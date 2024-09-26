Скільки людей в Україні є офіційно зниклими безвісти? Розповіли у МВС

55 тисяч людей в Україні є зниклими безвісти – заступник міністра внутрішніх справ

Наразі в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується 55 тисяч людей.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв’ю "Укрінформу".

"Більшість із них – військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, у полоні.

На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти", – зауважив Тимченко.

За його словами, під час зборів біологічного матеріалу у членів родин зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, Національна поліція отримала 751 ДНК-профіль.

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107 родин змогли знайти своїх рідних серед тіл, які вважалися невпізнаними.

Збір ДНК проводився у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччини, Іспанії, Італії й Туреччині. Також його планують організувати у Швейцарії.

Нагадаємо, якщо ваша близька людина зникла безвісти, варто звернутися до наступних установ:

Національної поліції – 089 420 18 67;

Національного інформаційне бюро – 1648 або (044) 287-81-65;

Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – 1698;

Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні – 0800-300-155;

Офісу Уповноваженого з прав людини – 0800-50-17-20 або 044-299-74-08.