Що ви знаєте про Водохреще та його традиції? Пройдіть ТЕСТ

Водохреще завершує цикл різдвяних свят. Цьогоріч в Україні його вдруге офіційно відзначають 6 січня.

Зазвичай Водохреще, Йордан або Хрещення Господнє асоціюється з морозами, освяченням води та пірнанням в ополонку.

І хоча морози бувають все рідше, а пірнати в холодну воду не обов'язково, українці продовжують щороку шанувати деякі звичаї свята.

"Українська правда. Життя" підготувала тест, який допоможе перевірити, що ви знаєте про Водохреще та пов'язані з ним народні традиції.

Для цього використала розповідь етонолога Юрія Пуківського та матеріали фольклористики Олени Чебанюк і науковця Євгена Онацького.

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1/14 Занурившись у води Йордану, Ісус Христос:

Змив з себе гріхи За біблійними легендами, Ісусу не треба було змивати гріхи, бо він – безгрішний. Зайшовши в Йордан, він освятив воду та взяв на себе гріхи людства. Освятив воду та взяв на себе гріхи людства За біблійними легендами, Ісусу не треба було змивати гріхи, бо він – безгрішний. Зайшовши в Йордан, він освятив воду та взяв на себе гріхи людства. Хотів походити по воді За біблійними легендами, Ісусу не треба було змивати гріхи, бо він – безгрішний. Зайшовши в Йордан, він освятив воду та взяв на себе гріхи людства. Пішов пропагувати християнство За біблійними легендами, Ісусу не треба було змивати гріхи, бо він – безгрішний. Зайшовши в Йордан, він освятив воду та взяв на себе гріхи людства.

2/14 Під час Хрещення Ісуса на річці Йордан на нього зійшов Святий Дух у вигляді пташки. Яка це була пташка? Горобець Під час хрещення, згідно з усіма трьома синоптичними євангеліями, на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба. Тоді ж голос з небес проголосив: "Це є Син Мій улюблений, у Якому Моє благовоління". Синичка Під час хрещення, згідно з усіма трьома синоптичними євангеліями, на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба. Тоді ж голос з небес проголосив: "Це є Син Мій улюблений, у Якому Моє благовоління". Голуб Під час хрещення, згідно з усіма трьома синоптичними євангеліями, на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба. Тоді ж голос з небес проголосив: "Це є Син Мій улюблений, у Якому Моє благовоління". Сорока Під час хрещення, згідно з усіма трьома синоптичними євангеліями, на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба. Тоді ж голос з небес проголосив: "Це є Син Мій улюблений, у Якому Моє благовоління".

3/14 Куди відправився Ісус після Хрещення в водах Йордану? Відправився у пустелю Згідно з євангельською розповіддю, після свого хрещення Ісус Христос пішов у пустелю, щоб на самоті, в молитві та пості підготуватися до виконання місії, з якою він прийшов на землю. Усамітнився в печері Згідно з євангельською розповіддю, після свого хрещення Ісус Христос пішов у пустелю, щоб на самоті, в молитві та пості підготуватися до виконання місії, з якою він прийшов на землю. Молитися у храм Згідно з євангельською розповіддю, після свого хрещення Ісус Христос пішов у пустелю, щоб на самоті, в молитві та пості підготуватися до виконання місії, з якою він прийшов на землю.

4/14 Яку кутю готували напередодні останнього зимового свята – Водохреща?

Щедру

Напередодні Водохреща православними християнами святкується "Голодна кутя", або другий Святий Вечір . Люди сідали вечеряти, коли засяє вечірня зоря. На вечерю, окрім куті, яка складалася з зерна, меду та маку, подавали пісні страви – смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії та узвар. Голодну

Напередодні Водохреща православними християнами святкується "Голодна кутя", або другий Святий Вечір . Люди сідали вечеряти, коли засяє вечірня зоря. На вечерю, окрім куті, яка складалася з зерна, меду та маку, подавали пісні страви – смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії та узвар. Багату

Напередодні Водохреща православними християнами святкується "Голодна кутя", або другий Святий Вечір . Люди сідали вечеряти, коли засяє вечірня зоря. На вечерю, окрім куті, яка складалася з зерна, меду та маку, подавали пісні страви – смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії та узвар. Перед Водохрещем не готували кутю

Напередодні Водохреща православними християнами святкується "Голодна кутя", або другий Святий Вечір . Люди сідали вечеряти, коли засяє вечірня зоря. На вечерю, окрім куті, яка складалася з зерна, меду та маку, подавали пісні страви – смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії та узвар.

