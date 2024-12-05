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З гірлянди, макраме та їстівна: незвичні ялинки, які можна зробити власноруч

Альона Павлюк — 5 грудня, 19:00
З гірлянди, макраме та їстівна: незвичні ялинки, які можна зробити власноруч
12 альтернатив живій ялинці
BozenaFulawka/Depositphotos

Ялинка – один з головних атрибутів зимових свят. Хтось надає перевагу живим деревам, котрі наповнюють оселю знайомим кожному "запахом Нового року". Інші обирають практичніші та природозберігальні штучні ялинки.

Однак не варто обмежуватися лише цими двома варіантами. Кожен може створити власну унікальну ялинку з підручних матеріалів.

Найпростіший варіант – викласти ялинку на стіні. Матеріал можна обрати за вашими власними уподобаннями. Це може бути гірлянда чи дощик. Для фіксації вам знадобляться канцелярські кнопки або гачки та двосторонній скотч.

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Якщо ви хочете повнорозмірну ялинку, треба трохи постаратися. Однак результат цього точно вартує.

Для наступного варіанту вам знадобляться лише пластмасовий кошик, дерев’яні палиці, нитка, скотч та дощик. Прикраси на ялинку – за вашим смаком.

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DIY-ялинка з картону? Саме так! Для неї необхідно створити картонний каркас та обклеїти його скотчем. Далі знадобиться багато двостороннього зеленого картону та бантиків.

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А як щодо підвісної ялинки? Щоб її зробити, необхідно взяти картон, ліску та дощик. Для більшої ефектності можна додати гірлянду.

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Наступний варіант, мабуть, найекономніший. Для нього знадобляться тільки довгі палиці, скотч та дощик. Весь інший декор – на ваш розсуд.

@dear_shops Christmas Day 🎄✨🎁 #diy #diyต้นคริสต์มาส #ต้นคริสต์มาส #christmas ♬ Christmas standard song - 3KTrack

Найпопулярніші DIY-ялинки – настільні. Саме в цій категорії найбільша площина для фантазії.

"Пухнаста" ялинка потребує лише картону, синельних дротів та клею.

@derya.tavas

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Для "зіркової ялинки" знадобляться картон, кольоровий папір, двосторонній скотч та ваша вправність у складанні оригамі.

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Чули коли-небудь про фоаміран? Це пінистий матеріал, з якого може вийти дуже мила ялинка. Окрім нього знадобиться лише клей.

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Навіть зі звичайних паперових рушників може вийти гарне новорічне дерево. Для цього треба взяти картон, клей, воду, мотузку та будь-який декор.

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Ялинка з макраме є однією з найскладніших у нашій добірці. Для неї вам знадобляться спеціальні нитки для плетіння та трохи вправності.

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І наостанок – смачна ялинка. Вона гарно підходить для новорічного столу. Для її створення треба конус із пінопласту, харчова плівка, зубочистки та, найголовніше, смаколики. Можна взяти виноград, оливки, помідори чері, кубики сиру, шматочки копченої ковбаси тощо.

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