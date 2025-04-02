До НМТ лічені тижні? Секрети від репетиторів, як швидко та якісно підготуватися до тесту

Уже зовсім скоро – з 14 травня до 25 червня, українські вступники будуть складати національний мультипредметний тест (НМТ). Цьогоріч іспит міститиме чотири предмети: обов’язкові українську мову, математику, історію України та предмет на вибір.

Тож саме час діставати з закутків пам'яті свої знання та в експрес-режимі повторювати теми, які даються найскладніше. Однак застерігаємо, тут не буде порад, як вивчити усю шкільну програму за 11 років .

За що взятися спочатку, як організувати свою підготовку та якими лайфхаками скористатися в останні тижні перед НМТ, "УП. Життя" розпитала у:

Іллі Літуна, викладача історії, засновника онлайн-школи TurboZNO;

Анни Огойко, репетиторки з української мови, авторки ютуб-каналу "на всі двісті";

Петра Пасіхова, вчителя математики, Заслуженого вчителя України;

Тетяни Вакуленко, директорки Українського центру оцінювання якості освіти.

Що треба знати про НМТ-2025?

Основна сесія мультипредметного тесту буде проходити з 14 травня до 25 червня. Зареєструватися на іспит можна до 3 квітня через персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Додаткова сесія триватиме з 14 до 25 липня, а реєстрація на неї розпочнеться 9 травня. Додаткову сесію тестування матимуть право відвідати лише ті, хто не зміг прийти на основну з поважних причин.

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НМТ триватиме 240 хвилин (4 години) і буде поділений на два блоки з 20-хвилинною перервою між ними. Вступники самі зможуть вирішувати, скільки часу виділити для виконання завдань з одного предмету в межах блоку.

Цьогоріч мультипредметний тест міститиме:

30 завдань з української мови та історії України – обов'язкових предметів ;

; 22 завдання з обов'язкової математики – обов'язкового предмету;

30 завдань з української літератури, біології, географії та хімії – предметів на вибір;

32 завдання з іноземної мови – предмету на вибір;

20 завдань з фізики – предмету на вибір.

Програму, за якою будуть складати завдання НМТ, можна знайти на сайті УЦОЯО. Детальніше про теми, які потрібно повторити з кожного предмету, ми розповіли в минулому матеріалі.

Тестування проходитиме у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) в Україні та у 33 країнах за кордоном. Якщо вступник навчався у школі мовою нацменшини, то зможе скласти НМТ угорською, румунською, польською або кримськотатарською.

З чого почати підготовку до НМТ?

Якщо ви починаєте посилено готуватися тільки зараз, то часу на детальний розбір усіх тем з програми немає. За півтора місяця до тесту варто мобілізувати всі свої ресурси, щоб вивчити або повторити ключові моменти. Аби це було ефективнішим, можна скористатися низкою порад.

✅ Визначте свої слабкі сторони

Не варто хапатися за все й одразу. На старті підготовки пройдіть кілька тренувальних тестів минулих років і зафіксуйте, які завдання даються найскладніше. Водночас прогляньте програму НМТ, випишіть звідти теми, які найгірше пам'ятаєте після вивчення у школі, та зосередьтеся саме на них.

✅ Складіть графік занять

Під час підготовки важлива регулярність, тому варто вирішити, скільки часу ви готові виділяти на роботу з кожним предметом протягом наступних тижнів. Це може бути 45 хвилин на день або 3 години на тиждень – орієнтуйтеся на свій розклад та здатність концентруватися. Намагайтеся не відхилятися від графіка, адже часу до НМТ залишилося небагато.

✅ Практикуйтеся і ще раз практикуйтеся

Найкращий спосіб засвоїти матеріал – це практика. Якщо лише "зубрити" правила з української мови і читати купу конспектів з історії, потрібна інформація може вилетіти з голови в найневдаліший момент. Після вивчення теорії завжди варто закріплювати матеріал: проходити тести за темою, відповідати на запитання з підручника, виконувати онлайн-завдання.

✅ Оберіть "ваші" методи підготовки

Для когось зручно сприймати інформацію "на слух", інші гарно запам'ятовують теорію, вигадуючи асоціації, а треті починають розуміти причинно-наслідкові зв'язки, малюючи схеми у конспектах. Спробуйте різні методи підготовки: флеш-картки, ігри, відео, подкасти, завдання від штучного інтелекту, обговорення тем з друзями, і оберіть ті, які будуть для вас зручними та дієвими.

