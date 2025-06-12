Історія боротьби та подолання перешкод: новий фотопроєкт розповів про життя дітей із РАС

"Eye contact. Погляд у спектрі" – фотопроєкт, мета якого привідкрити завісу життя дітей з розладами аутистичного спектра за допомогою їхніх портретів. Такі знімки є унікальними, адже зазвичай люди у спектрі уникають прямого погляду та ховають очі.

Реалізувала проєкт фотографка Марта Грінштейн, якій вдалося встановити зоровий контакт із вихованцями простору LEVCHYK SPECTRUM HUB, який уже другий рік працює у Львові. Його відвідують діти вимушено переміщених осіб, які були змушені покинути рідний дім через російське вторгнення.

У центрі діти здобувають навички, які допомагають їм легше інтегруватись у соціум. Вони займаються з нейропсихологом та логопедом, відвідують заняття з сенсорної інтеграції, музичної та арттерапії, та навіть проходять заняття з підготовки до школи.

"Зазвичай дитині з РСА складно пристосуватися до змін у житті, навіть поява нових предметів у кімнаті чи нового одягу можуть лякати й нервувати.

Однак при ранньому втручанні та своєчасних корекційних заходах, дитина з аутизмом може бути краще адаптована до соціального життя", – кажуть представники фонду Future for Ukraine, який опікується закладом.

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Знімки цього проєкту публікуються вперше. У фонді кажуть: за кожним дитячим поглядом – історія боротьби та подолання перешкод, а за кадром – батьки, їхні тривоги та надія, що діти житимуть в інклюзивному та відкритому суспільстві.

Олександра Качуровська

6 років, Харків

Саша любить малювати, складати конструктор і бавитися машинками, але дуже боїться гучних звуків. З початком повномасштабної війни дівчинка перестала розмовляти. Тоді батьки дізналися про діагноз аутизм. Завдяки спеціальним заняттям мовленнєві навички Саші почали покращуватись.

Найсильнішою стороною дівчинки методист вважає її прагнення до спілкування. Лише за місяць відвідування хабу з дівчинкою налагодила взаємодію вся команда хабу.

Батьки мріють, аби їхня донечка навчилася правильно вимовляти всі звуки та говорити реченнями.

Олександра Качуровська, 6 років Марта Грінштейн

Вероніка та Катерина Панченко

5 років, Сіверськодонецьк, Луганська область

Сестри Вероніка та Катерина відвідують хаб від початку жовтня цього року. Про особливості їхнього розвитку батьки запідозрили ще тоді, коли дівчатам виповнилося два роки. Але вони пояснювали це вимушеним переїздом через війну та новим оточенням.

Офіційно діагноз РСА дітям поставили, коли їм було чотири.

Вероніка та Катя дуже активні. Люблять стрибати, бігати, кататися на гойдалці. Їм подобається відчувати на дотик пухнасті, рельєфні та інші текстурні поверхні, роздивлятись яскраві книги та щось цікаве за вікном.

За час корекційної роботи дівчата почали краще розуміти звернену мову та взаємодіяти з колективом хабу, покращилась учбова поведінка, налагодили зоровий контакт. Батьки мріють, щоб їхні доньки навчилися взаємодіяти з навколишнім світом і змогли інтегруватись у суспільство.

Вероніка та Катерина Панченко, 5 років Марта Грінштейн

Олександр Лобанов

8 років, Люботин, Харківська область

Про діагноз РСА та РДУГ у сина родина Лобанових дізналася, коли хлопчику виповнилося 3,5 роки. Сашко був гіперактивний і неуважний, не розмовляв і не розумів звернену мову. Це був важкий період для батьків.

Сашко дуже любить цифри, літери, вміє читати. Цікавиться транспортом і музикою. Любить свійських тварин та обожнює батут, гірки та гойдалки. Дискомфорт у хлопчика викликають гучні звуки, переїзди, нові люди та ситуації, коли все йде не за планом.

