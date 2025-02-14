Любов посеред війни. 13 зворушливих історій кохання від УП.Життя, які ви могли пропустити

Скільки болю та горя не було б навколо, завжди знаходиться місце для світла, щирих почуттів, романтики, надії та кохання.

Усі ми надихаємося історіями про любов, яка витримує відстань, війну, полон, довготерпить, усе зносить, вірить у все. Роззирніться довкола: ці люди, які уміють так кохати, живуть поміж нас. А, може, і ваша власна романтична історія така, ніби зійшла зі сторінок книг?

УП.Життя до Дня закоханих зібрала 13 зворушливих текстів про сильні почуття. Кожна з цих історій – наче окремий всесвіт, а всі разом вони яскраве свідчення того, що світло можна знайти навіть у найтемніші дні.

Щемлива історія про кохання, надію та диво, яке сталося. 29 грудня 2024 року "Українська правда. Життя" провела інтерв’ю з дружиною полоненого захисника Маріуполя Максима Скутельника Ілоною – про третій рік розлуки й очікування. А вже 30 грудня вона нарешті змогла обійняти чоловіка, бо його повернули додому. Жінка розповіла історію їхніх стосунків та про те, як вони разом із сином чекали Максима з полону.

Іван та Тетяна познайомилися у серпні 2023. Вже за місяць зрозуміли, що хочуть бути завжди разом і вирішили одружитися, але на пару ще чекало страшне випробування. Закохані потрапили під російський обстріл, коли їхали на знайомство до батьків нареченого. Обоє були поранені, але Іван закрив Таню собою, тож його травми були складніші. Чоловік втратив зір, руку та частину трахеї. Попри все пара таки стала на рушник вже в лютому 2024-го – і тепер йдуть життям разом.

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Історія Валерії та Андрія Суботіних сколихнула всю країну ще у перший рік війни. Вони одружилися у бункері в Маріуполі 5 травня, а вже за два дні Андрія не стало. Розповісти про їхнє кохання Валерія змогла лише через рік – весь цей час вона була в російському полоні.

Ветерани Олексій та Анастасія познайомилися під час реабілітації у Superhumans. У обох – немає по кінцівці, обоє вчилися ходити заново з протезами. На реабілітації і зародилося кохання. А потім було весілля – з усмішками, красивезним білим платтям і запальними танцями. Тільки погляньте, як запалювали ці драйвові молодята!

Історія кохання української режисерки та продюсерки Ольги Безхмельниціної та американського інженера Ітана Брегмана. Ітан розповів Ользі про свої почуття якраз напередодні 24 лютого. Вона пообіцяла відповісти наступного дня – тоді, коли її світ перевернули вибухи за вікном. Жінка лишилася у Києві, аби працювати фіксером і допомагати світу дізнаватися про Україну. Попри це їм вдалося побудувати стосунки і вже за два роки відсвяткувати весілля у Львові.

Журналістка Олена Барсукова зібрала три історії, які надихають жити та кохати. Одна з них – про сім’ю військового Максима Гордійчука і волонтерки Світлани Нагорної-Гордійчук. Вони зворушили мережу світлинами з Краматорська, де зустрілися, аби разом дізнатися стать первістка. Сина мав з’явитися на світ 24 лютого. Тепер вже відомо: малий Устимко обрав таки іншу дату, Максим та Світлана стали батьками торік 17 лютого.

У березні 2024-го народилося малятко й у Маргарити Рівчаченко та її чоловіка, ще одних героїв тексту. Дівчинку назвали Соломією і пізніше, в Instagram ветеранка писала, що знайшла для себе опору в сім’ї.

Опорою одне для одного стали й Павло таі Наталя – військовий та продавчиню у військторгу на Донеччині. Їхня історія про кохання з першого погляду та про вибір бути поруч навіть під загрозою для життя.

Так щемко і життєствердно! Кохання чотирьох пар, про які писала журналістка Альона Павлюк, вже дало свої плоди – у їхніх сім’ях народилися дітки. Трепетно і світло читати про почуття, які панують між двома, коли вони наважуються привести у світ ще одну людину.