✅ Уявіть, що вже складаєте НМТ

Для успішного складання НМТ варто запам'ятати структуру і формулювання тестових завдань. Це допоможе не розгубитися під час іспиту.

До того ж важливо розробити стратегію роботи з тестом – визначити, які типи завдань вимагатимуть більше вашого часу, які краще виконати першими, а які лишити на кінець.

Під час проходження тренувальних тестів можна спробувати встановити таймер на 2 години (один блок НМТ), щоб упродовж цього часу вчитися тримати фокус на завданнях.

Під час підготовки до НМТ важливі практика та регулярність thelivephotos/depositphotos

Як вивчити ключові теми з історії України без "зубріння"?

Цьогоріч Міністерство освіти і науки розширило кількість тем з історії України у завданнях НМТ. Тепер треба орієнтуватися не лише у подіях XX-XXl століть, а й в історії найдавніших часів. Тож під час підготовки до іспиту засновник школи TurboZno Ілля Літун радить звернути особливу увагу на такі теми:

Стародавня історія України;

Русь-Україна (Київська держава);

Період Козаччини;

Початок і розгортання Української революції;

Відновлення і становлення незалежності України.

Водночас варто переглянути завдання з поштовими марками та монетами, де треба визначити, з якою історичною подією вони пов'язані, говорить експерт. Торік у деяких варіантах тестування навіть було запитання, яке стосувалося періоду повномасштабного вторгнення. У ньому треба було визначити рік, коли була випущена марка із псом Патроном.





Не варто завчати випадкові історичні події й дати без контексту, адже так їх буде складно тримати в голові. Ключові дати слід запам'ятовувати за хронологією разом з іншими тезами з теми. Це допоможе зрозуміти, що спричинило ту чи іншу подію, якими були її наслідки, а отже ефективніше запамʼятати вивчене.

Ще одна порада від викладача історії – після вивчення теми практикувати інтервальне повторення. Це метод, який полягає у тому, щоб регулярно повертатися до пройденого матеріалу через чіткі проміжки часу.

"Історію дуже легко забути, тому для кращого запам'ятовування рекомендую своїм учням переглядати лекції і перечитувати конспекти кілька разів. Спочатку вивчити тему, через три дні проглянути її ще раз, потім знову через сім днів, а далі – через 14", – каже Ілля Літун.

Щоб підготуватися до завдань, де треба впізнати історичні культурні пам’ятки або персоналії, експерт радить використовувати флеш-картки. Для цього слід надрукувати на одному боці папірців фото памʼяток архітектури чи портретів, а на іншому – їхні назви. А потім по черзі перевертати їх, тренуючи зорову пам’ять.

Щоб запамʼятати історичні пам'ятки, можна користуватися флеш-картками Фото: Софіївський собор, Роман Бречко

Ще один спосіб запамʼятати історико-культурні об’єкти – вигадувати асоціації. До прикладу, поміркувати, на що для вас схожий той чи інший фрагмент споруди – особливий дах, химерні вікна чи оздоблення стін. Або ж асоціювати памʼятки з чимось особистим. Такий метод також спрацює з іконами, картинами, скульптурами.

Чи можна підготуватися до НМТ з історії, якщо лише проходити тести? Так, але високого результату очікувати не варто, говорить експерт. Щоб отримати максимальну користь від тестів, ними потрібно закріплювати вже вивчений матеріал.

"Коли ти не розумієш контексту та причинно-наслідкових зв'язків, складно запамʼятати окремі фрагменти інформації. Найефективніший метод – розбирати основну теорію з теми і після цього робити тести. Звісно, відповіді на завдання можна завчити, але їх на НМТ буде 20-30% від усього тестування, а над іншими 70% треба буде думати", – резюмує Ілля Літун.

Які завдання з української мови треба обов'язково вміти виконувати на НМТ?

Ютуберка та репетиторка з української мови Анна Огойко каже, аби ефективно підготуватися до НМТ, треба робити це регулярно, але невеликими кроками. До прикладу, виділяти для навчання 30-45 хвилин щодня. Фахівчиня запевняє, що це допоможе мозку значно краще "перетравлювати" інформацію і відкладати її в довгострокову пам'ять, ніж заняття раз на тиждень упродовж двох-трьох годин.

