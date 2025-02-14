"Люблю розплутувати твої агентурні мережі": 8 креативних валентинок від СБУ

Служба безпеки України креативно привітала українців із Днем закоханих у 2025 році.

"Якби СБУ писала валентинки, вони б могли виглядати ось так", – написали у соцмережах відомства.

Одну із листівок проілюстрювали фотографією з нещодавної операції "Щур", в рамках якої Василь Малюк особисто затримував високопоставленого "щура" в лавах служби.

Зрадником виявився керівник штабу Антитерористичного центру СБУ, полковник Дмитро Козюра, якого завербувала ФСБ Росії у 2018 році.

Після його затримання соцмережі вибухнули мемами, а нині СБУ зробила валентинку з написом "Триматиму тебе міцно у своїх руках".

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Більше креативних валентинок можна переглянути нижче:

Валентинки від СБУ Валентинки від СБУ Валентинки від СБУ Валентинки від СБУ Валентинки від СБУ Валентинки від СБУ Валентинки від СБУ Валентинки від СБУ Валентинки від СБУ

"Ми точно впевнені, що любити – це перш за все оберігати і захищати.

Дякуємо всім, хто любить Україну, завжди тримає її у своєму серці і бореться за її майбутнє", – додали в СБУ.