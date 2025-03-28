"Це – хвиля емоцій": 7-річний хлопчик із синдромом Дауна встановив рекорд України з плавання

На Київщині 7-річний хлопчик із синдромом Дауна встановив рекорд України з плавання. Він подолав 50 метрів басейну менш ніж за 3 хвилини.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Гордій Червінський родом з Фастова Київської області. Він має трисомію 21 хромосоми – синдром Дауна. Хлопчик не говорить, однак батьки сподіваються, що йому вдасться цьому навчитися.

"Але ви б бачили його в басейні! У воді найвиразнішою мовою стає його маленьке тіло! Це – хвиля емоцій! Він абсолютно не боїться води. Як дельфінчик – може то набирати швидкість, то раптом зависати у невагомості, то занурюватися під воду на глибині, та кайфувати, перевертаючись зі спинки на живіт і назад…

Він усе розуміє і дуже позитивно сприймає завдання тренерки Олени Тарасової. Це вона звернула увагу батьків на те, що Гордійко має чудову координацію під час плавання і може дуже швидко, як для свого віку, долати дистанцію вільним стилем", – розповіла Вєтрова.

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Гордій проплив 50 метрів менш ніж за 3 хвилини Вєтрова Лана/Facebook

Гордій встановив рекорд України в номінації "Мінімальний час подолання дистанції 50 метрів дитиною із синдромом Дауна". На це хлопчику знадобилося 2 хвилини та 52 секунди.

"Для нас усіх це – особливий рекорд. […] Гордійко не просто довів, що він найкращий у цій дисципліні.

Своїм рекордом маленький рекордсмен мотивує батьків таких діток, дає їм віру в те, що діти із синдромом Дауна можуть ставати успішними, а їхні досягнення – вражати", – підсумувала керівниця Національного реєстру рекордів.

Нагадаємо, одеситка Емма Клочкова у віці 2 років і 4 місяців стала наймолодшою в Україні дитиною, яка пропливла 25 метрів у басейні. Для встановлення рекорду дівчинці знадобилося 3 хвилини та 29 секунд.