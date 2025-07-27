5-річна спортсменка зі Львова встановила рекорд України за сходження на Говерлу

Це другий національний рекорд спортсменки

П’ятирічна Регіна Абрамова встановила національний рекорд з підкорення Говерли. Спортсменка зі Львова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно зійшла на найвищу вершину країни.

Про це повідомили в Департаменті спорту, молоді та туризму Львівської обласної державної адміністрації.

Фото: Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА/Facebook Фото: Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА/Facebook Фото: Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА/Facebook

Спортсменка подолала маршрут на Говерлу за дві години і 29 хвилин. При цьому вона не використовувала допомогу дорослих.

У Львівській ОДА розповіли, що Регіна займається спортивною гімнастикою у спеціалізованій школі. За рік навчання там дівчинка встигла виконати три розради з гімнастики, а тепер готується за дорослою програмою.

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Крім цього, львів’янка захоплюється бігом і встигла узяти участь у понад 20 змаганнях із цього виду спорту.

"Регіна мріє стати олімпійською чемпіонкою зі спортивної гімнастики", – додали в ОДА.

Нагадаємо, у квітні спортсменка встановила рекорд України, який досі існував лише в дорослій категорії. Дівчинка протягом майже шести хвилин утримувала тіло в позиції "вертикальний перевернутий вис на кільцях"

Дівчинка тренується шість днів на тиждень по 5-6 годин щодня.