Програма корекції у Сашка спрямована на покращення навичок самообслуговування, комунікації, адаптації до школи. Також ведеться робота з покращення навичок саморегуляції, відчуття тіла та розуміння зверненої мови.

Олександр Лобанов, 8 років Марта Грінштейн

Данило Чугай

7 років, Харків

Данилко з Харкова відвідує хаб з лютого 2024 року. Коли Дані встановили діагноз РСА у віці 5 років, життя родини докорінно змінилось.

Даня любить займатися плаванням, гратися з котиком, їсти смачненьке та ходити в гості. Натомість йому не подобаються гучні звуки, прочинені двері та, коли речі стоять не на своїх місцях.

За час відвідування хабу у Данилка добре сформувалася навчальна поведінка. Понад усе мама Дані мріє, щоб її син зміг бути самостійним у дорослому житті.

Данило Чугай, 7 років Марта Грінштейн

Ілля та Назар Розгони

5 років, Миколаїв

Коли у життя родини постукала війна і їхній рідний Миколаїв окупували, Іллі та Назару було майже півтора року. Близнята не комунікували з близьким оточенням. Але на той час завданням родини було вижити і знайти прихисток на безпечній території, тому питання здоров’я та розвитку дітей відійшло на другий план. Так минуло ще пів року дорогоцінного часу.

У серпні 2022 року, коли дітям встановили діагноз РСА, життя родини розділилося на "до" та "після". Почалися пошуки інформації, лікарів, обстеження, сльози, нерозуміння як бути далі. Але вихід знайшовся.

Зараз з дітьми активно займаються вдома, в садочку та фахівці LEVCHYK.

Хлопцям дуже подобається відвідувати нові місця, користуватися новими видами транспорту та бувати біля води. А ще вони обожнюють готувати печиво разом з мамою. За два місяці занять у хабі Ілля досяг значних успіхів у формуванні навчальної поведінки та взаємодії. Назарчик активно опановує мовлення, з кожним днем все краще утримує рівновагу та зосередженість.

Ілля та Назар Розгони, 5 років Марта Грінштейн

Анна Місевра

5 років, Харків

Аня з батьками переїхали з Харкова до Львова на початку повномасштабної війни. Після переїзду мама помітила, що у доньки зник вказівний жест, вона не дивилася в очі та не розмовляла. У Львові дівчинці встановили проміжний діагноз – затримка психічного та мовного розвитку. Після діагностованого РСА родина відразу звернулася до LEVCHYK, де розпочали корекційну терапію. Дівчинка відвідує хаб з 25 квітня 2024.

За пів року занять Аня навчилася добре взаємодіяти з терапевтами, частіше використовує вказівний жест, може сформувати більше прохань і добре концентрується на завданнях.

Анна Місевра, 5 років Марта Грінштейн

Даниїл Пивоваров

6 років, Харків

Родина Дані переїхала до Львова з Харкова на початку повномасштабної війни. Нетипову поведінку у хлопчика батьки помітили ще коли йому було 1,5 року. Остаточний висновок лікарі зробили у квітні 2024 року. Зараз у Дані є труднощі з мовленням, концентрацією уваги та у взаємодії з однолітками.

Хлопчику подобається гратися з пляшками, кататися на гойдалці, стрибати на батуті та бавитися з водою. Батьки вірять, що корекційні заняття допоможуть Дані навчитися краще розмовляти та зосереджувати увагу.

Даниїл Пивоваров, 6 років Марта Грінштейн

Володимир Малих

7 років, Миколаїв

Володя Малих з Миколаєва. Перший рік хлопчик розвивався, як усі діти, щодня даруючи радість батькам. Перше занепокоєння з’явилося, коли Володі виповнилось 1,5 року – у дитини було повністю відсутнє мовлення. Саме тоді родина звернулася до логопеда та почула про можливий діагноз РСА. Вовчик не реагував на власне ім’я, у нього з’явилися нетипові повторювані рухи та ритуали. У 4 роки Володі встановили діагноз аутизм.

