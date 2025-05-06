Весняні вітаміни: 3 свіжі та корисні салати з простих продуктів
Надворі зелено і свіжо – час додати кольору і своєму раціону. Цього року в мережі всі маринують редиску. Якщо ви вже спробували ці рецепти, або ж вони вам не до смаку, ось вам три нові зелені салати.
Їх можна урізноманітнити улюбленою зеленню, листям салату, додавши багато зеленої цибулі або ж спеції. Як не крутіть – це справжня вітамінна бомба і чудова підмога вашому кишківнику!
До цих салатів чудово смакуватиме хліб з цільнозернового борошна та томатний сік.
Салат "Весняний"
Такий салат можна заправити і просто олією, майонезом чи сметаною, але радимо саме приготувати заправку. Вона дуже вдало грає зі смаками і робить звичайний овочевий салат більш багатим на смакові відтінки.
Інгредієнти:
пів капустини (звичайної, ранньої, пекінської чи айсберг)
4 яйця
3 огірка
250 г редиски
для заправки:
150 грам сметани чи йогурту
1 ч.л. діжонської гірчиці
1 ст.л. майонезу
сіль/перець/гострий перець
1 ст.л. лимонного соку
1 ч.л. меду
Приготування:
Капусту нашаткувати, потім порубати ножем ще впоперек. Яйця нарізати аби-як та подавити виделкою. Огірок та редиску нарізати напівкільцями, все викласти у миску, в якій зручно буде вимішувати.
А окремій мисочці змішати заправку: з’єднати сметану, діжонську гірчицю, майонез, лимонний сік, мед, посолити та поперчити.
До овочів додати заправку, ретельно вимішати. Перед подачею можна присипати свіжим кропом.
Салат "Весняна свіжість"
У цьому салаті, як і в попередньому, найважливішу роль відіграє заправка. Можете експериментувати і заправляти нею інші овочі або ж додавати до цих ще паприку, редиску чи помідори чері.
Інгредієнти:
пів молодої капустини
1 огірок
для заправки
кріп, петрушка, інша зелень за бажанням (усіх разом 3-4 гілочки)
1 зубчик часника
30 г підсмажених волоських горіхів
авокадо
1 ст.л. соку лимона
1 ч.л. меду
40 мл оливкової олії
0,5 ч.л. солі
Приготування:
Капусту нашаткувати, огірок нарізати півкільцями чи соломкою. У чашу подрібнювача викласти зелень, часник, горіхи, авокадо, сік лимона, мед та оливкову олію. Подрібнити до однорідності. Викласти в овочі, посолити і ретельно вимішати.
М’ясний весняний салат зі щавлем
Цікавий і ситний салат, який може стати основою вашої весняної тарілки здорового харчування. Щавель додає приємну кислинку і робить смак салату незвичайним.
Інгредієнти:
400 г відвареної або печеної свинини чи яловичини
1 пучок щавлю
3-4 яйця
1 цибулина
1-2 огірка
Зелена цибуля, кріп, петрушка та часник – до смаку
2-3 ст.л. сметани
Сіль
Приготування:
Всі інгредієнти нарізати або кубиками, або соломкою – як вам смакує.
Нарізати м’ясо, яйця, огірок і цибулю (цибулю можна попередньо замаринувати, смак буде ніжнішим). Щавель нарізати як на зелений борщ, соломкою. Подрібнити зелень. Все викласти в одну миску.
До сметани додати часник, посолити, вимішати і викласти соус у нарізані продукти. Ретельно перемішати.