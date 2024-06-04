CNN: Росіяни все частіше ґвалтують українських чоловіків на ТОТ

В умовах повномасштабної війни сексуальне насилля з боку російських військових стало звичною справою та частиною терору проти українців, які живуть на тимчасово в окупованих територіях.

Жертвами окупантів стають не тільки жінки, але й чоловіки. При чому останніх ґвалтують все частіше. Такого висновку дійшли журналісти CNN, які вирушили до Києва, аби поспілкуватися з прокурорами та тими, хто став жертвами такого злочину.

В Офісі Генпрокурора розповіли, що російські військові змушують чоловіків оголювати власне тіло, калічать статеві органи, ґвалтують, а також застосовують електричний струм по геніталіях.

Крім того, українська правоохоронці зафіксували спроби та випадки зґвалтування з використанням таких предметів, як кийки, труба, пляшка, держак від лопати, палиця і ручка.

29-річний офіцер української розвідки Роман Черненко 7 місяців перебував у полоні. Його катували щодня по три рази протягом чотирьох місяців.

"Вони сміялися, коли катували мене... говорили мені, що мою матір т**хають чеченці. Вони двічі вивозили мене на розстріл, погрожували зґвалтуванням", – розповів боєць CNN.

Черненка звільнили в рамках обміну полоненими в січні 2024 року і він досі оговтується від пережитого. Боєць каже, що саме думки про кохану та матір дали йому сили пережити полон.

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За словами українських прокурорів, які розслідують випадки сексуального насильства на тлі війни, усі докази вказують на те, що це – навмисна тактика, частина способу дії Росії в Україні.

"Це відбувається в кожному регіоні, який був під окупацією. Скрізь, де були російські війська, ми бачимо випадки сексуального та гендерного насильств. Це виглядає, як російська стратегія", – сказала прокурорка та виконувачка обов’язків начальника відділу протидії сексуальному насильству Анна Сосонська.

Очільниця міжнародної юридичної некомерційної організації Global Rights Compliance (GRC) Анна Микитенко додала, що ті, хто пережив насилля, стверджують, що такі дії окупанти називали "покаранням".

"У кількох селах на півдні ми чули, як свідки та ті, хто вижив, казали, що російські військові прийшли, окупували село, а потім спеціально шукали дружин українських військових, або їхніх матерів чи сестер", – зазначила Микитенко.

Офіс українського омбудсмена заявив, що вважає російські збройні сили, Міністерство оборони, а також Федеральну службу виконання покарань Росії відповідальними за те, що відбувається у в’язницях, де утримують, катують та ґвалтують українських бійців.

Знайти винних важко, але реально, кажуть в ОГП. Станом на початок травня оголошено про підозру 42 російським офіцерам, скеровано до суду 19 обвинувальних актів щодо 28 осіб і засуджено п'ятьох осіб. Усі судові процеси відбувалися заочно.

Раніше ми розповідали, де шукати допомогу постраждалим від сексуального насилля під час війни.