Де купити новорічну ялинку в 2024 році і скільки вона коштує? Дані по областях

Перевірити легальність ялинки можна за кодом на бирці

В Україні розпочали працювати ярмарки з продажу різдвяних ялинок. Символ зимових свят можна купити легально та недорого в лісівників.

Україні передбачений штраф за самостійну вирубку дерев, яка призводить до шкоди довкіллю і може становити загрозу через потенційну мінну небезпеку.

"Українська правда. Життя" дізналася, де і за яку ціну можна придбати святкову рослину.

Черкаська, Вінницька та Кіровоградська області

У грудні в цих областях уже можна знайти різдвяну ялинку – для цього тамтешні лісівники заготовили 26,5 тисячі дерев, розповіли в Центральному лісовому офісі.

Там пояснили, що така заготівля не шкодить довкіллю, а навіть оздоровлює насадження, адже ялинки та сосни вирощують на спеціальних плантаціях або вирубують під час формування лісів.

РЕКЛАМА:

В асортименті лісництв Черкащини, Вінниччини та Кіровоградщини можна знайти:

сосну звичайну;

сосну кримську;

ялину звичайну;

ялинку канадську.

У Центральному лісовому офісі пояснили, що вартість рослини залежить від її породи, висоти та якості. До прикладу, ялинка висотою від 1,5 до 2 метрів обійдеться від 180 до 330 гривень, а сосна такого ж розміру – від 156 до 308 гривень.

Також тамтешні лісівники пропонують придбати ялинки в горщиках – після закінчення свят рослини можна посадити в саду чи на подвір’ї.

Від кінця листопада у Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях запрацюють 73 майданчики з продажу. Дізнатися їхні локації можна в переліку.

Читайте також : Жива чи штучна? Як вибрати і купити новорічну ялинку

Чернівецька, Хмельницька та Тернопільські області

Від початку грудня у філіях Подільського лісового офісу стартує ялинкова кампанія. Цього року там готові реалізувати 20 тисяч святкових дерев, понад 11 тисяч із них заготували під час рубок формування та оздоровлення лісів.

Найбільше дерев вдалося підготувати лісівникам Хмельниччини – там до продажу доступні 13 тисяч ялинок і сосон. У Чернівецькій області заготували 5300 різдвяних дерев, а на Тернопільщині – 1600.

"Лісництва пропонують різноманітні варіанти новорічних дерев: від високих пухнастих красунь до компактних ялинок для невеликих приміщень. Окрім того, деякі підприємства реалізують ялинки в горщиках, які після свят можна висадити у відкритий ґрунт, зберігши дерево для майбутніх років", – пояснили в Подільському лісовому офісі.

Там кажуть, що маленька ялинка високою 1,5 метра буде коштувати близько 150-200 гривень, сосна обійдеться дешевше – 3-метрові красуні продаватимуть в середньому за 600 гривень.

У Чернівцях зимові ярмарки з продажу дерев триватимуть від 1 до 31 грудня включно, йдеться в розпоряджені міського голови. Зимові рослини можна придбати на:

ринку "Нижній" (на вул. П. Сагайдачного, 24, 33 та вул. Й. Бурга, 1,4, 6);

ринку "Верхній" (на розі вул. Руської та вул. Зеленої);

мікроринку "Буковинський" (на розі вул. С. Скальда та вул. Небесної Сотні);

ринку "Газкомплектприлад" (на стоянці по вул. Р. Шухевича, 8-А);

ринку "Формаркет" (на відрізку тротуару від проспекту Незалежності, 111 до входу в магазин Bundes на вул. Небесної Сотні,14);

ринку "Головний" (на розі вул. Головної та вул. Ентузіастів);

мікроринку "Нива" (від зупинки громадського транспорту до заїду до будинку на вул. Руській, 248, а також на стоянці мікроринку та майданчику за приміщенням адміністрації на вул. Руській, 250-А);

мікроринку "Нива-2" (на вул. С.Скальда, 33-А);

частині стоянки ТРЦ DEPO't (на вул. Головній, 265А);

вул. Ю.Мізунського, 1.

Місця продажу ялинок в Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях повідомлять згодом.

Львівська громада

У Львові та приєднаних до міста населених пунктах розмістили 24 місця продажу різдвяних дерев.

Ярмарки триватимуть з 1 грудня 2024 року до 1 січня 2025-го, розповіли у Львівській міській раді.

Локації можна знайти в кожному районі міста, а також у Винниках, Брюховичах, Рудному та Дублянах.

Галицький район:

вул. Стара (біля ТЦ "Арсен)";

пл. Соборна, 12 (біля ринку "Галицький").

Залізничний район:

вул. Є. Патона, 4/1;

вул. С. Петлюри, 11 (біля ринку ТОВ "Любінське сяйво");

вул. Широка (вул. Я. Гніздовського біля ринку ТОВ "Ярмарок");

смт. Рудне, вул. Миру (залізнична станція "Зимна Вода").

Личаківський район:

вул. Солодова, 4 (вул. Личаківська – біля ринку ТзОВ "Дари Львівщини");

вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ "Галицьке перехрестя");

вул. Личаківська, 160 – вул. Яловець;

м. Винники, вул. Галицька, 35;

м. Винники, вул. Івасюка, 2.

Сихівський район:

вул. Сихівська, 16-А (ТЦ "Сихів", біля ТзОВ "Замок");

просп. Червоної Калини, 36 (перед ТК "Шувар").

Франківський район:

вул. Володимира Великого, 59-В (біля сходів);

вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ "Провесінь Ю. М. М.");

вул. Наукова, 29-А (біля ТОВ "Фест-Вест" ЛТД).

Шевченківський район:

вул. І. Величковського, 8;

вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ "Володар");

вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 – вул. Пилипа Орлика (навпроти ринку ТзОВ "Тополя-1");

вул. Б. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП "Холм)";

вул. Т. Шевченка, 360-364 (біля ринку ФГ "Ярослава");

просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТОВ "Старий лицар");

смт. Брюховичі, вул. В. Івасюка, 1;

м. Дубляни, вул. Шевченка (біля кінцевої зупинки 1-А).

Столичний, Карпатський, Південний, Східний, Поліський, Слобожанський та Північний офіси ще не повідомили, де організують місця продажу святкових дерев. Ми доповнимо новину, щойно ця інформація з’явиться.

Як перевірити легальність ялинки?

На легально заголовлених ялинках та соснах можна знайти бирки зі штрих-кодами, перевірити які можна на сайті.

Крім того, варто звертатися до продавця та просити переглянути документи – законність продажу підтвердять накладні з лісництва та дозвільні документи на торгівлю.

Раніше ми розповідали, де придбати різдвяну ялинку в Києві.