Усі розділи
Підтримати УП
Тест

Що ви знаєте про Водохреще та його традиції? Пройдіть ТЕСТ

Яна Осадча, Богдана Торба — 6 січня, 06:00
Що ви знаєте про Водохреще та його традиції? Пройдіть ТЕСТ

Водохреще завершує цикл різдвяних свят. Цьогоріч в Україні його вдруге офіційно відзначають 6 січня.

Зазвичай Водохреще, Йордан або Хрещення Господнє асоціюється з морозами, освяченням води та пірнанням в ополонку. 

І хоча морози бувають все рідше, а пірнати в холодну воду не обов'язково, українці продовжують щороку шанувати деякі звичаї свята. 

"Українська правда. Життя" підготувала тест, який допоможе перевірити, що ви знаєте про Водохреще та пов'язані з ним народні традиції. 

Для цього використала розповідь етонолога Юрія Пуківського та матеріали фольклористики Олени Чебанюк і науковця Євгена Онацького

РЕКЛАМА:

1/14

Занурившись у води Йордану, Ісус Христос:

2/14

Під час Хрещення Ісуса на річці Йордан на нього зійшов Святий Дух у вигляді пташки. Яка це була пташка?

3/14

Куди відправився Ісус після Хрещення в водах Йордану?

4/14

Яку кутю готували напередодні останнього зимового свята – Водохреща?

5/14

Чому в ніч перед Водохрещем люди складали ложки в миску та накривали хлібом?

6/14

Чи було заведено колядувати та ходити з вертепом після другого Святвечора?

7/14

Що православний християнин мав робити вранці на Водохреще?

8/14

Яке ще свято, окрім Хрещення, святкують християни 6 січня?

9/14

Який звичай, пов'язаний з освяченою водою, був притаманний мешканцям багатьох українських сіл та міст?

10/14

За традицією біля ополонки встановлювали вирубаний із льоду хрест, який іноді був червоного кольору. Чим фарбували крижану скульптуру?

11/14

Як ставляться українські православна та греко-католицька церкви до пірнання в ополонки на Водохреще?

12/14

Якою була головна причина, чому люди стрибали у воду та купалися в ополонці у Йордан?

13/14

Який вид роботи жінкам не можна було виконувати після свята?

14/14

Який звичай на Водохреще символізував закінчення різдвяно-новорічних свят для наших пращурів?