78-річний спортсмен встановив світовий рекорд зі стояння у планці: тримав її вдесятеро довше необхідного
Мейнард Вільямс з Нової Зеландії у віці 78 років став найстаршою людиною, яка виконала планку живота серед чоловіків, протримавшись у цій позі понад 30 хвилин. При цьому для встановлення рекорду вимагалося лише три.
Про чоловіка розповіли у Книзі рекордів Гіннеса.
Рідні Мейнарда жартома називали його божевільним за участь у такому випробуванні. Сам він надзвичайно пишається здобутим титулом.
Як досвідчений бігун на довгі дистанції чоловік не з чуток знає про спортивні виклики, утім планка є для нього відносно новим елементом тренувань. Він почав займатися цим лише рік тому після участі у змаганнях у місцевому спортзалі. Відтоді Вільямс додав планку до свого фітнес-режиму, щоб зменшити кількість травм та протистояти віковій втраті м'язів.
"Як бігун на довгі дистанції, я звик наполегливо працювати і розумово, і фізично. Це розвиває психологічну стійкість, дозволяючи розкрити наші справжні можливості. Вони набагато більші, ніж ми вважаємо.
Докладати максимум зусиль непросто, але практика спрощує процес, зменшуючи страх. Крім того, такі зусилля приносять велике задоволення – особливо після успішного завершення змагання або встановлення рекорду" – каже Мейнард Вільямс.
Переглянувши сайт та YouTube-канал Книги рекордів Гіннеса, Мейнард дізнався, що жіночий рекорд у планці належав 80-річній Енні Джудіс, яка протрималася в необхідному положенні близько чотирьох хвилин. Оскільки чоловічого рекорду не існувало, Мейнард розпочав власні тренування.
Чоловік тренувався різними способами: виконував кругові та силові вправи з гантелями для верхньої та нижньої частини тіла, кардіо, а також планки з обтяженнями. Щоб контролювати свою техніку та вносити необхідні корективи, він використовував дзеркала та знімав на відео свої тренування.
"Однією з проблем, з якими я зіткнувся, було тремтіння тіла під час виконання довших планок, але з прогресом у тренуваннях ця проблема поступово зменшилась.
Я виявив, що прослуховування музики допомогло мені відволіктися від болю та дискомфорту під час планки та скоротати час", – зазначає 78-річний Вільямс.
За словами рекордсмена, він сумнівався у своїх силах, утім у день встановлення рекорду був спокійним і впевненим, що все пройде добре.
"Слова підбадьорення, вітання та оплески від моєї невеликої групи підтримки, особливо протягом останніх кількох хвилин, безумовно допомогли, і я був в захваті від того, що зміг протриматися в планці трохи більше, ніж пів години", – каже Мейнард.