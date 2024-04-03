У США в’язні через суд вимагають дозволу спостерігати за сонячним затемненням

У штаті Нью-Йорк, США, шестеро ув’язнених подали позов до суду на Департамент виконання покарань штату через рішення закрити в'язниці під час повного сонячного затемнення, яке має відбутися 8 квітня.

У позові в’язні стверджують, що заборона "брати участь у релігійно значущій події" порушує їхні права, пише Associated Press.

Зазначається, що серед позивачів – люди різного віросповідання: баптист, мусульманин, адвентист сьомого дня, два послідовники сантерії (афро-карибська релігія, яка поєднує язичництво та віру в католицьких святих), а також атеїст.

"Сонячне затемнення – рідкісне природне явище, що має велике релігійне значення для багатьох", – йдеться у позові.

Чоловіки кажуть, що про це явище йдеться у Біблії, в описі розп’яття Ісуса Христа, а також в ісламських творах – коли помирає син пророка Мухаммеда.

Також вони стверджують, що сонячне затемнення, яке востаннє можна було побачити в США у 2017 році, а наступне – аж у 2044-му, "вимагає зібрання, святкування, поклоніння і молитви".

У документі йдеться, що минулого місяця – до того, як було оголошено загальносистемний локдаун – позивач-атеїст отримав спеціальний дозвіл від влади на спостереження за затемненням. Держава навіть надала йому окуляри для цього.

Четверо інших згодом також звернулися по дозвіл, але їм відмовили, аргументуючи тим, що сонячне затемнення не є святим днем для їхніх релігій. Шостий ув'язнений сказав, що так і не отримав відповіді.

Томас Мейлі, прессекретар департаменту виправних установ, заявив, що відомство не коментує судові процеси, але розглядає всі запити, які стосуються релігії. За його словами, ті, що стосуються спостереження за затемненням, зараз перебувають на розгляді.

Даніель Мартусчелло III, виконувач обов'язків комісара департаменту, 11 березня видав меморандум, в якому оголосив, що з наступного понеділка (8 квітня – ред.) всі державні виправні установи працюватимуть за графіком вихідного дня.

Це означає, що ув'язнені залишатимуться у своїх житлових приміщеннях, за винятком надзвичайних ситуацій, з 14-ої до 17-ої, що зазвичай є годинами для відпочинку на свіжому повітрі у в'язницях.

За словами Мартуселло, департамент роздасть співробітникам і ув'язненим захисні окуляри, щоб вони могли спостерігати за затемненням зі свого робочого місця або з житлових приміщень.

Очікується, що затемнення буде видно в західних і північних районах штату, зокрема в Буффало, Рочестері, Сиракузах, Лейк-Плесіді та Платтсбурзі.

Його можна буде побачити в цих частинах штату близько 15:15 за місцевим часом, а триватиме явище лише кілька хвилин.

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