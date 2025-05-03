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Відлупіть ту редиску! 3 рецепти нашумілої битої редиски

Людмила Панасюк — 3 травня, 14:00
Відлупіть ту редиску! 3 рецепти нашумілої битої редиски
Редиска відкриває сезон свіжих овочів. Вона яскрава, соковита, хрумка і здатна вдало урізноманітнити ваш обід.
natalia_ch/Depositphotos

Здавалося б – така проста страва: сезонний овоч маринований у оцті, олії та спеціях, а як вона полюбилася мережі!

Рецептів битої редиски можна знайти безліч, але є спільно моменти для усіх. Перше: аби редиска краще промаринувалася, її треба розбити. Можна й порізати, але тоді страва не буде такою ефектною та соковитою. Друге: аби заправити редиску підходять будь-які маринади для овочів та салатні заправки, тож це відкрите поле для експериментів.

Усі б’ють редиску – а ви вже спробували? Якщо ні– ось вам три перевірених рецепти.

Класична бита редиска

Дуже простий і швидкий рецепт. До цього можна додавати додаткові інгредієнти і страва заграє новими відтінками смаків.

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Інгредієнти:
  • 10 редисок 
  • 1 ст.л. кропу (сушеного або свіжого)
  • сіль, перець (до смаку)
  • 0,5 ч.л. сушеного базиліку 
  • 2 зубки часника 
  • 6 горошин перцю 
  • 0,5 ст.л. оцет
  • 1 ст.л. олії

Приготування:

Редиску помити, очистити від хвостиків. Кухонним молотком, банкою чи пляшкою відбити кожну редиску, аби вона репнула.

Готуємо маринад: в окремій посудині змішайте спершу всі сухі інгредієнти, тоді додайте вологі та ретельно розмішайте.

Покладіть редиску до півлітрової банки, додайте маринад, закрийте кришкою та сильно потрусіть, аби вся редиска промаринувалася.

Поставте у холодильник щонайменше на 20 хвилин.

Маринована редиска з цибулею

Цей маринад підходить і для інших овочів, але редиска з ним особливо смакує. Вона виходить злегка гостренька і дуже ніжна.

Інгредієнти:
  • 700 г редиски
  • 100 г червоної цибулі
  • 15 г свіжого кропу
  • 8 г часника
  • 25 г солі
  • 50 г цукру
  • 1 г чорного перцю
  • 50 г оцту (8%)
  • 25 г нерафінованої соняшникової олії

Приготування:

Злегка відбити редиску, щоб луснула. Скласти у ємність з кришкою. Порізати тонкими напівкружальцями цибулю та дрібненько нашаткувати кріп і покласти їх поверх редиски. Туди ж почергово викласти решту інгредієнтів.

Закрити кришкою, ретельно потрусити і поставити її в холодильник маринуватися щонайменше на годину.

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Гостра маринована бита редиска

Рецепт для тих, хто любить, аби у роті після їжі горіло. гостроту можна регулювати, додаючи більше або менше перцю чилі. Також його можна замінити на соус табаско. Смак тоді буде ще насиченіший.

Інгредієнти:

  • 600 г редиски 
  • Свіжий перець чилі 
  • 3 зубки часника
  • 2 ст.л. нерафінованої олії 
  • 2 ст.л. оцту (9%)
  • 1 ч.л. солі
  • 1 ч.л. цукру 
  • 50 г зеленої цибулі
  • Суміш перців та кріп – до смаку або без них.

Приготування:

Редиску відбити (так, як розбивають волоські горіхи). Аби краще промаринувалася – можна замість відбивання порізати на дольки чи кружальця.

Дрібно нарізати перець чилі, часник, кріп та зелену цибулю. У посудину з кришкою викласти редиску, висипати нарізані перець, часник та зелень (можна до смаку додати кінзу, петрушку чи навіть базилік). Докласти решту інгредієнтів, ретельно потрусити і поставити в холодильник щонайменше на дві години, а краще на ніч.

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