Уповноважена: Репарації за сексуальне насилля під час війни отримали вже 40 постраждалих

40 постраждалих, які зазнали сексуального насилля під час війни, отримали компенсації

Перші 40 постраждалих від сексуального насильства під час повномасштабної війни отримали виплати в межах пілотного проєкту невідкладних репарацій.

Про це повідомили на пресконференції з нагоди Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту, зазначає Урядовий портал.

"Станом на 18 червня виплату компенсації в рамках проєкту отримали 40 осіб, і цей процес продовжується. Вже отримано 142 звернення, серед яких 85 – від жінок, 51 – від чоловіків та 6 – від дітей", – розповіла уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

Звернутися по допомогу можуть усі постраждалі, які зазнали сексуального насилля від росіян, починаючи з лютого 2014 року, додала Левченко.

Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина зауважила, що уряд має намір перетворити пілотний проєкт на повноцінну національну програму репарацій для всіх, хто постраждав від російської агресії.

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"У наших планах не лише запропонувати фінансову компенсацію, але й інтегрувати у репараційний механізм інструменти для довгострокової реабілітації, психологічної підтримки та допомогу із реінтеграції до громади", – сказала високопосадовиця.

Сексуальне насилля під час війни стало частиною терору проти українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях.



Наразі зареєстровано майже 300 таких випадків. Жертвами окупантів стають жінки, діти, люди похилого віку та навіть чоловіки. При чому, за висновками журналістів CNN, останніх ґвалтують дедалі частіше.