78-річний спортсмен встановив світовий рекорд зі стояння у планці: тримав її вдесятеро довше необхідного

Мейнард Вільямс з Нової Зеландії у віці 78 років став найстаршою людиною, яка виконала планку живота серед чоловіків, протримавшись у цій позі понад 30 хвилин. При цьому для встановлення рекорду вимагалося лише три.

Про чоловіка розповіли у Книзі рекордів Гіннеса.

Рідні Мейнарда жартома називали його божевільним за участь у такому випробуванні. Сам він надзвичайно пишається здобутим титулом.

Як досвідчений бігун на довгі дистанції чоловік не з чуток знає про спортивні виклики, утім планка є для нього відносно новим елементом тренувань. Він почав займатися цим лише рік тому після участі у змаганнях у місцевому спортзалі. Відтоді Вільямс додав планку до свого фітнес-режиму, щоб зменшити кількість травм та протистояти віковій втраті м'язів.

"Як бігун на довгі дистанції, я звик наполегливо працювати і розумово, і фізично. Це розвиває психологічну стійкість, дозволяючи розкрити наші справжні можливості. Вони набагато більші, ніж ми вважаємо.

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Докладати максимум зусиль непросто, але практика спрощує процес, зменшуючи страх. Крім того, такі зусилля приносять велике задоволення – особливо після успішного завершення змагання або встановлення рекорду" – каже Мейнард Вільямс.

Переглянувши сайт та YouTube-канал Книги рекордів Гіннеса, Мейнард дізнався, що жіночий рекорд у планці належав 80-річній Енні Джудіс, яка протрималася в необхідному положенні близько чотирьох хвилин. Оскільки чоловічого рекорду не існувало, Мейнард розпочав власні тренування.

Чоловік тренувався різними способами: виконував кругові та силові вправи з гантелями для верхньої та нижньої частини тіла, кардіо, а також планки з обтяженнями. Щоб контролювати свою техніку та вносити необхідні корективи, він використовував дзеркала та знімав на відео свої тренування.

"Однією з проблем, з якими я зіткнувся, було тремтіння тіла під час виконання довших планок, але з прогресом у тренуваннях ця проблема поступово зменшилась.

Я виявив, що прослуховування музики допомогло мені відволіктися від болю та дискомфорту під час планки та скоротати час", – зазначає 78-річний Вільямс.

За словами рекордсмена, він сумнівався у своїх силах, утім у день встановлення рекорду був спокійним і впевненим, що все пройде добре.

"Слова підбадьорення, вітання та оплески від моєї невеликої групи підтримки, особливо протягом останніх кількох хвилин, безумовно допомогли, і я був в захваті від того, що зміг протриматися в планці трохи більше, ніж пів години", – каже Мейнард.