5/14 Чому в ніч перед Водохрещем люди складали ложки в миску та накривали хлібом?

Хотіли пригостити хлібом душі померлих родичів Люди складали ложки в миску та накривали її хлібом, сподіваючись на щедрий врожай.

“Відкуплялися” від злих духів Люди складали ложки в миску та накривали її хлібом, сподіваючись на щедрий врожай.

Цей ритуал був пов'язаний з надією на гарний врожай Люди складали ложки в миску та накривали її хлібом, сподіваючись на щедрий врожай.



6/14 Чи було заведено колядувати та ходити з вертепом після другого Святвечора?

Так, завжди День перед Водохрещем був останнім днем колядок. Для нього навіть існують окремі пісні. У деяких регіонах України на другий Святвечір водили Маланку , хоч більшість українців дотримувалися цього звичаю перед святом Василя (31-го січня за новим стилем).

Ні, колядування остаточно закінчувалося на Різдво День перед Водохрещем був останнім днем колядок. Для нього навіть існують окремі пісні. У деяких регіонах України на другий Святвечір водили Маланку , хоч більшість українців дотримувалися цього звичаю перед святом Василя (31-го січня за новим стилем).

Це залежало від традицій регіону День перед Водохрещем був останнім днем колядок. Для нього навіть існують окремі пісні. У деяких регіонах України на другий Святвечір водили Маланку , хоч більшість українців дотримувалися цього звичаю перед святом Василя (31-го січня за новим стилем).



7/14 Що православний християнин мав робити вранці на Водохреще? Пірнанати в ополонку Зранку віряни ходили до церкви святити воду. ЇЇ пили біля церкви, а решту несли додому та зберігали там до наступного Водохреща. При цьому часто її святили двічі - у саме свято та ввечері напередодні. Їсти пісний сніданок Зранку віряни ходили до церкви святити воду. ЇЇ пили біля церкви, а решту несли додому та зберігали там до наступного Водохреща. При цьому часто її святили двічі - у саме свято та ввечері напередодні. Прийняти душ Зранку віряни ходили до церкви святити воду. ЇЇ пили біля церкви, а решту несли додому та зберігали там до наступного Водохреща. При цьому часто її святили двічі - у саме свято та ввечері напередодні. Піти до церкви, щоб освятити воду Зранку віряни ходили до церкви святити воду. ЇЇ пили біля церкви, а решту несли додому та зберігали там до наступного Водохреща. При цьому часто її святили двічі - у саме свято та ввечері напередодні.

8/14 Яке ще свято, окрім Хрещення, святкують християни 6 січня? Вознесіння У цей день відбулось Богоявлення, коли Христос об'явив себе людям як Месію і Спасителя.

Богоявлення У цей день відбулось Богоявлення, коли Христос об'явив себе людям як Месію і Спасителя.

Різдво Богородиці У цей день відбулось Богоявлення, коли Христос об'явив себе людям як Месію і Спасителя.

Стрітення У цей день відбулось Богоявлення, коли Христос об'явив себе людям як Месію і Спасителя.



9/14 Який звичай, пов'язаний з освяченою водою, був притаманний мешканцям багатьох українських сіл та міст? Окропити нею свій будинок та двір Воду з освяченої ополонки намагалися набрати якнайшвидше й хутко принести додому. Опісля кропили нею хату, городи, вулики. Наші предки вірили, що це захистить дім від злих сил та примножить врожай. До того ж вважали, той, хто останнім прийде до хати після богослужіння, буде "віщувати долю". Кидати в освячену воду монетки на щастя Воду з освяченої ополонки намагалися набрати якнайшвидше й хутко принести додому. Опісля кропили нею хату, городи, вулики. Наші предки вірили, що це захистить дім від злих сил та примножить врожай. До того ж вважали, той, хто останнім прийде до хати після богослужіння, буде "віщувати долю". Обливати свяченою водою перехожих Воду з освяченої ополонки намагалися набрати якнайшвидше й хутко принести додому. Опісля кропили нею хату, городи, вулики. Наші предки вірили, що це захистить дім від злих сил та примножить врожай. До того ж вважали, той, хто останнім прийде до хати після богослужіння, буде "віщувати долю". Ділитися такою водою з родичами та сусідами Воду з освяченої ополонки намагалися набрати якнайшвидше й хутко принести додому. Опісля кропили нею хату, городи, вулики. Наші предки вірили, що це захистить дім від злих сил та примножить врожай. До того ж вважали, той, хто останнім прийде до хати після богослужіння, буде "віщувати долю".

