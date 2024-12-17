Не лише холод. 5 небезпек, які чатують на домашніх улюбленців взимку

Як захистити собаку під час прогулянки взимку

Узимку особливо важливо пильнувати та доглядати за своїм домашнім улюбленцем, адже зимова погода може загрожувати здоров’ю чотирилапого.

Про це попереджає директор Київської міської лікарні ветеринарної медицини Сергій Сабуров, пише Київська міська державна адміністрація.

Він розповів, від чого слід берегти тварину та як захистити її від небезпеки, щоб прогулянка не перетворилася на справжнє випробування.

Холод

Ветеринар радить уникати довгих прогулянок у холодну пору та подбати про теплий одяг для тварини.

Ожеледиця, мороз чи сніг можуть спричинити переохолодження та травми для собак. Тому господарям тварин потрібно бути уважними, щоб розпізнати перші симптоми цього стану.

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Зокрема про переохолодження можуть свідчити тремтіння та озноб.

"Переохолодження може призвести до порушення кровообігу в кінцівках і вухах, а також обмежити приплив крові до життєво важливих органів, як-от серце, легені, нирки та печінка", – зазначили у КМДА.

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Соляні суміші та пісок

Традиційно взимку дороги посипають сольовими сумішами чи піском. Це роблять для того, щоб зменшити слизькість поверхні.

Ці речовини можуть подразнювати шкіру тварини та інколи навіть спричиняти хімічні опіки.

Тому перед прогулянкою лапки тварин ветеринари рекомендують обробляти спеціальним воском або надягати на них захисне взуття, а після – ретельно промити теплою водою.

Крім того, слід уважно пильнувати за тим, щоб тварина не підбирала нічого із землі. Якщо собака проковтне частинку таких сумішей, то це може викликати інтоксикацію організму.

Травмування

Обирайте безпечні маршрути для прогулянок і перевіряйте лапи тварини після повернення. Низькі температури роблять лапки менш стійкими до навантажень, збільшуючи ризик травмування. Крім того, лід та приховані під снігом гострі предмети можуть спричинити порізи або інші ушкодження.

Антифриз

Не допускайте контакту улюбленців із розлитими речовинами. Зокрема із антифризами – незамерзаючими рідинами, які використовують в автомобілях. Зазвичай вони мають солодкий присмак, тож приваблюють тварин.

Утім, "незамерзайки" містять смертельно небезпечну для чотирилапих речовину – етиленгліколь.

Тому різні рідини слід зберігати у щільно закритому контейнері та в недоступному для тварин місці.

Краще вигулювати собаку на повідку та не дозволяти йому гуляти по замерзлих водоймах.

Ялинкові прикраси та декор

Тримайте ялинкові прикраси подалі від улюбленців. Новорічний декор приваблює тварин і вони можуть проковтнути якийсь з елементів оздоблення.

Це може мати викликати серйозні наслідки, тож ветеринари закликають регулярно оглядати своїх улюбленців, слідкувати за їхньою поведінкою і самопочуттям.

Якщо виникли тривожні симптоми – негайно звертатися до фахівців.

Окрім того, з настанням холодів варто не забувати й про безпритульних тварин. Раніше ми розповідали, як можемо допомогти їм вижити.