Як правильно обрати сонцезахист для дітей та чому потрібно наносити SPF на шкіру малюків

Навесні та влітку надзвичайно важливо дбати про дитячий сонцезахист.

Шкіра малюків набагато чутливіша, ніж шкіра дорослих, а вплив сонячних променів може призвести до розвитку різноманітних пошкоджень шкіри: депігментації, жовтизни, втрати еластичності, передчасного старіння шкіри та навіть меланоми в подальшому житті.

"УП. Життя" поспілкувалась з педіатринею Катериною Погорєловою про те, як зробити прогулянки навесні та влітку максимально безпечними та правильно підібрати сонцезахисний крем для дитини.

Чому сонцезахисні засоби важливі для дітей

Надмірний вплив сонця в дитинстві є надзвичайно небезпечним.

Педіатриня Катерина Погорєлова пояснює: шкіра дитини, особливо до 2 років, має тонший роговий шар та нижчий рівень захисного пігменту меланіну.

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"Захист від ультрафіолетового випромінювання в дитинстві має важливе значення. Люди, які отримали сонячні опіки в дитинстві або занадто довго перебували на сонці без захисту, частіше хворіють на рак шкіри", – розповідає лікарка Погорєлова.

Загалом хронічний ультрафіолетовий вплив призводить до:

передчасного старіння шкіри (фотостаріння);

депігментації;

жовтизни;

втрати еластичності.

"УФ-випромінювання може викликати гострі пошкодження (такі як сонячні опіки) та довгострокові пошкодження (до прикладу меланому)", – застерігає експертка.

Лікарка наголошує: застосування сонцезахисних кремів з високим фактором захисту від сонця (SPF) важливо для попередження негативного впливу сонячних променів на шкіру.

Як і коли наносити сонцезахисні засоби для дітей

Лікарка Катерина Погорєлова розповідає про основні правила застосування сонцезахисту для дітей:

Сонцезахисні засоби дозволено наносити діткам з 6 місяців (у складі повинні бути лише фізичні мінеральні фільтри). З 2 років можна використовувати хімічні фільтри.

Засоби потрібно наносити на відкриті ділянки тіла.

Застосовувати їх потрібно, коли ультрафіолетовий індекс (показник, який відображає рівень небезпеки ультрафіолетового випромінювання сонця для шкіри) становить понад 2 (це можна перевірити у застосунку "Погода").

Наносити засіб потрібно перед прогулянкою (якщо в складі тільки фізичні фільтри), якщо в складі хімічні фільтри – за 30 хвилин до виходу на сонце.

Поновлювати сонцезахист крем варто кожні 2-3 години.

Одразу після прогулянки необхідно змити SPF засоби з тіла.

"Після використання сонцезахисного крему у дітей краще змивати його саме після прогулянки (як тільки є можливість). Дитяча шкіра дуже ніжна, а залишки SPF разом із пилом, потом та іншими забрудненнями можуть її подразнювати, якщо залишити їх до вечора", – зазначає лікарка.

Для змивання сонцезахисту у дітей педіатриня рекомендує застосовувати воду або м’який гель з нейтральним рН, без сульфатів (без SLS/SLES) та ароматизаторів.

Дозволяється наносити мінімальну кількість SPF на невеликі ділянки тіла дітям молодше 6 місяців, якщо немає можливості захистити дитину іншими методами.

Обов’язково порадьтеся з педіатром, перш ніж використовувати сонцезахисний крем для вашої дитини, особливо у віці до 2 років.

Американська академія дерматології рекомендує батькам наносити сонцезахисний крем з SPF 30 або вище на всю шкіру дитини, не закриту одягом. Serdynska/Depositphotos

Як захистити від сонця дітей до 6 місяців

FDA та Американська академія педіатрії рекомендують максимально оберігати новонароджених та дітей молодше 6 місяців від прямих сонячних променів.

Для того, щоб прогулянки з малюками влітку та навесні були максимально безпечними, педіатриня Катерина Погорєлова рекомендує:

Звертайте увагу на час, проведений на вулиці.

Найнебезпечнішими годинами є 10.00 – 16.00. В цей період сонце найактивніше, тому прогулянки варто обмежити.

Правильно обирайте одяг.

Зрозуміло, що на вулиці може бути спекотно, проте варто одягати дитину так, щоб закрити відкриті ділянки тіла. Намагайтеся знайти одяг з легкої тканини, але з довгим рукавом та штанами. Також не забувайте про головний убір, щоб прикрити голову від сонячних променів.

Шукайте тінь там, де можливо.

Найкращий захист від сонця для діток до 6 місяців – перебування в тіні. Шукайте природну тінь (наприклад, під деревом), або створіть власну тінь (парасолька, навіс для коляски).

"Навіть якщо ви перебуваєте на вулиці до 10.00 чи після 16.00 – завжди краще гуляти в тіні, аніж під сонячними променями", – запевняє лікарка Катерина Погорєлова.

Застосування сонцезахисних кремів з високим фактором захисту від сонця (SPF) важливо для попередження негативного впливу сонячних променів на шкіру. triocean2011/Depositphotos

Який вид сонцезахисних засобів найкращий для дітей

Сонцезахисні засоби випускаються у вигляді кремів, лосьйонів, спреїв, пінок та навіть стіків.

Експертка Погорєлова пояснює: зараз вивчається безпека та ефективність сонцезахисних спреїв, зокрема ризики для здоров’я від випадкового вдихання парів під час застосування. Водночас спреї можуть становити небезпеку пожежі, тому їх не можна використовувати поблизу відкритого вогню.