10/14 За традицією біля ополонки встановлювали вирубаний із льоду хрест, який іноді був червоного кольору. Чим фарбували крижану скульптуру? Червоним вином Часто хрест обливали буряковим квасом, і він ставав яскраво-червоним. Харчовим фарбником Часто хрест обливали буряковим квасом, і він ставав яскраво-червоним. Буряковим квасом Часто хрест обливали буряковим квасом, і він ставав яскраво-червоним. Томатним соком Часто хрест обливали буряковим квасом, і він ставав яскраво-червоним.

11/14 Як ставляться українські православна та греко-католицька церкви до пірнання в ополонки на Водохреще? Вважають, що гріх неможливо змити та закликають зосередитися на духовному зростанні

Священники кажуть , що традиція купання в ополонці на Водохреще не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів, отриманням особливого Божого благословіння чи духовного очищення. Жодного церковного припису в Українській Церкві для звершення занурення у зимову воду немає і ніколи не було. Закликають паству пірнати в ополонки, бо таким чином з людини змиваються гріхи, а дух і тіло – загартовуються

Священники кажуть , що традиція купання в ополонці на Водохреще не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів, отриманням особливого Божого благословіння чи духовного очищення. Жодного церковного припису в Українській Церкві для звершення занурення у зимову воду немає і ніколи не було.

12/14 Якою була головна причина, чому люди стрибали у воду та купалися в ополонці у Йордан? У прорубах купали хворих, вірячи, що йорданська вода зцілить їх Згідно з народними уявленнями, люди, які стрибають в ополонку, на весь рік могли вберегтися від хвороб. Її давали пити хворим на лихоманку, коросту та бешиху (інфекційне захворювання). Вірили, що свячена вода може допомогти, коли людину зурочили. Люди купалися, щоб позмагатися у витривалості Згідно з народними уявленнями, люди, які стрибають в ополонку, на весь рік могли вберегтися від хвороб. Її давали пити хворим на лихоманку, коросту та бешиху (інфекційне захворювання). Вірили, що свячена вода може допомогти, коли людину зурочили. Занурювалися у воду для того, щоб отримати "щит" від негараздів на наступний рік Згідно з народними уявленнями, люди, які стрибають в ополонку, на весь рік могли вберегтися від хвороб. Її давали пити хворим на лихоманку, коросту та бешиху (інфекційне захворювання). Вірили, що свячена вода може допомогти, коли людину зурочили. Купалися дівчата, які довго не могли вийти заміж Згідно з народними уявленнями, люди, які стрибають в ополонку, на весь рік могли вберегтися від хвороб. Її давали пити хворим на лихоманку, коросту та бешиху (інфекційне захворювання). Вірили, що свячена вода може допомогти, коли людину зурочили.

13/14 Який вид роботи жінкам не можна було виконувати після свята? Прати Після Йордану жінки цілий тиждень не прали на річці . Вважали, що у цей період чорти сидять у воді дуже глибоко, тому можуть "вилізти" назовні лише вчепившись за білизну . Займатися рукоділлям Після Йордану жінки цілий тиждень не прали на річці . Вважали, що у цей період чорти сидять у воді дуже глибоко, тому можуть "вилізти" назовні лише вчепившись за білизну . Прибирати в хаті Після Йордану жінки цілий тиждень не прали на річці . Вважали, що у цей період чорти сидять у воді дуже глибоко, тому можуть "вилізти" назовні лише вчепившись за білизну . Готувати їсти Після Йордану жінки цілий тиждень не прали на річці . Вважали, що у цей період чорти сидять у воді дуже глибоко, тому можуть "вилізти" назовні лише вчепившись за білизну .