Хлопчик багато займається вдома та регулярно відвідує корекційні заняття у LEVCHYK. Володя – дуже старанний учень. За час відвідування хабу у хлопчика покращилися координація рухів та послідовність виконання дій, а також учбові навички. Володя може складати словосполучення, вміє рахувати та розуміє прочитаний текст. Батьки хлопчика мріють, аби син у майбутньому зміг жити повноцінним самостійним життям.

Володимир Малих, 7 років Марта Грінштейн

Георгій Боров’як

6 років, Херсон

Сім’я Боров'як з міста Херсон. Про діагноз РСА у сина батьки дізналися, коли хлопчику було 4 роки. Проте мама помічала ознаки значно раніше: дитина знала алфавіт, але не вимовляла всі звуки.

Георгій любить завдання на логіку, складати сортери та пазли, цікавиться буквами та цифрами. Страх викликають голуби та гучні звуки. Хлопчику некомфортно, коли одяг намокає чи брудниться та коли змінюють маршрут. Мама Георгія мріє, аби син поборов страхи, та був більш самостійним у побутовому житті. Крім поведінкової терапії, Георгій активно працює з фахівцями з розвитку мовлення. Мама хлопчика вірить, що корекційні заняття принесуть бажані результати для розвитку її сина.

Георгій Боров'як, 6 років Марта Грінштейн

Даниїл Нікулін

5 років, Херсон

Даня – енергійний і кмітливий. Його родина була змушена покинути рідний Херсон, коли місто потрапило в російську окупацію. Саме тоді батьки почали помічати особливості розвитку у дитини: хлопчик рідко відгукувався на ім'я, не цікавився іграми та зовсім не розмовляв.

Спершу Даня уникав будь-якої взаємодії з викладачами, протестував і тікав подалі, щоб не виконувати завдання. Та за пів року відвідування хлопчик добре пристосувався до навчального процесу, виявляє активність та кмітливість і залюбки біжить на заняття. Батьки Дані прагнуть, аби син навчився добре розмовляти та підготувався до відвідування звичайної школи.

Даниїл Нікулін, 5 років Марта Грінштейн

Аліса Размєтаєва

5 років, Харків

Аліса з Харкова була звичайною дівчинкою та розвивалася на рівні з іншими дітьми. У віці 2,7 років батьки помітили значний регрес у розвитку доньки. Вона погано розуміла звернену мову, мала небажану поведінку, її не цікавили ігри.

За пів року корекційних занять Аліса досягла успіхів у різних сферах розвитку. Дівчинка розуміє мовлення, може виконати кілька моторних дій (потупати ніжками, поплескати в долоні), може назвати частини тіла та предмети навколо, залюбки грається дитячим посудом. Аліса почала отримувати задоволення від катання на гойдалках, що свідчить про покращення вестибулярної функції та рівноваги. Батьки пишаються успіхами дівчинки та вірять, що завдяки корекційній роботі їхній доньці все вдасться.

Аліса Размєтаєва, 5 років Марта Грінштейн

Платон Пірч

9 років, Маріуполь

Платона захоплює тема космосу та ракет, та водночас лякають тварини. Платону було майже 3 роки, коли дитячий психіатр повідомив про діагноз РСА.

Зараз хлопчик відвідує спеціалізовану школу та регулярну корекційну терапію, що дає відчутні результати у розвитку дитини. Платон багато займається з логопедом, адже головний запит батьків був на розвиток мовлення. За менш ніж пів року занять у хабі хлопчик досяг значних успіхів: покращилася координація тіла та просторова орієнтація. Сильними сторонами Платона є логічне мислення та гарна учбова поведінка.

Платон Пірч, 9 років Марта Грінштейн

Майя Монастирна

8 років, Київ

Родину Майї війна змусила тікати з рідного Донецька ще у 2014 році. Сім’я жила у Броварах, потім в Ірпені, звідки в березні 2022 року, під обстрілами, їм знову довелося покидати дім — цього разу переїжджали до Львова.

