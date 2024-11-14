Скільки українців підтримує припинення переведення годинників на літній час? Опитування

Понад половина українців підтримує скасування переведення годинників на літній час. Найбільше – на заході.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", опублікованого Міжнародний республіканським інститутом (IRI Ukraine).

55% респондентів погоджуються із рішенням припинити переводити стрілки годинників на літній час, 39% виступили проти, решта не змогли відповісти на питання.

Найбільше бажають залишитися на зимовому часі на заході (61%), найменше – на сході (51%).

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Серед вікових груп різниця невелика. "За" припинення переведення годинників висловилося 56% опитаних 18-50 років. У віковій групі 51+ підтримка лише на 3% менша.

Опитування проводилося з 27 вересня по 1 жовтня методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 2 тисячі повнолітніх жителів підконтрольних Україні регіонів.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування переведення часу з зимового на літній.

У жовтні петиція проти цього рішення набрала необхідну кількість підписів для розгляду президентом.

Наразі Володимир Зеленський не підписав законопроєкт та не відповів на петицію.