Майже 60% українців спілкуються вдома українською мовою, і лише 12% – російською

В Україні 59% опитаних респондентів розмовляють українською мовою вдома, а 28% – і українською, і російською.

Водночас лише 12% українців спілкуються в побуті тільки російською, і лише 1% опитаних – іншою іноземною мовою.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Серед тих, хто говорить лише українською, 9% цілеспрямовано перейшли на неї лише нещодавно. А більшість (91%) спілкуються українською уже давно.

Нагадаємо, у 2022 році опитування "Рейтингу" показало, що 18% українців говорять вдома російською, а суто українською – 48%. Тобто кількість повністю українськомовних у побуті людей за останні 2 роки зросла.

Ситуація у регіонах

Найбільше українською мовою говорять респонденти на заході України – 93%. Серед опитаних із центральної частини України також переважає кількість українськомовних (67%), а частка двомовних становить 25%.



Серед респондентів з півдня частка двомовних людей становить 46%, а переважно українською вдома послуговується 31% людей.

На сході переважає частка двомовних людей (51%), а тільки українською вдома говорять 23% опитаних.

Найменший показник російськомовних людей на заході – лише 1%. Водночас серед респондентів зі сходу частка російськомовних найвища з-поміж інших груп – 25%.

Читайте також : Інфографіка Уже понад 50%: в Україні все більше людей святкують Різдво 25 грудня

Опитування 17-21 лютого 2024 року проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу).

У ньому взяли участь 2 тисячі жителів України віком 18+ років. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує ±3,5 відсоткових пунктів для повної вибірки. Коефіцієнт досяжності респондентів – 14%.