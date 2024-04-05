Америка в очікуванні повного затемнення Сонця: воно не повториться протягом десятиліть

ОНОВЛЕНО 08.04.2024 о 12:00

8 квітня 2024 року Місяць пройде перед Сонцем, внаслідок чого частина Північної Америки на кілька хвилин зануриться в сутінки.

Як повідомляють у NASA, наступного разу подібне явище можна буде спостерігати у 2044 році, пише ABC News.

Затемнення розпочнеться о 18:42 за київським часом й триватиме до 23:52. Для України явище буде непомітним, однак його побачать люди в Ісландії, Ірландії, Португалії, Великою Британією, Мексиці, Канаді та США.

Шлях повного затемнення розпочнеться в штаті Техас і пройде через штати Оклахома, Арканзас, Міссурі, Іллінойс, Кентуккі, Індіана, Огайо, Пенсильванія, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир та Мен.

Для України явище буде непомітним, однак його побачать люди в Ісландії, Ірландії, Португалії, Великою Британією, Мексиці, Канаді та США. Depositphotos/ChinaImages

Очікується, що цьогоріч затемнення буде виразнішим, ніж попереднє у 2017 році, оскільки шлях повного затемнення буде майже на 60% ширшим, а тривалість – приблизно на 60% довшою.

Зазначається, що місцями люди зможуть спостерігати до чотирьох з половиною хвилин затемнення.

"Коли сонячний диск буде повністю закритий Місяцем, за лічені секунди день перетворюється в ніч. Стане достатньо темно для того, щоб побачити на небі зорі. Більшість людей дуже емоційно реагують на це космічне явище", – повідомив Фред Еспенак, колишній астрофізик з Центру космічних польотів NASA.

Повідомляється, що затемнення по всій Америці транслюватимуть в прямому ефірі низка телеканалів, зокрема ABC, ABC News Live та National Geographic Channel та Disney+.

Також воно привернуло увагу туристів. Відтак населення Техасу де мешкає близько 400 тисяч людей, має подвоїтися через охочих спостерігати космічне явище.

Спостерігати за сонячним затемненням можна на інтерактивній карті, яку розробило NASA.

Сонячне затемнення включає 5 етапів.

Етап 1

На початковій стадії затемнення Місяць почне "заходити" на Сонце, внаслідок чого буде здаватися, що від найтеплішої зірки нашої галактики відкусили шматок. "Укус" ставатиме все більшим.

У цей час люди зможуть спостерігати на землі та на стінах будівель "смуги тіней", які швидко переміщуватимуться.

За словами фахівців, цей ефект викликає сонячне світло, яке поступово перебивається місяцем.

Етап триватиме від 70 до 80 хвилин.

Етап 2

Після того, як більша частина Місяця перекриє Сонце, навколо супутника утвориться "діамантове кільце". Це явище також відоме як "намистини Бейлі".

Це провіщає наближення повного затемнення.

Етап 3

Місяць повністю закриває сонячний диск. Упродовж цього етапу Сонце буде видно лише у вигляді білих смуг на краю Місяця.

Також внаслідок повного затемнення на темному небі будуть видні зірки та планети, які зазвичай не помітно у світлий час доби.Тривалість затемнення залежить від місця, з якого його спостерігають.

У Мексиці затемнення триватиме 40 хвилин і 43 секунди. Спостерігачі в США спостерігатимуть повне затемнення протягом 67 хвилин і 58 секунд, а в Канаді – 34 хвилин і 4 секунд.

Етап 4

На цьому етапі Місяць почне віддалятися від диска Сонця, завершуючи повне затемнення і розпочинаючи другий період часткового затемнення.

На протилежному боці Місяця з'явиться сяйво, як і під час другого етапу. У цьому етапі навколо Місяця люди знову зможуть побачити "намистини Бейлі" вздовж краю Місяця та смуги тіней на будівлях і землі. Лише на цей раз вони будуть дзеркальними до попередніх.

Етап 5

Місяць віддаляється від диска Сонця. Після його повного відходу від зірки сонячне затемнення 2024 року завершиться.

За словами фахівців, спостерігати за будь-яким з етапів можна за допомогою спеціальних окулярів для спостереження за затемненнями, які виготовлені з безпечних матеріалів із сонцезахисними фільтрами.

Використовувати звичайні сонцезахисні окуляри не варто, оскільки це шкідливо для очей.

За словами Еспенака, востаннє сонячне затемнення в Америці було в серпні 2017 року. До того – у 1979 році.

У NASA зазначили, що наступне повне сонячне затемнення на території США відбудеться не раніше серпня 2044 року, а далі – у 2045 році.

Раніше ми розповідали про 10 дивних речей, які відбуваються під час сонячного затемнення.