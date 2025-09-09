Скільки вступників цьогоріч не змогли пройти НМТ через тривалу повітряну тривогу? Дані комітету ВР
У 2025 році через тривалу повітряну тривогу восьмеро учасників не змогли завершити проходження Національного мультипредметного тесту.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
"Цьогоріч Національний мультипредметний тест проходив у 1188 екзаменаційних центрах. Усі центри мали укриття.
У Харківській, Сумській і Полтавській областях усі тимчасові екзаменаційні центри працювали одразу безпосередньо в них", – розповів Сергій Бабак.
За його словами, цьогоріч лише восьмеро учасників НМТ з усієї країни не змогли завершити виконання завдання через тривалу повітряну тривогу. Для порівняння, у 2024 році таких вступників було 52, а в 2023 – 546.
Загалом для участі у НМТ цьогоріч реєструвався 317 091 вступник.
