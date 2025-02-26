Більшість українців невдоволені життям, але знаходять сенс у своїй діяльності: опитування КМІС

Більшість опитаних українців мають низький рівень щастя і задоволеності життям, а також високий рівень тривожності.

75% українців відчувають низький рівень задоволеності життям і лише 25% – високий або дуже високий рівень, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Кожен другий опитаний відчуває щастя на низькому або середньому рівнях, а 43% респондентів вказали на високий або дуже високий рівень щастя у попередній день до опитування.

Водночас більша частина респондентів (62%) також відчуває сенс і цінність у своїй діяльності, а понад третина – оцінюють свою діяльність як "частково вартісну".

"Це може свідчити про необхідність підтримки та заохочення людей до активної участі в житті та суспільному розвитку, а також про потребу створення можливостей для самореалізації", – кажуть соціологи.

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Порівняно з іншими аспектами, тривога має значний вплив на психоемоційний стан українців, оскільки 43% респондентів відчували високий рівень тривоги. Це вказує на значну нестабільність емоційного стану українців.

Лише 34% респондентів повідомили про низький рівень тривоги.

"Результати показують цікаву особливість: хоча 75% опитаних українців незадоволені своїм життям, а 65% відчувають високий рівень тривоги, 62% усе ж знаходять значний сенс у тому, чим займаються. Це свідчить, що відчуття сенсу допомагає українцям частково справлятися зі стресом і труднощами.

Можливо, це пов’язано з важливістю для нас культурних, історичних та патріотичних цінностей", – каже Олена Літвінова, партнерка агенції Ruban Litvinova Social Impact Advisory та співавторка проєкту.

На її думку, це варто дослідити глибше, адже відчуття сенсу може стати основою для програм, які підтримують активність, згуртованість і психологічне відновлення.

Дослідження провели Агенція з розробки імпакт стратегій Ruban Litvinova Social Impact Advisory та Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за сприяння спільноти Social Value Ukraine у червні 2024 року.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) та охопило 2008 респондентів з підконтрольних уряду України територій.