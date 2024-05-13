Справа Бішимбаєва: ексміністра Казахстану засудили до 24-х років в'язниці за вбивство дружини

Суд Астани виніс вирок Куандику Бішимбаєву, колишньому міністру національної економіки Казахстану, який у листопаді 2023 року жорстоко побив свою неофіційну дружину – 31-річну Салтанат Нукенову. Від отриманих травм дівчина померла.

Його засудили до 24-х років ув’язнення у колонії строгого режиму. Він проведе їх в установі з максимальною безпекою. Сам чоловік свою вину в умисному вбивстві не визнав, а його адвокат має намір оскаржити рішення, повідомили у The.Village.Казахстан та "Медуза".

За даними видань, суддя врахував, що Бішимбаєв має неповнолітніх дітей, що стало пом'якшувальною обставиною під час винесення вироку.

Однак суд також взяв до уваги, що ексміністр раніше був засуджений за корупцію та вчинив злочин у стані алкогольного сп'яніння. Це обтяжує його вину.

Крім того, засудили й двоюрідного брата Бішимбаєва, директора "Гастроцентру" Бахитжана Байжанова, якого звинувачували у приховуванні злочину. Йому присудили 4 роки позбавлення волі.

Сам Байжанов із таким вироком не погодився і стверджував, що "в тюрму саджають невинну людину".

Вбивство Салтанат Нукенової: деталі шокуючої справи

За даними слідства, 9 листопада 2023 року Бішимбаєв з особливою жорстокістю побив свою дружину Салтанат. Він намагався запевнити, що його дружина вдарилася об унітаз і "впала на підлогу". Політик залишив її помирати у ресторані, який належить його родині.

За висновками судмедекспертів, смерть настала внаслідок черепно-мозкової травми. У Салтанат був також зламаний ніс та інші пошкодження голови, які вона не могла отримати через падіння.

Відомо також, що Салтанат часто доводилося потерпати через насилля з боку чоловіка. За словами подруги загиблої, він часто хапав її за волосся та бив. Жінка намагалася від нього піти, але Куандик заявляв, що не відпустить її.

Водночас сам Бішимбаєв стверджував, що його дружина була "нервовою", "агресивною", "психічно нестабільною", "ревнивою", а також нібито зловживала спиртним.