Майя дуже позитивна дівчинка, в її поведінці немає агресії. Її цікавить усе нове. Дівчинка любить гуляти містом та спостерігати за людьми, а ще ліпити, малювати, створювати повітряних зміїв і власні фотозони. Майя обожнює ходити до школи, проте навчання дається їй дуже важко: дівчинка не розмовляє та не засвоює шкільну інформацію. Батьки дуже сподіваються, що корекційна терапія допоможе запустити розвиток мовлення і їхня донька зможе розуміти навчальну програму та життя поза межами дому.

За час відвідування LEVCHYK у Майї покращилася просторова орієнтація, швидкість виконання завдань і дрібна моторика. А ще дівчинка навчилася самостійно застібати блискавку на одязі.

Майя Монастирна, 8 років Марта Грінштейн

Павло Шенкевич

8 років, Херсон

Павлику було 4, коли почалася повномасштабна війна. У рідному Херсоні він ходив до звичайного садочка з 2-х років. Усе було добре, проте хлопчик не розмовляв.

Коли Херсон потрапив під ворожі обстріли, мати з сином виїхали до Польщі. Там хлопчик пішов до садочка, але відрізнявся від інших дітей — контактував лише з дорослими. Згодом Павло з мамою повернулися додому, в Україну, та почали жити у Львові. Звернулися до лікарів, пройшли обстеження. Павлику на той час було майже 5 років, коли йому встановили діагноз РСА.

Зараз Павло ходить до першого класу "Багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру Святого Миколая" у Львові та паралельно відвідує корекційні заняття у LEVCHYK SPECTRUM HUB. Хлопчик вчиться спілкуванню з іншими дітьми і йому це подобається. У роботі з Павликом методисти багато уваги приділяють розвитку письма, арифметичних умінь, просторового мислення та базових навичок читання, а також всебічному розвитку хлопчика.

Павло Шенкевич, 8 років Марта Грінштейн

Даніела Шепель

12 років, Київ

Діагноз РСА дівчинці встановили у 2023-му, після проходження тесту СASD.

Даніела дуже позитивна та весела, вже з першого дня фахівці хабу змогли налагодити з нею комунікацію. Зараз з дівчинкою ведеться активна робота з розвитку сенсорно-моторних навичок і побудови речень. Даніелі дуже важливо, щоб її хвалили під час виконання завдань. Іноді вона сама себе хвалить, весело вигукуючи: "Ідеально!". Методисти хабу вважають, що дівчинка демонструє здорову форму соціальної поведінки та, за умови регулярних корекційних занять має всі шанси на успішне, соціально активне життя.

Даніела Шепель, 12 років Марта Грінштейн

Тимур Адігазалов

4 роки, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське

Тимур – щирий, дуже емпатичний і завжди веселий. З хлопчиком швидко вдалося налагодити контакт.

Тимурчик любить гратися піском і різноманітними сортерами, слухати та створювати музику, надувати бульки та будувати автотреки. Але він дуже чутливий до гучних і різких звуків – завжди здригається, коли щось впаде поруч.

Усього за декілька місяців Тимур демонструє успіхи у звуконаслідуванні, а також у розвитку великої моторики.

Тимур Адігазалов, 4 роки Марта Грінштейн

Кирило Комісаров

8 років, Херсон

Перші ознаки аутизму у Кирила батьки помітили у 1,5 року. Спочатку вважали це особливістю характеру, але з кожним днем хлопчик все більше відрізнявся від інших дітей. У 3 роки Кирилу встановили діагноз РСА.

Кирило дуже любить тактильні та сенсорні іграшки, музику та активні заняття. Він із задоволенням взаємодіє з різними об'єктами, які стимулюють його сенсорні відчуття. За півтора року занять хлопчик досяг значних успіхів у розвитку. Батьки сподіваються, що їхній син зможе навчитися краще комунікувати з людьми та адаптуватися до життя в соціумі. Регулярні заняття дають можливість Кирилу розвивати нові навички та збагачувати досвід спілкування у повсякденному житті.

