Найбільше зафіксовано порушень у Києві та Одесі: мовний омбудсмен поділився статистикою за 2024 рік

За період 2024 року в Україні виявили 439 порушень мовного законодавства, найбільше – у сфері інтерфейсів програм та вебсайтів. Також, порівняно з попереднім роком, зросла кількість зафіксованих порушень в освіті.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його даними, у 2024 році найчастіше порушення виявляли у сферах:

користувацьких інтерфейсів програм та вебсайтів – 182;

обслуговування – 163;

інформації для загального ознайомлення – 93.

Фото: Уповноважений із захисту державної мови/Facebook

На думку Тараса Кременя, з огляду на дотримання мовного закону, сфера інтернету залишається "однією з найчутливіших".

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При цьому зросла кількість виявлених порушень мовного законодавства в освіті. Цьогоріч таких випадків було 17, що на три більше, ніж у 2023-му році.

Також недотримання законів побільшало серед посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування. У 2024 році таких випадків було 18, а минулого року – 13.

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Тарас Кремінь зауважив, що найбільшу кількість порушень мовного закону зафіксували в:

Києві – 36%;

Одесі – 18%;

Харкові – 9%;

Дніпрі – 5%.

"В умовах війни захист української – важлива складова національної безпеки. Об’єднуючи зусилля держави, бізнесу та громадянського суспільства, ми разом утверджуємо державну мову як в Інтернеті, в якому найбільше проблем, так і в інших сферах.

Вважаю, що мої рекомендації будуть враховані органами влади, адже за ними – стале майбутнє країни", – підсумував мовний омбудсмен.

Раніше ми розповідали, скільки скарг мовний омбудсмен отримав від українців у 2024 році.