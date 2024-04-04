Недостатня чи надмірна? Соціологи з’ясували ставлення українців до мобілізації

Соціологи виявили, що 36% опитаних українців вважають мобілізацію в Україні недостатньою, а 30% – оптимальною.

Дещо менша кількість опитаних (19%) заявила, що рівень мобілізації до лав Сил оборони надмірний.

Такі результати показує опитування, проведене Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Частка жінок і чоловіків, які вважають рівень мобілізації недостатнім, майже однакова (35% і 36% відповідно). Водночас жінок, які вважають рівень мобілізації занадто високим, дещо більше, ніж чоловіків із такими ж поглядами (21% проти 17%).

Серед респондентів, які оцінили рівень мобілізації як "занадто високий", у перемогу України вірять 84%. Водночас серед тих, хто хоче посилити мобілізацію, у перемозі впевнені 92%.

iri.org.ua

76% українців жертвували гроші на ЗСУ протягом останніх трьох місяців до опитування у лютому 2024 року. Водночас 24% – не донатили Збройним Силам за вказаний період.

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Нагадаємо, у цьому ж опитуванні соціологи з'ясували, як українці ставляться до діяльності Верховної Ради і президента Володимира Зеленського. Також опитування показало, скільки людей підтримують проведення виборів під час війни.

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 17-21 лютого 2024 року.

У ньому взяли участь 2 тисячі жителів України віком 18+ років. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує ±3,5 відсоткових пунктів для повної вибірки. Коефіцієнт досяжності респондентів – 14%.