Скільки людей в Україні є офіційно зниклими безвісти? Розповіли у МВС
Наразі в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується 55 тисяч людей.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв’ю "Укрінформу".
"Більшість із них – військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, у полоні.
На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти", – зауважив Тимченко.
За його словами, під час зборів біологічного матеріалу у членів родин зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, Національна поліція отримала 751 ДНК-профіль.
107 родин змогли знайти своїх рідних серед тіл, які вважалися невпізнаними.
Збір ДНК проводився у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччини, Іспанії, Італії й Туреччині. Також його планують організувати у Швейцарії.
Нагадаємо, якщо ваша близька людина зникла безвісти, варто звернутися до наступних установ:
- Національної поліції – 089 420 18 67;
- Національного інформаційне бюро – 1648 або (044) 287-81-65;
- Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – 1698;
- Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні – 0800-300-155;
- Офісу Уповноваженого з прав людини – 0800-50-17-20 або 044-299-74-08.