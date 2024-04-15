Кожен другий українець сподівається, що 2024 рік буде кращим за попередній – опитування

26% українців сподіваються, що 2024 рік буде більш мирним

Понад чверть опитаних українців (26%) очікують, що 2024 рік буде більш мирним за попередній. Водночас 33% респондентів вважають, що поточний рік буде більш неспокійним, ще 36% переконані, що він не відрізнятиметься від 2023-го.

Про це свідчать результати опитування, у якому взяли участь понад 40 тисяч респондентів з усього світу. Його провела Соціологічна група "Рейтинг" спільно з інститутом досліджень Gallup International.

"Україна також демонструє більш позитивні очікування щодо 2024 року порівняно з іншими країнами — кожен другий сподівається на кращий рік, ніж попередній", – зазначили соціологи.

Згідно з дослідженням, 40% людей сподіваються на кращий рік, тоді як 25% очікують погіршення. Решта 35% вважають, що 2024-ий буде таким же, як і попередній.

Більшість схиляється до думки, що 2024 рік буде складним у фінансовому плані та економічно нестабільним.

Також соціологи виявили, що країни Заходу "більш схвильовані". На відміну від них, жителі таких країн, як-от Афганістан та Індонезія, висловлюють більш оптимістичні прогнози щодо миру та війни у 2024 році.

У ході дослідження соціологи дійшли висновку, що жителі європейських країн вирізняються найнижчою вірою у позитивні зміни у 2024 році. Зокрема, найнижчий рівень оптимізму у жителів Австрії, Польщі, Росії, Сербії, Болгарії, Італії і Боснії та Герцеговини – менше 25% громадян вірять у краще майбутнє. А найвищий – у мешканців Саудівської Аравії.

Раніше ми розповідали, 71% українців вважають, що для щастя необхідне здоров’я – власне та близьких