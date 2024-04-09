Бив до травми мозку: деталі гучної справи ексміністра з Казахстану, якого судять за смерть дружини

У Казахстані триває один із найгучніших судових процесів – вирішується доля ексміністра економіки, який побив свою неофіційну дружину Салтанат Нукенову, після чого вона померла.

43-річний колишній міністр національної економіки Куандик Бішимбаєв звинувачується у вбивстві з особливою жорстокістю і катуваннях, а його двоюрідний брат Бахитжан Байжанов – у приховуванні доказів та недонесенні про злочин.

9 листопада 2023 року Бішимбаєв побив 31-річну дівчину, а потім залишив її у VIP-кабінці ресторану, який належав його сім’ї.

Брат Бішимбаєва привіз ліки для вже непритомної Салтанат, але жоден із чоловіків не викликав "швидку".

Жінка, яку ексміністр бив руками й ногами, померла внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Водночас політик стверджує, що тяжкі травми вона отримала внаслідок того, що впала і вдарилась головою об унітаз та підлогу.

Ця справа стурбувала громадськість та вкотре привернула увагу до проблеми домашнього насилля і слабкої системи покарань за такі злочини у Казахстані.

Засідання транслюють у прямому етері та набирають мільйони переглядів. Під трансляціями навіть українці висловлюють свою підтримку Салтанат і всім жінкам, які потерпають від домашнього насильства.

А родичі жінки побоюються втручання у справу з боку впливових родичів Бішимбаєва, який раніше вже виходив сухим із води після викриття у корупції.



На 9-й день слухань "УП. Життя" розповідає деталі шокуючої справи на основі трансляцій із зали суду, а також матеріалів ВВС News і The.Village Казахстан.

Побиття і жодної "швидкої". Що сталося та чому справа викликала ажіотаж?

Екміністр економіки Куандик Бішимбаєв звинувачується у вбивстві з особливою жорстокістю і катуваннях

Трагедія сталась у ресторані BAU, який належить сім’ї Бішимбаєва.

8 листопада 2023 року Салтанат Нукенова разом із подругою та Куандиком Бішимбаєвим пішла на концерт. Однак під час концерту пара сварилась, і поїхала раніше. Вони разом прибули до ресторану, де сварка продовжилася.

За версією слідства, у ніч на 9 листопада Бішимбаєв побив дружину в ресторані і залишив помирати протягом 6-8 годин.



На відео з камер видно, як він бʼє її руками по обличчю, тягає за волосся, а коли вона падає – бʼє ногами по стегнах. Під час побиття Салтанат сховалася в одній із VIP-кабінок ресторану, але Бішимбаєв вибив двері і продовжив її бити.

На останніх кадрах видно, як він тягне оголену жінку за волосся до кабінки, звідки вона вже не виходила.

За словами Бішимбаєва, того вечора дружина випила з ним три пляшки ігристого вина і "з'ясовувала з ним стосунки".



Чоловік стверджує, що вона обзивала його нецензурною лексикою і змила в унітаз подаровані ним "дорогі" аксесуари, а потім вдарилася об унітаз.

"Вона стояла обличчям до унітазу і спиною до мене. Вона, мабуть, думала, що я буду тримати, і різко смикнула, а я відпустив її, і вона втратила рівновагу і [...] обличчям впала на унітаз. Дуже сильно", – сказав Бішимбаєв, намагаючись пояснити походження ран на обличчі дівчини.

За словами Бішимбаєва, вона "впала на кахельну підлогу туалету" під час спроби піднятися, а тоді чоловік чотири-п'ять разів штовхнув її, щоб привести до тями. При цьому він стверджує, що під час ударів "жоден життєво важливий орган не постраждав".

За висновком судово-медичної експертизи, Салтанат померла внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Судмедексперти постановили, що вона не могла отримати ці травми внаслідок падіння, як стверджує обвинувачений.

Салтанат скаржилась на побої та неодноразово намагалася покинути чоловіка

У жінки був зламаний ніс та численні травми голови. Але Бішимбаєв не викликав швидку допомогу, а зателефонував двоюрідному братові Бахитжану Байжанову і попросив його привезти аспірин із кетоналом.

Ексміністр також віддав братові телефон Нукенової і велів відвезти його додому, а частину записів із відеокамер спостереження у ресторані – видалити.

Бішимбаєв стверджує, що на той момент жінка була жива, але просто заснула на дивані і "хропіла". Швидку викликали уже тоді, коли тіло Салтанат було холодним.

Стосунки і насильство

Салтанат Нукенова народилася 15 травня 1992 року у Павлодарі і виросла з братом Айтбеком. Дівчина працювала астрологом і вела запис через Instagram. Там з нею і познайомився ексміністр економіки Бішимбаєв, якого колись вже засудили на 10 років позбавлення волі за звинуваченням у великих розкраданнях, але через півтора року умовно-достроково звільнили.

Сестра загиблої згадувала, що він намагався познайомитися з Салтанат через "клієнток", які приходили на сеанс, активно їй писав і "поводився як сталкер". Подруга Салтанат також розповіла, що Куандик стежив за майбутньою дружиною, перш ніж між ними почались романтичні стосунки.

