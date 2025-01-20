2-річна дівчинка з Одеси встановила рекорд України, пропливши 25 метрів у басейні

Одеситка Емма Клочкова, якій лише 2 роки й 4 місяці, стала наймолодшою в Україні дитиною, яка пропливла 25 метрів у басейні.

Для встановлення рекорду дівчинці знадобилося 3 хвилини 29 секунд, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Маленька спортсменка займалася з тренеркою Ілоною Гаркун, яка й подала її заявку до Національного реєстру рекордів.

"Налаштувати дитину на рекорд дуже складно, це велика робота тренера. І тут Ілона Гаркун впоралася", – сказала у коментарі "УП. Життя" Лана Вєтрова.

Емма стала наймолодшою в Україні дитиною, яка проплила в басейні дистанцію 25 метрів

РЕКЛАМА:

Керівниця Національного реєстру рекордів України розповіла, що дитяче плавання – одна з найпопулярніших ніш для встановлення національного рекорду.

З 2018 року українці встановлювали вже 6 рекордів у цій номінації, причому найбільше рекордсменів було з Одеси.

"Одна з найконкурентніших номінацій – це раннє плавання у дітей. Кожного разу діти стають молодшими. І першість має Одеса – більшість рекордів звідти.

Вражає те, що навіть під час війни батьки знаходять можливість розвивати своїх дітей і встановлювати рекорди, які допомагають дитині рухатися в цьому напрямку. Наші перші рекордсмени в цій номінації уже беруть участь у змаганнях і здобувають нові вершини", – каже Лана.

Окрім 25-метрівки у басейні, діти встановлюють рекорди з плавання в ластах, плавання під водою, подолання 50 метрів у басейні. Та працювати з малечею під час реєстрації рекордів складно, адже вони дуже емоційні, каже Лана Вєтрова.

У день фіксації рекорду 2-річна Емма Клочкова теж спочатку не мала настрою на плавання, але після розмови з тренеркою таки наважилася на рекорд.

"Емма стрибнула у воду, самостійно проплила всю доріжку дорослого басейну і встановила рекорд України. Це було дуже зворушливо – в цю хвилину Еммі аплодували всі люди в басейні! Очевидно, до Емми повернувся гарний настрій, бо потім вона ще двічі проплила цю дистанцію на різних доріжках", – пригадує Вєтрова.

Нагадаємо, торік рекорд із 50-метрівки в басейні встановила Аня Якимчук з Одеської області. Дівчинці було 2 роки та 6 місяців.