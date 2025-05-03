Відлупіть ту редиску! 3 рецепти нашумілої битої редиски

Редиска відкриває сезон свіжих овочів. Вона яскрава, соковита, хрумка і здатна вдало урізноманітнити ваш обід.

Здавалося б – така проста страва: сезонний овоч маринований у оцті, олії та спеціях, а як вона полюбилася мережі!

Рецептів битої редиски можна знайти безліч, але є спільно моменти для усіх. Перше: аби редиска краще промаринувалася, її треба розбити. Можна й порізати, але тоді страва не буде такою ефектною та соковитою. Друге: аби заправити редиску підходять будь-які маринади для овочів та салатні заправки, тож це відкрите поле для експериментів.

Усі б’ють редиску – а ви вже спробували? Якщо ні– ось вам три перевірених рецепти.

Класична бита редиска

Дуже простий і швидкий рецепт. До цього можна додавати додаткові інгредієнти і страва заграє новими відтінками смаків.

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Інгредієнти:

10 редисок

1 ст.л. кропу (сушеного або свіжого)

сіль, перець (до смаку)

0,5 ч.л. сушеного базиліку

2 зубки часника

6 горошин перцю

0,5 ст.л. оцет

1 ст.л. олії

Приготування:

Редиску помити, очистити від хвостиків. Кухонним молотком, банкою чи пляшкою відбити кожну редиску, аби вона репнула.

Готуємо маринад: в окремій посудині змішайте спершу всі сухі інгредієнти, тоді додайте вологі та ретельно розмішайте.

Покладіть редиску до півлітрової банки, додайте маринад, закрийте кришкою та сильно потрусіть, аби вся редиска промаринувалася.

Поставте у холодильник щонайменше на 20 хвилин.

Маринована редиска з цибулею

Цей маринад підходить і для інших овочів, але редиска з ним особливо смакує. Вона виходить злегка гостренька і дуже ніжна.

Інгредієнти:

700 г редиски

100 г червоної цибулі

15 г свіжого кропу

8 г часника

25 г солі

50 г цукру

1 г чорного перцю

50 г оцту (8%)

25 г нерафінованої соняшникової олії

Приготування:

Злегка відбити редиску, щоб луснула. Скласти у ємність з кришкою. Порізати тонкими напівкружальцями цибулю та дрібненько нашаткувати кріп і покласти їх поверх редиски. Туди ж почергово викласти решту інгредієнтів.

Закрити кришкою, ретельно потрусити і поставити її в холодильник маринуватися щонайменше на годину.

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Гостра маринована бита редиска

Рецепт для тих, хто любить, аби у роті після їжі горіло. гостроту можна регулювати, додаючи більше або менше перцю чилі. Також його можна замінити на соус табаско. Смак тоді буде ще насиченіший.

Інгредієнти:

600 г редиски

Свіжий перець чилі

3 зубки часника

2 ст.л. нерафінованої олії

2 ст.л. оцту (9%)

1 ч.л. солі

1 ч.л. цукру

50 г зеленої цибулі

Суміш перців та кріп – до смаку або без них.

Приготування:

Редиску відбити (так, як розбивають волоські горіхи). Аби краще промаринувалася – можна замість відбивання порізати на дольки чи кружальця.

Дрібно нарізати перець чилі, часник, кріп та зелену цибулю. У посудину з кришкою викласти редиску, висипати нарізані перець, часник та зелень (можна до смаку додати кінзу, петрушку чи навіть базилік). Докласти решту інгредієнтів, ретельно потрусити і поставити в холодильник щонайменше на дві години, а краще на ніч.