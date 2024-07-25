Що робити, якщо на вулиці нападає собака без господаря

Деякі породи собак час від часу бувають досить агресивними. Вони можуть напасти на людину та завдати їй фізичної шкоди. Причин для цього може бути багато: від агресивної породи до неправильного виховання.

Як поводитися, якщо людина опинилася біля агресивної тварини, яка от-от може напасти, "УП.Життя" розбиралися разом з зоопсихологинею Лідією Лободіною.

Чому собака може напасти

Це може залежати від різних факторів: від породи до виховання. Тому тут треба враховувати: це домашня собака чи безпритульна.

"За статистикою, домашні собаки мають менший страх, адже вони більше соціалізовані. На відміну від них, поодинокі вуличні собаки більше бояться людини. Проте слід також пам‘ятати, що собаки в зграях такого страху фактично не мають", – розповідає зоопсихологиня.

Важливо також не підходити до незнайомої собаки та не провокувати її/Depositphotos

Агресивна поведінка домашнього собаки нерідко виховується самим опікуном, додає Лідія Лободіна. Неправильне дресування, фізичні покарання завдають психічної шкоди тварині. Існують окремі породи собак, які потребують професійного і правильного догляду, щоб уникнути агресивних атак без причини.

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Безпритульні собаки можуть напасти, якщо вони голодні й намагаються здобути їжу таким способом.

Також собаки можуть агресувати, бо людина зайшла на їхню територію. В такий спосіб вони її захищають.

Як захиститися людині від агресивної собаки

Найперше, не варто підходити до незнайомого собаки без опікуна і тим більше гладити торкатися його чи гладити.

Особливо це стосується дітей. Слід їм пояснювати, що не можна наближатися та чіпати чужих тварин без дозволу.

"Якщо тварина починає поводитися агресивно, слід зупинитися, не робити різких рухів, повільно та спокійно відступати з "території собаки", не повертаючись спиною", – зазначає Лободіна.

Відходити потрібно повільними кроками, слідкувати за собакою, але не дивитися їй в очі. Вона може сприйняти це як виклик. Інколи, цього може бути достатньо, щоб собака заспокоїлася.

"Людині важливо заспокоїтися самій, адже підвищення адреналіну в крові та потовиділення собаки відчувають та ще більше на це реагують", – додає зоопсихологиня.

Не можна тікати від агресивної собаки та робити різких рухів/Depositphotos

Ні в якому разі не можна тікати та бігти. Здебільшого собака бігає швидше за людину і може також сприйняти це агресивно.

"Якщо тварина наближається та прагне напасти, можна зімітувати, наче ви підіймаєте каміння з землі. На рівні інстинктів деякі собаки лякаються таких дій, особливо поодинокі безпритульні. Інший варіант – кинути щось в інший бік та відвернути увагу, але не в тварину", – наголошує Лободіна.

Якщо ви бачите, що тварина наближається до вас, гарчить чи гавкає, демонструє зуби, то є ймовірність, що вона готується напасти.

У такому випадку також не потрібно тікати, розвертатися спиною чи робити різких рухів. Якщо з собою є щось їстівне, можна кинути це тварині.

"Якщо з собою є парасолька або сумка, можна закритися ними, – радить зоопсихологиня. – Іноді різко розкрита парасолька лякає собак. Якщо, не зважаючи на всі вжиті заходи, тварина продовжує агресивно наступати, слід притиснутися до опори (стіни, дерева), щоб не впасти, і намагатися опинитися поза її досяжністю: сховатися в приміщенні або за парканом".

Якщо ж собака все-таки наближається і нічого не спрацювало, потрібно закрити найбільш вразливі ділянки тіла: шию, живіт, руки.

Відповідальність за напад собаки

Якщо у собаки є господар, то він і нестиме відповідальність за напад тварини на людину: адміністративну, цивільну, а у деяких випадках і кримінальну.

Щоб довести напад домашньої собаки, потрібно:

звернутися до закладу охорони здоров'я, отримати довідку про факт нападу та наявність тілесних ушкоджень;

написати заяву до поліції (або зателефонувати 102 безпосередньо на місці події), щоб зафіксувати факту нападу собаки і наслідки (у вигляді пошкодженого майна, тілесних ушкоджень) або подати заяву до суду за місцем реєстрації;

зберігати всі чеки на лікування чи ремонт майна, якщо потрібне відшкодування;

Найкращий захист від агресії чужого собаки – це уникнення конфлікту та збереження дистанції з агресивною твариною. Проте, варто памʼятати, що до будь-якої тварини варто ставитися обережно і не завдавати їй шкоди.