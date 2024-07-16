Україна відмовляється від переведення годинників на літній час: як це вплине на здоров'я українців

Верховна Рада України ухвалила закон, який скасовує переведення годинників на літній час.

261 народний депутат підтримав цей законопроєкт, який у парламенті розглядали понад три роки.

Що змінюється

Згідно з новим законом, на всій території України діятиме київський час, який відповідає другому часовому поясу у шкалі координованого часу (UTC+2). Це означає, що сталий для України "зимовий" час залишиться без змін.

Крім того, законом закріплюється, що сезонний перехід часу на території України не здійснюватиметься.

Більша частина України розташована в межах другого часового поясу (UTC + 2), який діє на території країни. При цьому частина Закарпаття фактично перебуває у першому часовому поясі, а Луганська, Донецька область, а також частини Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей – у третьому.

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Після того, як законопроєкт вступить в силу цієї осені, Україна перейде на стандартний час UTC+2 востаннє, і по всій країні цілорічно діятиме східноєвропейський час.

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Коли українці востаннє переведуть годинники

Цього року українці ще раз переведуть годинники на зимовий час (на годину назад) в останню неділю жовтня (27-го числа). Після цього переведення на літній час більше не буде.

Зимовий та літній час в Україні офіційно запровадили ще в 1981 році для економії електроенергії. Згодом переведення годинника двічі на рік здійснювалось згідно з постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року.

Що про це думають науковці

"Україна величезна прекрасна країна, в якій насправді більше однієї часової зони (пояса), але з двох зол стабільний київський час без переходу на літній – краще. Сама процедура "дьоргання стрілок" щопівроку вже давно визнана хронобіологами (фахівцями з біологічної ритміки) та дослідниками сну не корисною, а для деяких категорій людей навіть шкідливою", – розповідає біологиня Ольга Маслова.

За словами експертки, у нас є внутрішня система добових ритмів, яка прив'язана до певного режиму, а також генетичних та психосоціальних особливостей.

"Наш біологічний годинник має з одного боку свою внутрішню ритміку, а з іншого – орієнтується на добові та сезонні зміни ступеня освітленості та інших параметрів зовні.

Найбільш болючим для біологічного годинника є десинхроноз внутрішнього та зовнішнього ритмів, а говорячи більш сленгово – джетлаг", – пояснює науковиця.

При цьому чим менше відмінностей у графіку в різні дні, тим краще функціонує наш організм.

"Коли робимо велику різницю в годинах прокидання і вкладання на вихідних і в будні (понад 4 години), або часті переведення стрілок, то даємо організму не дуже приємні сигнали", – зауважує Ольга Маслова.

В Американській академії медицини сну (AASM) пояснюють, що людський біологічний годинник регулюється зміною світла і темряви – саме це впливає на ритми сну та пробудження.

"У повсякденному житті наш розпорядок дня часто залежить від соціального годинника, тобто від тих періодів, коли ми працюємо, вчимося чи займаємось іншими справами. Коли сонячний час (схід і захід сонця) не збігається із соціальним годинником, виникає десинхронізація між внутрішнім ритмом організму та соціальним розпорядком", – заявили в академії.

Там зазначають, що щорічні зміни між стандартним і літнім часом спричиняють цей розрив, який може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, а також на безпеку і громадське здоров'я

Американська академія медицини сну закликала до скасування сезонних змін часу та зазначила, що відмова від сезонних змін часу краще узгоджується з біологічними ритмами людини.

Як переведення годинників впливає на здоровʼя

Дослідження показують, що стандартний час має позитивний вплив на здоров'я і безпеку, тоді як сезонні зміни часу можуть завдати шкоди.

Аналіз страхових виплат для 150 мільйонів пацієнтів у США та 9 мільйонів у Швеції показав, що під час осіннього та весняного переведення годинників загострюються серцево-судинні захворювання (серцеві напади), травми, психічні та поведінкові розлади, а також захворювання, пов'язані з імунітетом, такі як неінфекційний ентерит та коліт.

До чутливої групи населення, яка може відчути дискомфорт під час переведення часу, входять люди із серцево-судинними проблемами.

"Було кілька досліджень по інсультах і серцево-судинних захворюваннях. Вони доводять, що смертність у дні переведення годинників, особливо у весняний період, збільшується при таких проблемах", – зауважує Маслова.

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За її словами, перехід також важче дається людям літнього віку, які можуть сильніше відчувати його наслідки.

"У них власні біологічні ритми йдуть з більшою кількістю збоїв, тому будь-які зсуви у різні боки сприймаються більш болюче. Літні люди можуть відчувати в цей період роздратування, незрозумілі почуття", – застерігає біологиня.

Як переведення годинників впливає на організм сов та жайворонків

Представник відділення серцево-судинних захворювань Університету Алабами, доцент Мартін Янг пояснював, що реакція організму конкретної людини на недобір сну залежить від того, "сова" це або "жайворонок".

"Кожна клітина нашого тіла має власний годинник, який дозволяє їй передбачити, коли щось має відбутися, та підготуватися до цього. Коли в середовищі відбувається якась зміна, як то зсув уперед, то потрібен певний час, аби клітини перебудувалися", – пояснив він.

Чи впливає переведення стрілок на годиннику на світловий день

"Астрономічна тривалість дня не змінюється через наші маніпуляції з соціальним часом. Насправді вона повільно змінюється протягом року, що є нормальною і необхідною частиною життя в певній географічній точці. Проте переведення годинника може змінити наші відчуття та розпорядок дня", – зазначає біологиня Ольга Маслова.

Вчені порівняли життя людей, які живуть на протилежних краях часових поясів. Вони виявили, що в західному часовому поясі, де сонце сходить пізніше, люди заробляють менше і частіше страждають від таких проблем, як рак, самогубства та дорожньо-транспортні пригоди. Однак на цьому часовому поясі люди отримують додаткову годину природного світла ввечері. Це призводить до того, що вони сплять в середньому на 19 хвилин менше щоночі. На думку дослідників, перехід на літній час імітує рух від східного до західного краю часового поясу та посилює дефіцит сну тих, хто вже там проживає.

Що практикують інші країни

На думку частини українців, введення зимового часу в Україні створює труднощі в синхронізації часу з європейськими країнами.

Зокрема, депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович зауважив, що через відмову від переведення годинників в Україні сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а в жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня.

"Через це значно збільшаться витрати електроенергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час", – написав він.

У 2019 році Європарламент 410 голосами "за" підтримав рішення про припинення переведення годинників з 2021 року. Згідно з цим рішенням, кожна країна в ЄС матиме можливість самостійно вирішувати, чи переводити годинники на літній та зимовий час. Однак ці плани ще не реалізовані: на сьогодні Європейський Союз продовжує переводити годинники в березні та жовтні.

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