71% українців вважають, що для щастя необхідне здоров’я: власне та близьких – опитування

Найбільш важливим фактором для щастя українців є здоров’я – власне та рідних людей. Так вважає 71% респондентів, які взяли участь у дослідженні компанії Gradus Research.

Учасниками опитування стали офісні працівники віком від 25 до 55 років, які мешкають в Україні та семи інших європейських державах: Нідерландах, Великобританії, Німеччині, Франції, Іспанії, Польщі та Італії.

Результати опитування свідчать, що найбільш щасливими є працівники з Нідерландів – вони набрали 7,5 балів з 10 можливих. На другому місці Великобританія, громадяни якої рівень щастя оцінили на 7,4 бала. Закривають трійку лідерів Німеччина та Франція: вони набрали по 7,3 бала.

Україна за рівнем щастя опинилася на останньому місці, набравши всього 5,6 бала.

"Індекс щастя українців перебуває на позначці 5,6 пунктів, що, очевидно, є наслідком російської агресії та спровокованих нею безпекових, економічних та інших наслідків", – зазначили у Grand Research.

Також результати дослідження доводять, що в українців з початком війни змінилися пріоритети. Так, найголовнішою цінністю вони називають власне здоров’я і здоров’я близьких. Таку відповідь дав 71% опитаних.

Так само відповіли й респонденти з Нідерландів, Іспанії, Великобританії, Польщі та Франції. Натомість офісні працівники з Італії та Німеччини зазначили, що їхнім головним пріоритетом є фінансове забезпечення.

На другому місці серед пріоритетів українців – безпечне та мирне життя (67%), а фінансова складова – на третьому (50%).

"Закономірно, що фактор безпеки і мирного життя також у топі українських респондентів. Частка тих, хто обрав цей фактор, в нашій державі значно вища, ніж в інших досліджуваних країнах, особливо порівняно з Італією та Нідерландами.

Найближче до України важливість фактору безпеки декларують поляки, що, вочевидь, пов’язано з культурною подібністю та географічною близькістю до України", – пояснили в компанії.

Також у ході опитування виявилось, що справедливість у суспільстві є умовою для щасливого життя для 19% українських респондентів.

Цікаво також, що для українських чоловіків порівняно з європейськими, більш важливими є щастя близьких людей і справедливість у суспільстві. Натомість для опитаних жінок важливим є наявність власної родини.

"Слід дивитися на зміну пріоритетів, що впливають на задоволеність життям: питання здоров’я і безпеки стали особливо важливими для нас, а з тривалістю бойових дій вони набуватимуть ще більшого значення. Фінансовий фактор також у топі", — зазначила Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Опитування провела компанія Gradus Research методом заповнення анкети в мобільному додатку або через онлайн-платформу. Аудиторія опитування: люди віком 25-55 років, які проживають у великих містах і працюють на посадах офісних працівників у сферах виробництва товарів/послуг або роздрібної торгівлі.

Раніше ми розповідали, що громадян, які перейшли на українську мову в побутовому житті, стає дедалі більше – наразі їхня частка складає 65%.