"Люблю розплутувати твої агентурні мережі": 8 креативних валентинок від СБУ
Служба безпеки України креативно привітала українців із Днем закоханих у 2025 році.
"Якби СБУ писала валентинки, вони б могли виглядати ось так", – написали у соцмережах відомства.
Одну із листівок проілюстрювали фотографією з нещодавної операції "Щур", в рамках якої Василь Малюк особисто затримував високопоставленого "щура" в лавах служби.
Зрадником виявився керівник штабу Антитерористичного центру СБУ, полковник Дмитро Козюра, якого завербувала ФСБ Росії у 2018 році.
Після його затримання соцмережі вибухнули мемами, а нині СБУ зробила валентинку з написом "Триматиму тебе міцно у своїх руках".
Більше креативних валентинок можна переглянути нижче:
"Ми точно впевнені, що любити – це перш за все оберігати і захищати.
Дякуємо всім, хто любить Україну, завжди тримає її у своєму серці і бореться за її майбутнє", – додали в СБУ.