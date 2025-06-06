16 разів виконав смертельно небезпечний трюк: актор Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Американський актор Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса за виконання смертельно небезпечного трюку під час зйомок нової частини серії фільмів "Місія нездійсненна".
Він стрибав з охопленим вогнем парашутом, повідомили на сайті довідника світових рекордів.
Герой Круза – шпигун Ітан Гант, який у різних частинах "Місії нездійсненної" підіймався на хмарочоси, стрибав з мотоцикла з обриву і навіть висів на літаку під час польоту.
Актор завжди виконує трюки самостійно, щоб створити реалістичні сцени.
Восьма й остання частина франшизи "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" принесла Крузу новий статус. Він потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість стрибків з парашутом, що горить.
Актор 16 разів стрибнув з охопленим вогнем парашутом, який міг палати лише 2,5-3 секунди, перш ніж повністю згоріти. Щоб безпечно розкрити запасний, Крузу спершу потрібно було відрізати обгорілі залишки першого.
Актор стрибав з вертольота на висоті близько 2,2 тисячі метрів.
Круз вже багато років має ліцензію парашутиста і здійснив сотні стрибків, готуючись до свого останнього трюку.
Зйомки відбувалися в Дракенсберзі, що у Південно-Африканській Республіці. Команда витратила тижні на планування та підготовку сцени.
Це не перший титул Круза за трюки. У 2018 році він став першим актором, який здійснив висотний стрибок з парашутом (HALO).
"Том не просто грає героїв бойовиків – він сам є героєм бойовиків! Значна частина його успіху пояснюється абсолютним фокусом на автентичності та розширенні меж того, що може зробити головний герой", – наголосив головний редактор Книги рекордів Гіннеса Крейг Глендей.
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