Кожна четверта міськрада порушує мовний закон: омбудсмен опублікував список

В Україні 24% органів місцевого самоврядування порушують мовне законодавство під час пленарних засідань.

Такий результат показав моніторинг 50 місцевих рад з 10 областей України, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Спостерігається тенденція: чим нижчий рівень органу місцевого самоврядування, тим більше порушень мовного законодавства", – пише Кремінь.

Моніторинг виявив ознаки порушень у 12 місцевих радах, де зафіксовано використання недержавної мови. Серед них:

Білгород-Дністровська міська рада та Болградська міська рада (Одеська область);

Новгород-Сіверська міська рада (Чернігівська область);

Зміївська міська рада та Донецька селищна рада (Харківська область);

Кролевецька міська рада та Шосткинська міська рада (Сумська область);

Вишгородська міська рада (Київська область);

Кропивницька міська рада (Кіровоградська область);

Самарська (Новомосковська) міська рада та Синельниківська міська рада (Дніпропетровська область);

Запорізька міська рада.

Порушення фіксували як з боку представників органів місцевого самоврядування, так і громадськості.

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Дослідження охопило громади Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Фахівці дослідили діяльність місцевих рад територіальних громад тих областей, з яких раніше надходили повідомлення про порушення мовного закону.

"Окремою проблемою залишається якість оприлюднених записів пленарних засідань. Погана якість звуку, незадовільні зображення та демонстрація доповідачів не лише ускладнюють фіксацію порушень, але й підривають довіру громадян до органів місцевого самоврядування", – пише Кремінь.

Секретаріат Уповноваженого також проаналізував 177 сайтів і сторінок органів місцевого самоврядування у соціальних мережах.

У 13 з них виявили випадки поширення інформації недержавною мовою. Втім, такі випадки переважно поодинокі та незначні.

Більшість сайтів (58%) мають виключно українськомовну версію, 38% надають інформацію українською та мовами Європейського Союзу.

Лише Харківська та Одеська міські ради зберігають російськомовну версію сайту поряд з українською та англійською.

Нагадаємо, з 14 серпня 2024 року законодавство зобовʼязало кожну місцеву раду вести відеофіксацію, зберігати та оприлюднювати відео своїх пленарних засідань (попри воєнний стан).

Проте станом на кінець 2024 року низка місцевих рад всупереч вимогам законодавства не оприлюднює записи пленарних засідань або оприлюднює лише деякі з них.

Наприклад, Криворізька та Конотопська міські ради, які є найбільшими громадами у своїх районах, взагалі не оприлюднили записи засідань.

Мовний омбудсмен рекомендує:

розробити та впровадити правила фіксації пленарних засідань;

створити мінімальні стандарти для технічного обладнання, які використовуються для запису;

а також продовжити моніторинг місцевих рад невеликих територіальних громад.

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Нагадаємо, раніше Тарас Кремінь розповів, скільки штрафів українці отримали у 2024 році за порушення мовного закону.