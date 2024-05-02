Де шукати допомогу постраждалим від сексуального насилля під час війни? Контакти

Де нанадають допомогу постраждалим від сексуального насилля під час війни

З початку повномасштабної війни в Україні офіційно зареєстровано 274 випадки сексуального насильства, які розслідує Офіс Генерального прокурора України.

І кількість таких злочинів проти мирного населення лише зростає, повідомили "УП. Життя" в асоціації жінок-юристок України "ЮрФем".

За словами правозахисниць, люди, які пережили сексуальне насильство під час війни, можуть звертатися на лінію правової допомоги "ЮрФем: підтримка":

зателефонувати за номером 0 800 30 55 90 (дзвінки безкоштовні);

(дзвінки безкоштовні); подзвонити за номером +380 68 145 55 90 або ж написати повідомлення у Telegram чи Viber;

або ж написати повідомлення у Telegram чи Viber; залишити заявку на сайті асоціації за посиланням.

Допомогу постраждалим від сексуального насилля під час конфлікту також надають у Центрах допомоги врятованим. Це державні установи, де люди, котрі виїхали з зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій, можуть отримати комплексну допомогу у питаннях, які стосуються повномасштабної війни. Адреси центрів можна переглянути на сайті.

Крім того, можна скористатися Платформою допомоги врятованим. Тут доступні ресурси, інструменти та контакти ключових служб підтримки для людей, які постраждали від війни.

Потерпілі від СНПК можуть звернутися до Аврори – простору підтримки та довіри. Тут працюють досвідчені психотерапевти, які допоможуть відновити життя та стабілізувати емоційний стан. Для цього потрібно створити обліковий запис на сайті та вибрати спосіб комунікації із спеціалістом.

Також існує безоплатна правнича допомога (БПД). Тут можна отримати консультацію юриста, допомогу із зверненням до поліції, представництво інтересів у суді. Сюди можуть звертатися й жертви домашнього насилля.

В "ЮрФемі" наголошують, сексуальне насилля під час конфлікту – злочин, що немає терміну давності, тож звернутися за допомогою можна в будь-який момент.

Раніше ми розповідали, як діяти у разі сексуального насильства під час війни.