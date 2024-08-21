Чи мала Україна державність за часів СРСР? Дедалі більше українців вважають, що ні

У 2024 році до 54% зросла частка українців, які вважають, що Україна за часів Радянського Союзу була позбавлена державності.

Водночас частка тих, хто вважає, що Україна мала певну державність в СРСР, знизилася до 26%, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи відзначили позитивну динаміку в поглядах українців за останнє десятиліття, адже у 2013 році лише на заході більшість респондентів вважали, що Україна була позбавлена державності.

У центрі, на півдні та сході було більше тих, хто вважав, що Україна мала певну державність. Не більше 30% людей дотримувались погляду, що Україна була позбавлена державності в СРСР.

До 26% знизилася частка тих, хто вважає, що Україна в СРСР мала певну державність КМІС

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До 2024 року відбулися кардинальні зміни. Наразі у всіх регіонах більше тих, хто вважає, що Україна за часів СРСР була позбавлена державності.

На заході такої думки дотримується 60% респондентів, у центрі – 54%, на півдні – 54%, а на сході – 45%.

Попри це, 21% опитаних на заході, 30% у центрі, 25% на півдні і 31% на сході досі вважають, що Україна мала певну державність за часів Союзу.

Соціологи відзначили позитивну динаміку в поглядах українців КМІС

У КМІС кажуть, що опитування показало позитивні зміни в поглядах українців, проте до консенсусу "шлях ще далекий".

"Якщо говорити про питання державності України в часи СРСР, не в останню чергу відсутність консенсусу серед громадян є наслідком відсутності консенсусу як серед фахових істориків, так і серед політичних еліт України.

Вочевидь, українському суспільству та державним інституція ще належить виробити об’єктивний, справедливий та консенсусний погляд на історію України періоду СРСР", – коментує виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилося 16-22 травня 2024 року за участі 1067 дорослих респондентів, що мешкають у всіх регіонах України на підконтрольних територіях.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (але до 24 лютого 2022 року 22 людей проживали на території, яка зараз окупована). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Для розрахунків за 2013 рік (для більш коректного порівняння) з вибірки був виключений Крим, а співвідношення між регіонами було розраховано, як у поточному 2024 році.