Кирило Комісаров, 8 років Марта Грінштейн

Ерік Курінний

4 роки, Кривий Ріг

Ерік – дуже активний, любить стрибати на батуті, кататися на гойдалці та лежати у гамаку, а також купатися у водоймах. Його улюблені іграшки – ті, що можна тягнути, стискати, гризти, а ще пересипати у різні ємності. Еріка можуть налякати гучний шум та яскраве світло.

У віці 1,7 року у хлопчика запідозрили затримку розвитку. Після комплексного обстеження дитини підтвердили діагноз РСА та направили на реабілітацію.

Центр LEVCHYK Ерік відвідує вже 1,5 року і зараз має гарний прогрес у розвитку: може повідомити про свої потреби за допомогою жестів, називаючи предмети або дію за першим складом. Зараз фахівці хабу працюють з хлопчиком над покращенням розуміння мовлення та мовленнєвих навичок, вчать грати у рольові ігри, а також працюють із сенсорними відчуттями дитини.

Ерік Курінний, 4 роки Марта Грінштейн

Ярослав Вакал

8 років, Донецьк

Діагноз РСА Ярославчику поставили, коли йому було 2,3 роки. Батьки звернулися до психіатра, оскільки їх хвилювали відсутність мовлення, зорового контакту та вказівного жесту у сина.

Основні напрямки навчання Ярослава пов'язані з розвитком комунікації. Батькам дуже хочеться розуміти сина та допомогти налагодити його життя.

Хлопчику подобаються заняття з музичними інструментами, особливо гра на ударних. Його лякають нові приміщення та нові маршрути. Заняття у хабі дали суттєве покращення у розвитку Ярославчика.

Ярослав Вакал, 8 років Марта Грінштейн

Віра Францева

5 років, Краматорськ

Коли почалася повномасштабна війна, мамі Віри з двома дітьми довелося покинути рідний Краматорськ та евакуюватися до Польщі. Там місцеві спеціалісти підтвердили дворічній Вірочці діагноз аутизм.

Наразі Віра не розмовляє, спілкування з нею відбувається за допомогою жестів і картинок. Дівчинка потребує постійних занять з логопедом, поведінковим терапевтом, має потребу в сенсорній інтеграції та заняттях з нейрокорекції для фізичного та психічного розвитку.

Віра обожнює активні ігри та слухати музику, має чудову зорову пам'ять, любить подорожувати. Попри труднощі з відчуттям власного тіла, дівчинка навчилася кататися на самокаті та триколісному велосипеді.

Віра Францева, 5 років Марта Грінштейн

Данило Іщенко

5 років, Володимирівка, Донецька область

Одразу після переїзду, через початок бойових дій у рідній Волновасі, батьки Данилка помітили перші "червоні прапорці" у поведінці сина. Він не відгукувався на ім'я, не реагував на прояви зовнішнього світу. Данилку було 3 роки, коли йому поставили діагноз РСА.

Хлопчик потребує регулярних занять з корекції поведінки та розвитку мовлення. Батьки дуже чекають, що їхній син нарешті зможе говорити.

Данилку важко, адже його тато захищає нашу країну і його немає поруч. Але хлопчик докладає всіх зусиль та щодня робить нові кроки до мрії.

Данило Іщенко, 5 років Марта Грінштейн

Святослав Кльок

8 років, Київ

Відхилення у розвитку дитини мама Святослава почала помічати ще у віці 1,1 року. Хлопчик обирав одноманітну їжу, сприймав лише одну тарілку та ложку. Згодом перестав відгукуватися чи реагувати на звернення, не контактував із дітьми, почались істерики.

Зараз Святослав має діагноз РСА та отримує корекційні заняття у хабі. Він життєрадісний, спілкується з однолітками на тому рівні, на якому може, дуже допитливий. У хлопчика майже зникли істерики, проте він досі боїться темноти та залишати наодинці, не любить мити волосся та уникає струменів води.

Батьки мріють, аби їхній син міг вільно висловлювати свої думки.

Святослав Кльок, 8 років Марта Грінштейн

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