В одному НМТ з української мови є завдання майже з кожної теми, але їхня кількість – різна. Тому під час підготовки Огойко рекомендує відводити більше часу на ті види запитань, які трапляються в тесті кілька разів, і відповіді на які принесуть найбільше балів. Серед них – встановлення відповідності.

"За одне таке завдання можна отримати одразу чотири бали, тобто п'ять завдань на відповідності – це вже третина результату НМТ з української мови. Щоб підготуватися до нього, треба пройти тільки одну тему, а балів можна заробити чотири. Це вдасться зробити навіть в останні дні", – говорить Огойко.

За словами репетиторки, найчастіше завдання на встановлення відповідності стосуються фразеологізмів, частин мови, вживання тире, підрядних зв'язків і типів речень.

Наступні за складністю завдання – ті, в яких потрібно визначити правильний наголос слів. Повноцінно підготуватися до них можна лише, вивчивши такі слова, а їх у програмі немало, тому треба братися за це якнайшвидше, наголошує Анна Огойко. Ретельного розбору також вимагають завдання на виправлення лексичних помилок.

"В одному тесті НМТ може бути навіть два-три завдання з лексичними помилками. Воно часто спантеличує учнів, тому що не можна передбачити, які саме помилки тобі зустрінуться, і підготуватися до всього. Тож варто виконувати якомога більше подібних завдань", – каже репетиторка з української мови.

Одні з найскладніших тестових завдань з української мови - наголоси та лексичні помилки belchenok/depositphotos

Окремий розділ, який обов'язково радить повторити Огойко, – це "Синтаксис і пунктуація". Завдання, де треба вибрати правильно розставлені розділові знаки, визначити тип або члени речення, завжди трапляються на НМТ.

"Синтаксис є і у відповідностях, і в завданні, яке треба виконати після читання тексту. Тому це така сфера, в яку треба заглибитися хоча б на два-три тижні роботи і опрацювати комплексно. Тоді дуже великий відсоток тесту буде за вами", – запевняє авторка каналу "на всі двісті".

За основу підготовки експертка рекомендує взяти методику "Практика, теорія, практика". Тобто спочатку пройти тест з теми, щоб перевірити рівень знань, потім за потреби їх "підтягнути", а далі закріплювати вивчене. Так мозок налаштується на засвоєння саме тієї інформації, яка знадобиться для відповідей на подібні запитання.

Практика – це не лише тести та вправи. На додачу до них можна спробувати влаштувати для себе бліц-опитування. Виписати завдання, у яких робите помилки, а потім попросити когось їх для вас зачитати. Якщо нікого немає поруч, Анна Огойко радить залучити штучний інтелект. Він допоможе "поганяти" вас по складних завданнях і навіть вигадати нові вправи для тренування.

На чому зосередитися під час підготовки до НМТ з математики?

Найважливіше у підготовці до тесту – мотивація вступника, говорить вчитель математики Петро Пасіхов. Якщо її немає, то будь-які підходи до навчання будуть марними.

До НМТ з математики краще готуватися впродовж цілого навчального року, але якщо ви почали робити це зараз, то експерт рекомендує зосередитися на основних темах. Серед них:

рівняння і нерівності;

дроби;

комбінаторні задачі;

лінійна функція;

квадратні рівняння та функції;

інтервали;

похідна функції.

"Головне – це вміння виконувати дії з дробами, вміння зводити до спільного знаменника, розуміти, що добуток додатного та від'ємного числа буде від'ємним, а добуток двох від'ємних чисел буде додатним.

Також важливо вміти виконувати найпростіші комбінаторні задачі, умовно, скільки букетів по три квітки можна скласти з певної кількості троянд", – пояснює Петро Пасіхов.

Для складання НМТ з математики потрібно вміти розвʼязувати комбінаторні задачі, рівняння та завдання з функціями BILLIONDIGITAL/DEPOSITPHOTOS

Вчитель математики додає, якщо лишилося небагато часу на підготовку, не слід відволікатися на складні завдання. До прикладу, можна "відкласти вбік" запитання з параметром, задачі зі стереометрії. Якщо відточити розв'язання простіших завдань, сумарно вдасться набрати більше балів за тест.

