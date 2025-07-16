Що робити, якщо домашній улюбленець отримав сонячні опіки? Пояснення спеціалістів

У літню пору не лише люди, але й домашні улюбленці можуть страждати від сонячних опіків.

У зоні ризику як тварини без шерсті, наприклад, коти-сфінкси, так і улюбленці зі світлою чи тонкою шерстю.

Як уберегти їх від опіків – пояснює видання The Conversation.

Які тварини можуть постраждати від сонця?

Зазвичай шкіру тварин від опіків захищає густа шерсть. Однак вразливими до сонячних променів залишаються відкриті ділянки, наприклад, носи та кінчики вух. На них шкіра зазвичай рожева і має мало меланіну, який захищає від сонячних променів, а тому – доволі чутлива.

Також у зоні ризику тварини, які живуть на вулиці і проводять багато часу на сонці. У них серйозний опік може виникнути навіть на спинах.

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У разі незначного сонячного опіку шкіра може червоніти, на ній з’являється подразнення, а тварина відчуває дискомфорт.

Якщо ж йдеться про серйозний сонячний опік, то на уражених ділянках з’являються пухирі та кірочки.

Як захистити свого улюбленця?

Найпростіший спосіб – запобігти проблемі. Тобто, обмежити перебування тварини на вулиці у найспекотніший період доби, коли сонце найбільш агресивне. Фахівці радять вигулювати собак рано-вранці та пізно ввечері.

Якщо тварина має мало шерсті, варто використовувати сонцезахисні засоби – спреї чи креми, розроблені спеціально для тварин. Їх потрібно наносити на усі потенційно вразливі ділянки шкіри, зокрема, на вуха та носи.

СПФ-засіб для людей використовувати не можна, адже там є хімічні елементи, які можуть нашкодити тварині, якщо вона оближе оброблену ділянку шкіри.

Що робити, якщо тварина таки отримала опік?

Якщо ви бачите, що шкіра подразнена, можете прикладати до неї холодні компреси. Від цього тварині стане легше.

Уважно стежте за процесом загоєння та не давайте тварині проводити багато часу на сонці, щоб не посилити проблему.

Якщо на шкірі є видимі ознаки опіку, від яких тварині дискомфортно, необхідно звернутись до ветеринара. У важких випадках можуть знадобитися знеболювальні або антибіотики.

Якщо ви помітили на шкірі улюбленця незвичайні ділянки, наприклад, вкриті кірками рани, що не гояться тривалий час, варто звернутися до ветеринара, адже це може бути ознакою раку шкіри.

Нагадаємо, раніше ми розповідали куди найкраще віддати тварину на перетримку під час відпустки.