Ексміністр освідчився Салтанат і вони зіграли весілля, але не були офіційно одружені. Згодом дівчина почала розповідати подругам про сварки та побої від чоловіка.

"Він не ходить на роботу і перебуває 24/7 з нею. Він не дає їй спати ночами і сам може не спати кілька діб. Вона говорила, що при найменших сварках він викидає її подарунки. Він подарував їй дорогий годинник і кілька разів викидав його з вікна, а потім вони його шукали…

Говорила, що не може навіть сходити на манікюр. Він не дозволяв їй вести соцмережі", – сказала подруга Салтанат, яка ходила з нею на концерт.

Ексміністру загрожує 15 років, але сім'я Салтанат боїться, що він уникне покарання

Після одного з побиттів додому до пари приїхав брат дівчини. Вони з Бішимбаєвим побилися. Однак насильство продовжилось.

За словами подруги, Бішимбаєв часто хапав її за волосся і бив – зокрема, через те, що вона збиралася зустрітися з подругами у свій день народження.

Як розповідають сімʼя та подруги, Салтанат неодноразово намагалася піти від чоловіка, але він казав, що не відпустить. Пара то розходилася, то мирилася.

Родичі Салтанат бояться, що зв'язки та фінансовий стан сім’ї Бішимбаєва нададуть йому змогу вкотре уникнути покарання. Вони закликають справедливо покарати кривдника – батько померлої навіть звернувся до президента Казахстану Касиму-Жомару Токаєву.

Він подякував Токаєву за сприяння у розслідуванні кримінальної справи, пов'язаної з убивством доньки, але закликав перевірити майно сім’ї Бішимбаєва та конфіскувати усе здобуте корупційним шляхом.

"Родичі підозрюваного відкрито озвучують нам, що їхні зв'язки та фінансовий стан дозволять Бішимбаєву вкотре уникнути покарання. Як достеменно відомо, колишній міністр національної економіки Казахстану Куандик Бішімбаєв був засуджений до 10 років в'язниці за звинуваченням у корупції, але вийшов на свободу умовно-достроково через 2 роки.

У нас складається небезпідставна стійка думка, що і зараз його близькі родичі – можливо, мати Нурлибекова Альміра Балтабаївна – використовуватимуть усі методи та важелі, зокрема кошти, щоб її сина звільнили від кримінального покарання, оскільки як засновниця низки компаній і власниця кількох комерційних об'єктів, вона має величезні фінансові можливості", – заявив батько.

Також процес зазнав критики через, на думку деяких осіб, "упередженість" до померлої. Декого обурили дивні запитання адвокатів про Салтанат, на кшталт "чи була вона ревнивою".

Ціле засідання було присвячене подружньому життю Салтанат. Прокурорка зачитала на суді лист Салтанат, у якому вона зізнавалась чоловіку в коханні, але розповідала, як її ранять сварки, його ревнощі та постійні дорікання.

Водночас сам Бішимбаєв заявляв, що Салтанат була "нервовою", "агресивною", "психічно нестабільною", "ревнивою", а також нібито зловживала алкогольними напоями. 8 квітня адвокат підсудного попросив суд долучити до справи "блокнот Салтанат", у якому був запис, що більше нагадував заяву:

"Я, Салтанат Нукенова, обіцяю відновити довіру до Куандика, обіцяю, що не ревнуватиму. Обіцяю регулярно ходити до психолога, працювати над собою, працювати над своєю довірою. Буду щирою, слухняною і буду поважати Куандика (...)

Я довірятиму його думці, вірю, що він бажає мені добра. Зобов'язуюся піклуватися, поважати, завжди підтримувати мого коханого Куандика".

Суддя Айжан Кульбаєва здивувалася: "Це дружина пише чоловікові таке зобов'язання?А Як це можна зрозуміти? Перший раз бачу, щоб дружина писала таке чоловікові". У клопотанні було відмовлено.

Що чекає на Бішимбаєва?

Процес відбувається за участю присяжних – цього просив сам Бішимбаєв. Слухання тривають: суд вже вислухав багатьох свідків і переглянув відеозаписи з жорстоким побиттям.

За статтями, які інкримінують Бішимбаєву, чоловіку може загрожувати 15 років за ґратами, якщо суд визнає його винним.

Сторона підсудного вимагала перекваліфікувати справу з особливо жорстокого вбивства на "вбивство з необережності", але сторона потерпілої вважає це неможливим.

"Заподіяння смерті з необережності – це, наприклад, смерть настає внаслідок падіння від поштовху й удару об якийсь предмет – камінь, бордюр. Водночас, відповідно до висновку судово-медичної експертизи, тільки по голові Нукенової було завдано понад 12-13 ударів тупим твердим предметом", – заявила адвокатка сім’ї Жанна Уразбахова.

Родичі загиблої, казахські правозахисники, юристи та звичайні користувачі мережі прагнуть справедливого вироку для кривдника. У мережі зʼявився гештег #заСалтанат, а запит "Салтан" набрав мільйони переглядів у ТікТок.



