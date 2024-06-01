Шість планет вишикуються в один ряд: коли спостерігати за подією

Цього разу шість планет розташуються лінією, однак найкраще побачити можна буде Марс.

Протягом кількох днів на початку червня відбудеться парад шести планет – Меркурія, Марса, Юпітера, Нептуна, Сатурна та Урана, які "зберуться" на одному боці від Сонця. Водночас із Землі побачити його буде непросто.

Планети розташуються по діагоналі, де Сатурн буде виднітися найвище, а після нього – Нептун, Марс, Уран і Меркурій, повідомляють Space.com та The Guardian. Найближче до горизонту Землі буде Юпітер.

Найкраще на ранковому небі 3 червня буде видно Марс. Спостерігати за помаранчевим світлом планети, що розташується поблизу Місяця, людство зможе близько четвертої ранку.

Подія відбуватиметься на світанку надзвичайно низько на східному горизонті. Тому для того, аби побачити замасковані яскравим ранковим світлом Меркурій і Юпітер, доведеться використати бінокль. Перешкоди на видноколі, як-от віддалені будівлі чи дерева, також ускладнять спостереження.

Сатурн зійде на обрій близько 2 години ночі, але найкраще його буде видно тоді, коли небо почне світлішати. Однак спостерігати за кільцями планети не вийде – без спеціальних приладів зору буде доступне тільки відносно яскраве жовтувате світло Сатурна.

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Уран буде видно неозброєним оком, але тільки в темному небі.

Наступна за віддаленістю планета – Нептун, що розташований ще далі від Сонця. Під час параду він буде вшестеро тьмяніший за Уран, тому побачити планету вдасться тільки за використання оптичних приладів і зоряної карти.

Очікується, що подія триватиме кілька днів, у той час як ті самі планети будуть вирівнюватися – хоча й в іншому порядку – у серпні та січні 2025 року, однак ідентичний парад доведеться чекати значно довше.

"Протягом наступних кількох років буде чимало подібних подій, тому що зовнішні планети рухаються досить повільно, а Земля рухається швидко", – сказав доктор Грант Кеннеді з Університету Ворик (Велика Британія).

Доктор Ед Блумер, астроном з Королівської обсерваторії Гринвіча, що у Великій Британії, застеріг спостерігачів за планетами не дивитися на Сонце під час пошуку параду на ранковому небі. Це допоможе запобігти пошкодженню очей.

Інструктор та запрошений лектор нью-йоркського Планетарію Гайден рекомендує дочекатися параду, який відбудеться 31 та/або 1 лютого 2025 року. Тоді із Землі можна буде побачити лінію з чотирьох яскравих планет і зростаючого півмісяця.

Нагадаємо, учені виявили, що вулкани на поверхні Венери можуть бути досі активними. Відомості про останні виверження на планеті датовані більше як двома мільйонами років тому.