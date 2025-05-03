Відлупіть ту редиску! 3 рецепти нашумілої битої редиски
Здавалося б – така проста страва: сезонний овоч маринований у оцті, олії та спеціях, а як вона полюбилася мережі!
Рецептів битої редиски можна знайти безліч, але є спільно моменти для усіх. Перше: аби редиска краще промаринувалася, її треба розбити. Можна й порізати, але тоді страва не буде такою ефектною та соковитою. Друге: аби заправити редиску підходять будь-які маринади для овочів та салатні заправки, тож це відкрите поле для експериментів.
Усі б’ють редиску – а ви вже спробували? Якщо ні– ось вам три перевірених рецепти.
Класична бита редиска
Дуже простий і швидкий рецепт. До цього можна додавати додаткові інгредієнти і страва заграє новими відтінками смаків.
Інгредієнти:
- 10 редисок
- 1 ст.л. кропу (сушеного або свіжого)
- сіль, перець (до смаку)
- 0,5 ч.л. сушеного базиліку
- 2 зубки часника
- 6 горошин перцю
- 0,5 ст.л. оцет
- 1 ст.л. олії
Приготування:
Редиску помити, очистити від хвостиків. Кухонним молотком, банкою чи пляшкою відбити кожну редиску, аби вона репнула.
Готуємо маринад: в окремій посудині змішайте спершу всі сухі інгредієнти, тоді додайте вологі та ретельно розмішайте.
Покладіть редиску до півлітрової банки, додайте маринад, закрийте кришкою та сильно потрусіть, аби вся редиска промаринувалася.
Поставте у холодильник щонайменше на 20 хвилин.
Маринована редиска з цибулею
Цей маринад підходить і для інших овочів, але редиска з ним особливо смакує. Вона виходить злегка гостренька і дуже ніжна.
Інгредієнти:
- 700 г редиски
- 100 г червоної цибулі
- 15 г свіжого кропу
- 8 г часника
- 25 г солі
- 50 г цукру
- 1 г чорного перцю
- 50 г оцту (8%)
- 25 г нерафінованої соняшникової олії
Приготування:
Злегка відбити редиску, щоб луснула. Скласти у ємність з кришкою. Порізати тонкими напівкружальцями цибулю та дрібненько нашаткувати кріп і покласти їх поверх редиски. Туди ж почергово викласти решту інгредієнтів.
Закрити кришкою, ретельно потрусити і поставити її в холодильник маринуватися щонайменше на годину.
Гостра маринована бита редиска
Рецепт для тих, хто любить, аби у роті після їжі горіло. гостроту можна регулювати, додаючи більше або менше перцю чилі. Також його можна замінити на соус табаско. Смак тоді буде ще насиченіший.
Інгредієнти:
- 600 г редиски
- Свіжий перець чилі
- 3 зубки часника
- 2 ст.л. нерафінованої олії
- 2 ст.л. оцту (9%)
- 1 ч.л. солі
- 1 ч.л. цукру
- 50 г зеленої цибулі
- Суміш перців та кріп – до смаку або без них.
Приготування:
Редиску відбити (так, як розбивають волоські горіхи). Аби краще промаринувалася – можна замість відбивання порізати на дольки чи кружальця.
Дрібно нарізати перець чилі, часник, кріп та зелену цибулю. У посудину з кришкою викласти редиску, висипати нарізані перець, часник та зелень (можна до смаку додати кінзу, петрушку чи навіть базилік). Докласти решту інгредієнтів, ретельно потрусити і поставити в холодильник щонайменше на дві години, а краще на ніч.