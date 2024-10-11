Петиція проти скасування переведення годинників набрала необхідну кількість підписів

Петиція за збереження зимового та літнього набрала потрібні підписи

Петиція проти скасування переведення годинників на зимовий і літній час набрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її розгляне президент.

Петицію опублікували 18 липня. Її автором є народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Він закликав Володимира Зеленського ветували ухвалений Верховною законопроєкт №4201 про обчислення часу, який має скасувати переведення годинників.

На думку Гончаренка, він є "недоопрацьованим" і "шкідливим" для країни.

У петиції депутат зазначив: згідно з "новим часом", влітку світанок наставатиме о 3-й годині ночі, а сутенітиме о 20-й.

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"До всього іншого таке рішення не надасть користі й у питанні економії електроенергії, особливо враховуючи втрачені потужності та постійні атаки на нашу енергосистему з боку Росії.

Оскільки тепер буде збільшено витрати на електроенергію для споживачів і підприємств у вечірні години навесні, влітку та восени", – йдеться у петиції.

Також, за словами Гончаренка, Україна матиме дві години різниці з Європою, що "суттєво впливатиме на ефективність нашої співпраці з партнерами".

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування переведення часу з зимового на літній.

Так, 27-го жовтня українці мають останній раз перевести стрілки годинника на зимовий час.

Раніше Академія наук вищої школи закликала Зеленського ветувати цей закон – зокрема, через збільшення витрат електроенергії.

Водночас у Національній академії наук України підтримали скасування переведення годинників на "літній час".

Академік-секретар відділення загальної біології НАН України Володимир Радченко назвав ініціативу правильною та кориснішою для здоров'я українців.