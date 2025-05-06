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Весняні вітаміни: 3 свіжі та корисні салати з простих продуктів

Людмила Панасюк — 6 травня, 16:16
Весняні вітаміни: 3 свіжі та корисні салати з простих продуктів
Нині чудова пора для експериментів: ви можете зробити це вже навіть додавши у традиційний салат з яйця та зеленої цибулі нових інгредієнтів.
elena.hramova/Depositphotos

Надворі зелено і свіжо – час додати кольору і своєму раціону. Цього року в мережі всі маринують редиску. Якщо ви вже спробували ці рецепти, або ж вони вам не до смаку, ось вам три нові зелені салати.

Їх можна урізноманітнити улюбленою зеленню, листям салату, додавши багато зеленої цибулі або ж спеції. Як не крутіть – це справжня вітамінна бомба і чудова підмога вашому кишківнику!

До цих салатів чудово смакуватиме хліб з цільнозернового борошна та томатний сік.

Салат "Весняний"

Такий салат можна заправити і просто олією, майонезом чи сметаною, але радимо саме приготувати заправку. Вона дуже вдало грає зі смаками і робить звичайний овочевий салат більш багатим на смакові відтінки.

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Інгредієнти:
пів капустини (звичайної, ранньої, пекінської чи айсберг)
4 яйця
3 огірка
250 г редиски
для заправки:
150 грам сметани чи йогурту
1 ч.л. діжонської гірчиці
1 ст.л. майонезу
сіль/перець/гострий перець
1 ст.л. лимонного соку
1 ч.л. меду

Приготування:

Капусту нашаткувати, потім порубати ножем ще впоперек. Яйця нарізати аби-як та подавити виделкою. Огірок та редиску нарізати напівкільцями, все викласти у миску, в якій зручно буде вимішувати.

А окремій мисочці змішати заправку: з’єднати сметану, діжонську гірчицю, майонез, лимонний сік, мед, посолити та поперчити.

До овочів додати заправку, ретельно вимішати. Перед подачею можна присипати свіжим кропом.

Салат "Весняна свіжість"

У цьому салаті, як і в попередньому, найважливішу роль відіграє заправка. Можете експериментувати і заправляти нею інші овочі або ж додавати до цих ще паприку, редиску чи помідори чері.

@kuhar.ua Салат "ВЕСНЯНА СВІЖІСТЬ" Легкий,хрумкий,ароматний, для весняного настрою! СКЛАДОВІ 🔹 молода капуста 1/2шт. 🔹 огірок 1шт. Для заправки 🔸 кріп, петрушка 3-4 гілочки 🔸 часник 1зубчик 🔸 волоські горіхи 30г (підсмажені) 🔸 авокадо 1/2шт.або 1 невеликий 🔸 сік лимона 1ст.л 🔸 мед 1ч.л 🔸 оливкова олія 40мл. 🔸 сіль 0,5ч.л Смачного ❤️ #зеленийсалат #салатдлясуднення #веснянийсалат #рецептсалату #салатзкапусти #смачнаїжа #рецептиукраїнською #кухарua #кухарюа #тікток ♬ Ой у вишневому садочку - Гурт Експрес
Інгредієнти:
пів молодої капустини 
1 огірок 
для заправки
кріп, петрушка, інша зелень за бажанням (усіх разом 3-4 гілочки)
1 зубчик часника
30 г підсмажених волоських горіхів
авокадо 
1 ст.л. соку лимона
1 ч.л. меду 
40 мл оливкової олії
0,5 ч.л. солі 

Приготування:

Капусту нашаткувати, огірок нарізати півкільцями чи соломкою. У чашу подрібнювача викласти зелень, часник, горіхи, авокадо, сік лимона, мед та оливкову олію. Подрібнити до однорідності. Викласти в овочі, посолити і ретельно вимішати.

М’ясний весняний салат зі щавлем

Цікавий і ситний салат, який може стати основою вашої весняної тарілки здорового харчування. Щавель додає приємну кислинку і робить смак салату незвичайним.

@vika_prostye_recepty

Травневий весняний салат із м'ясом і щавлем. Інгредієнти: Відварна свинина - 400 г Щавель - 1 пучок Яйця - 3 -4 шт. Цибуля ріпчаста 1 шт. Свіжий огірок - 1-2 шт. Зелена цибуля - за смаком Кріп - за смаком Петрушка - за смаком Сметана - 2-3 ст. л. Часник - 1 зубчик (за бажанням) Сіль - за смаком майонез за бажанням Приємного апетиту, друзі! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі - мені дуже приємна ваша підтримка! Нові рецепти виходять регулярно! 🥰_Підписуйтесь на мій_ *Телеграм-канал* ► https://t.me/ReceptVika 🍰_І заглядайте на_ *Сайт з Рецептами* ► https://www.vikarecept.com #салат #м'яснийсалат #веснянийсалат #рецептсалата #салатнасвиніні #щавель #салатсщавелем #святковийсалат #салатлукс #смачноіпросто

♬ оригинальный звук - vika_prostye_recepty
Інгредієнти: 
400 г відвареної або печеної свинини чи яловичини
1 пучок щавлю 
3-4 яйця
1 цибулина 
1-2 огірка
Зелена цибуля, кріп, петрушка та часник – до смаку
2-3 ст.л. сметани 
Сіль

Приготування:

Всі інгредієнти нарізати або кубиками, або соломкою – як вам смакує.

Нарізати м’ясо, яйця, огірок і цибулю (цибулю можна попередньо замаринувати, смак буде ніжнішим). Щавель нарізати як на зелений борщ, соломкою. Подрібнити зелень. Все викласти в одну миску.

До сметани додати часник, посолити, вимішати і викласти соус у нарізані продукти. Ретельно перемішати.

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