"Будь-яка задача з параметром – це мінідослідницька робота, тому до неї треба бути гарно підготовленим. Те ж саме стосується стереометричних задач, де потрібно знайти площу об'ємів просторових фігур. Їх варто вміти розв'язувати тим, хто претендує на 200, але чи слід витрачати час, якщо у вас інша мета?

Краще розв'язати шість завдань по одному балу або три завдання по два, ніж "сидіти" над задачею з параметром і втратити шість балів", – розмірковує вчитель.

Головне в підготовці до НМТ з математики – тренувати мислення, вчитися будувати логічні ланцюжки й робити правильні висновки, вважає Пасіхов. Це вдасться зробити, якщо регулярно розв'язувати задачі з тестів минулих років та предметних підручників і розбирати свої помилки.

Експерт радить робити завдання щодня по 25-30 хвилин і лише за однією темою. Не варто перевчатися, адже це лише виснажить мозок і не принесе бажаного результату.

"Вивчення математики не терпить дискретності – коли воно то є, то нема. Краще працювати щодня, але максимум 30 хвилин. Ніяких годин. Можна виконати три завдання. Якщо пропустили сьогодні, в жодному разі не треба вчитися три години завтра", – підсумовує Петро Пасіхов.

Як пройти тест, щоб отримати найбільше балів?

Ще один лайфхак, яким варто скористатися під час підготовки до НМТ – розробити для себе стратегію, як працювати з тестом. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко каже, якщо ставити за мету вгадати правильні відповіді на запитання, на хороший бал можна не розраховувати.

Дієвіше буде проаналізувати всі доступні варіанти і скористатися методом виключення – по черзі позбавлятися від відповідей, які підходять найменше.

"Стратегія проходження оцінювання "просто вгадувати" притомного результату не дасть. Можна навіть не набрати пороговий бал. Однак шанс на отримання хоча б одного балу за завдання підвищується, якщо з чотирьох варіантів відкинути ті, які точно неправильні. Це має стосуватися лише поодиноких випадків, коли не знаєте взагалі нічого", – говорить Вакуленко.

Якщо ви не знаєте відповіді на запитання, можна скористатися методом виключення BOGGY22/DEPOSITPHOTOS

На НМТ-2025 з математики, фізики та хімії дозволятимуть користуватися довідковими матеріалами. Це – аркуші з формулами і таблицями, які можуть знадобитися під час виконання завдань. Директорка УЦОЯО рекомендує заздалегідь переглянути їх, щоб на самому тестуванні швидше знайти рядок з потрібними даними.

З більш очевидного, але не менш важливого – кожне завдання НМТ треба читати дуже уважно. До прикладу, аби не загубити мінус перед числом у задачі з математики. Або ж, щоб не пропустити "НЕ" у запитанні з української мови і не дати відповідь, протилежну до правильної.

Наступна порада від експертки – якщо ви зробили помилку, проходячи тренувальний тест вдома, аналізуйте, чому так трапилося. Можливо, ви виконували завдання поспіхом, використали неправильну формулу чи переплутали правило. Це допоможе визначити, що саме слід відточувати під час підготовки.

"Наприклад, виявиться, що під час тестування в аудиторії вам буде потрібно пильніше ставитися до обрахунків, або ж ви просто не зрозуміли тему чи неправильно застосували свої знання.

Учні іноді кажуть, що НМТ складніше за тренувальні тести, але це може бути пов'язане з тим, що вдома результат був не таким значущим, і ви не боролися за кожне завдання. Тож під час підготовки треба відповідно внутрішньо налаштуватися", – закликає Вакуленко.

Проходити тести минулих років варто ще й заради мотивації. Директорка Українського центру каже, коли ви регулярно тренуєтесь, то можете помітити власне зростання, почати позитивно оцінювати свої сили й стати впевненішими.

Вже під час сесії НМТ, коли ви виконаєте завдання першого блоку і підете на перерву, не треба намагатися підготуватися до другої частини тесту за 20 хвилин. За цей час фізично не вдасться охопити матеріал, який справді вам знадобиться. Значно корисніше буде відволіктися і "перемкнутися".