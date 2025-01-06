Що ви знаєте про Водохреще та його традиції? Пройдіть ТЕСТ
Водохреще завершує цикл різдвяних свят. Цьогоріч в Україні його вдруге офіційно відзначають 6 січня.
Зазвичай Водохреще, Йордан або Хрещення Господнє асоціюється з морозами, освяченням води та пірнанням в ополонку.
І хоча морози бувають все рідше, а пірнати в холодну воду не обов'язково, українці продовжують щороку шанувати деякі звичаї свята.
"Українська правда. Життя" підготувала тест, який допоможе перевірити, що ви знаєте про Водохреще та пов'язані з ним народні традиції.
Для цього використала розповідь етонолога Юрія Пуківського та матеріали фольклористики Олени Чебанюк і науковця Євгена Онацького.
Занурившись у води Йордану, Ісус Христос:
Під час Хрещення Ісуса на річці Йордан на нього зійшов Святий Дух у вигляді пташки. Яка це була пташка?
Куди відправився Ісус після Хрещення в водах Йордану?
Яку кутю готували напередодні останнього зимового свята – Водохреща?
Чому в ніч перед Водохрещем люди складали ложки в миску та накривали хлібом?
Чи було заведено колядувати та ходити з вертепом після другого Святвечора?
Що православний християнин мав робити вранці на Водохреще?
Яке ще свято, окрім Хрещення, святкують християни 6 січня?
Який звичай, пов'язаний з освяченою водою, був притаманний мешканцям багатьох українських сіл та міст?
За традицією біля ополонки встановлювали вирубаний із льоду хрест, який іноді був червоного кольору. Чим фарбували крижану скульптуру?
Як ставляться українські православна та греко-католицька церкви до пірнання в ополонки на Водохреще?
Якою була головна причина, чому люди стрибали у воду та купалися в ополонці у Йордан?
Який вид роботи жінкам не можна було виконувати після свята?
Який звичай на Водохреще символізував закінчення різдвяно-новорічних свят для наших пращурів?