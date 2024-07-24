Скільки українців вважають державну мову рідною: результати опитування

Опитування демонструють, що з роками все більше українців вважають державну рідною

У 2024 році 78% українців називають державну мову рідною, що на 25% більше, ніж у 2006-му – тоді ця частка становила 52%.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова.

Цьогоріч серед багатоступеневої вибірки 2016 респондентів з усіх регіонів України, крім тих територій, які не контролюються урядом та на яких ведуться бойові дії, лише 13% вважають рідними українську та російську однаковою мірою.

Таку ж позицію мали 16% опитаних у 2006 році, та 31% у 2015-му.

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Як стверджують соціологи, у 2024 році лише 6% українців вважають рідною російську, що на 25% менше, ніж у 2006-му та на 9%, ніж у 2015 році.

Також збільшилася кількість тих, хто розмовляє переважно або виключно українською. Якщо у 2006 році до такої категорії належало 46% українців, у 2015 – 50%, то цьогоріч частка становить 70,5% опитаних.

Крім того, опитування демонструє зміни у ставленні до державної мови. Тепер більше українців вважають державну мову престижною для спілкування з друзями, колегами по роботі чи у навчанні – 75,5% проти 43% у 2015 році.

Дзеркальні тенденції соціологи простежили в уявленні щодо престижності російської – показники знизилися з 21,5% у 2015 році до 6% цьогоріч.

За даними опитування, переважна більшість респондентів вважають, що володіють українською вільно (69,5%). Частка опитаних, які погано розуміють українську для побутового спілкування або не розуміють взагалі, склала 2,5%.

Нагадаємо, з-поміж українських школярів 91% та 94% їхніх батьків вважають державну мову рідною. Ця частка зросла суттєво з 2022 року.