Лосьйони забезпечують кращий захист, оскільки можна визначити, яку кількість засобу наноситься на шкіру дитини. Як правило, люди розпилюють спрей лише пару секунд, тому наносять меншу кількість сонцезахисного крему.

"Загалом лосьйон – це найкращий вид сонцезахисних засобів для дітей. Застосовувати спрей не рекомендується, але якщо це єдиний сонцезахист, який є у вас під рукою – обов’язково розпиліть його на руки, а потім протріть шкіру дитини. Слідкуйте за тим, щоб спрей не потрапив в очі або рот", – консультує педіатриня Погорєлова.

Експертка додає: креми мають щільнішу консистенцію та підходять для дитячої шкіри, схильної до пересихання та лущення.

Пінка, молочко, гель, мус, спрей – це легші засоби, вони рівномірно наносяться на шкіру малюка, швидко вбираються та не дають відчуття липкості.

Сонцезахисні засоби у стіках дозволяють менше замастити одяг чи батьків при нанесенні та запобігають потраплянню крему чи лосьйону в очі дитини.

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Які речовини повинні бути в складі SPF для дітей, а яких точно не має бути

Педіатриня Катерина Погорєлова пояснює, які речовини повинні бути у складі дитячого сонцезахисту:

фізичні мінеральні фільтри (оксид цинку та діоксид титану);

"Оскільки для діток старше 6 місяців безпечними визнані фізичні (мінеральні) фільтри, оксид цинку та діоксид титану мають бути чітко вказані на етикетці як активні інгредієнти", – наголошує експертка.

Хімічні фільтри (допустимі Tinosorb S/M, Uvinul A, Mexoryl SX/XL) можна застосовувати після 3 років. Лікарка пояснює, що це пов'язано з анатомічними особливостями шкіри. Вказані хімічні фільтри не рекомендовані для дітей до 3 для мінімізації будь-яких ризиків пошкодження дитячої шкіри.

вітаміни;

Вітамін Е (токоферол) та вітамін С (аскорбінова кислота) здатні нейтралізувати вільні радикали, спричинені УФ-опроміненням.

гліцерин та алое вера.

Вони допомагають зволожувати шкіру дитини.

До засобів, яких точно НЕ повинно бути в дитячому сонцезахисті, експертка відносить такі речовини :

небезпечні для дітей компоненти в складі SPF: PABA, оксибензон, авобензон, гомосалат, октиноксат, октілат;

ароматизатори та екстракти рослин (вони можуть бути небезпечними для дітей з атопічним дерматитом);

парабени та сульфати (наприклад, PEG-8,12,42, SLS, закінчення -methyl, -butyl, -ethyl, MCI/MI).

Це консерванти, які можуть бути шкідливими для чутливої дитячої шкіри.

"Найкраще використовувати сонцезахисні засоби торгових брендів, які мають сертифікацію та відповідають європейським стандартам", – зазначає лікарка.

Найкраще використовувати сонцезахисні засоби торгових брендів, які мають сертифікацію та відповідають європейським стандартам. serezniy/Depositphotos

На що варто звернути увагу при виборі засобу з SPF для дітей

Перед вибором сонцезахисного засобу потрібно звернути увагу на його термін придатності, цілісність упаковки та чи не стоїть засіб у магазині/аптеці під впливом прямих сонячних променів.

"Фактор захисту від сонця (SPF) повинен бути не менше 15 та до 50. Для більшості людей підходить SPF 15 або 30. SPF 15 нейтралізує 93% UVB-променів (зумовлюють сонячні опіки), SPF 30 – 97%, а SPF 50 – 98%", – пояснює лікарка Погорєлова.

Американська академія дерматології рекомендує батькам наносити сонцезахисний крем з SPF 30 або вище на всю шкіру дитини, не закриту одягом.

Також важливо перевірити на упаковці засобу, чи захищає він від UVA та UVB-променів (різні типи ультрафіолетового випромінювання – А та В). Ці промені мають різну глибину проникнення та віддалені наслідки.

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Як виглядає алергія на сонцезахисні засоби у дітей та що з цим робити

На жаль, можливі алергічні реакції на SPF-засоби у дітей, хоча трапляються вони нечасто.

Педіатриня Катерина Погорєлова пояснює, що це пов’язано з індивідуальною чутливістю шкіри або наявністю подразливих речовин у складі крему.

"Перед першим використанням проведіть тест на чутливість: нанесіть трохи крему на зап’ястя або за вушко і спостерігайте 24 години", – радить лікарка Катерина Погорєлова.

Зазвичай алергічна реакція може виникнути у відповідь на додаткові компоненти засобу для сонцезахисту (ароматизатори, рослинні екстракти) чи при недотриманні правил зберігання та використання продукту.

Експертка наводить такі симптоми алергії на сонцезахисний засіб у дітей:

почервоніння та набряк шкіри;

свербіж або печіння;

дрібний висип або пухирці;

сухість, лущення;

рідше – контактний дерматит або кропив’янка;

анафілактичні реакції (наприклад, ангіоневротичний набряк).

Лікарка Погорєлова розповідає, як діяти в разі появи алергічної реакції на сонцезахисний засіб:

Негайно змийте засіб з ураженої ділянки теплою водою з м’яким милом.

Не використовуйте цей засіб знову, навіть якщо реакція була незначною.

Нанесіть заспокійливий крем – наприклад, з пантенолом або алое.

Якщо свербіж або почервоніння не минають – зверніться до педіатра або дерматолога. Перед цим можна використати антигістамінні препарати.

У разі появи важкої реакції на сонцезахисний засіб (набряк, великі пухирі, утруднене дихання) – негайно викликайте швидку допомогу.