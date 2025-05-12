Чому батькам варто читати своїй дитині вголос? Вчені назвали три основні причини

Важливо читати дітям вголос, навіть якщо вони вже навчились самостійно це робити

Чи часто ви читаєте вголос своїм дітям? Дослідники стверджують, що це не лише посилює емоційний зв’язок між батьками й дітьми, а й допомагає розвивати мовленнєві навички дитини.

Читати дітям важливо навіть тоді, коли вони вже самі навчитись це робити, йдеться у матеріалі Phys.org.

Загалом, на думку дослідників, існує два основні типи навичок, які вдосконалюються завдяки читанню. Обмежені навички – це ті, які ми вдосконалюємо лише коли їх опановуємо. Наприклад, як тільки ми вивчимо алфавіт, нам більше не потрібно продовжувати його вивчати. ​​

Необмежені навички – це ті, які людина вдосконалює впродовж усього життя. Прикладом може бути поповнення словникового запасу чи прискорення швидкості читання.

Отже, читання вголос допомагає немовлятам та дітям молодшого віку розвивати обмежені навички: краще запам’ятовувати звуки слів та вивчати алфавіт.

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Окрім цього, воно розвиває також необмежені навички. Зазвичай батьки читають ті книги, які діти ще не в змозі прочитати самостійно. Там є невідомі для малюків слова та складні речення. Це допомагає поповнювати словниковий запас та швидше осмислювати складний текст.

Окрім практичної користі, спільне читання сприяє налагодженню емоційної близькості між батьками та дітьми.

Що ж саме читати дітям? Науковці стверджують, що особливих критеріїв немає, головне – обирати те, що дитині буде цікаво.

"Ви можете читати вірші, новини чи статті в журналах про улюблену футбольну команду чи гравця – все це може сприяти розвитку необмежених навичок грамотності", – йдеться у публікації.

Що ж до того, наскільки часто варто практикувати спільні читання, то дослідники радять в ідеалі робити це щовечора. Якщо часу бракує, можна попросити про допомогу дідуся чи бабусю, або ж старших братів чи сестер. Як мінімум, варто читати своїй дитині вголос принаймні щовихідних.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку казок для дошкільнят, які варто почитати своїм дітям.